Возможный сюжет «Звёздные войны: Звёздный истребитель» рассказали в сети

Главный пацан чувствителен к Силе. Его маму играет Эми Адамс, как мы уже говорили. Она, похоже, джедай. Гослинг не джедай, но помогает своему племяннику сбежать от двух злодеев, которые гоняются за ним от звезды к звезде. У него есть задание, которое дала ему Адамс.

Это непроверенные слухи, но завязка в целом стыкуется с тем, что было известно ранее. Действие фильма происходит после событий трилогии сиквелов. В эту эпоху джедаев практически не осталось, но продолжают появляться дети, чувствительные к силе, как нам показали в концовке «Последних джедаев». Возможно, героиня Эми Адамс — уцелевшая ученица Люка Скайуокера; это объяснило бы, почему её называют джедаем.