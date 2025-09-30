КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Классика

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
«Интерстеллар» с точки зрения науки
Новости

Возможный сюжет «Звёздные войны: Звёздный истребитель» рассказали в сети

Кот-император
30 сентября 10:00
423
1 минута на чтение
Фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель» планируется к выходу только в 2027 году, и пока почти ничего не известно о его сюжете. Но Джон Роха, ведущий подкаста на YouTube, утверждает, что слышал от инсайдеров про основные элементы сюжета.
Джон Роха
Главный пацан чувствителен к Силе. Его маму играет Эми Адамс, как мы уже говорили. Она, похоже, джедай. Гослинг не джедай, но помогает своему племяннику сбежать от двух злодеев, которые гоняются за ним от звезды к звезде. У него есть задание, которое дала ему Адамс.
Это непроверенные слухи, но завязка в целом стыкуется с тем, что было известно ранее. Действие фильма происходит после событий трилогии сиквелов. В эту эпоху джедаев практически не осталось, но продолжают появляться дети, чувствительные к силе, как нам показали в концовке «Последних джедаев». Возможно, героиня Эми Адамс — уцелевшая ученица Люка Скайуокера; это объяснило бы, почему её называют джедаем.

Райан Гослинг и Флинн Грей, играющие главные роли

Читайте также

«Звёздные войны» с Райаном Гослингом: первый кадр и актёрский состав

Кот-император

29.08.2025

3059

Кто сыграет в «Звёздном истребителе».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Новости

Виктор Цой повлиял на Уильяма Гибсона, «отца киберпанка»
Но мы об этом давно знали!

Новости

Умер писатель Александр Бушков
Он был наиболее известен как автор «Сварога».

Новости

По «Властелину колец» делают экшен в духе Hogwarts Legacy
Часть затрат на разработку покроет Инвестиционное управление Абу-Даби.

Новости

Геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Новости

Звезда «Андора» Дениз Гоф сыграет злодейку в новых «Хрониках Нарнии»

Новости

Юэн Макгрегор просит Disney дать ему работу

Новости

Новый трейлер фильма «Простоквашино»
Премьера ожидается 1 января.

Новости

«Чёрный рыцарь»: видео из неснятого мультфильма Тартаковски
Проект завис в производственном аду.

Новости

Танец Миротворца подозревают в связи с нацистами. Его уже убрали из Fortnite
Свастика или «египтянин»?
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты