Вышел полноценный трейлер анимационного мюзикла «Виво»

Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного мюзикла под названием «Виво».
В центре сюжета зверек-музыкант кинкажу Виво, который живет в Гаване и выступает на оживленной площади. А компанию ему составляет пожилой музыкант Андре. Они не понимают язык друг друга, но их любовь к музыке помогает им давать потрясающие концерты.
Постановкой занимаются Кирк де Микко («Семейка Крудс») и Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2»).
А музыку для мультфильма написал Лин-Мануэль Миранда, работавший над саундтреком в «Моане».
Премьера состоится 6 августа.
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