Вышел полноценный трейлер анимационного мюзикла «Виво»

Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного мюзикла под названием «Виво».

В центре сюжета зверек-музыкант кинкажу Виво, который живет в Гаване и выступает на оживленной площади. А компанию ему составляет пожилой музыкант Андре. Они не понимают язык друг друга, но их любовь к музыке помогает им давать потрясающие концерты.

Постановкой занимаются Кирк де Микко («Семейка Крудс») и Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2»).

А музыку для мультфильма написал Лин-Мануэль Миранда, работавший над саундтреком в «Моане».

Премьера состоится 6 августа.