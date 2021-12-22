Второй сезон «Ведьмака» сейчас лидирует в Netflix почти во всех странах

По данным рейтинга Netflix, с 13 по 19 декабря второй сезон «Ведьмака» занял первую строчку в англоязычном сегменте онлайн-кинотеатра, потому что за первые три дня он набрал около 142 миллионов часов просмотра.

Интересно, что второе место занял первый сезон с 49 миллионами часов, а замыкает тройку лидеров третий сезон «Титанов» с 23 миллионами часов.

Второй сезон «Ведьмака» входит в топ-10 самых популярных на текущий момент сериалов в 93 регионах — и почти везде он занимает первое место.