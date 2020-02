Пользователи соцсетей обратили внимание, что в сети американских кинотеатров изменилось название новой ленты Warner Bros. Знакомое длинное «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (в оригинале ещё длинее — Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) сменило «Харли Квинн: Хищные птицы».

So AMC had an issue with fitting #BirdsOfPrey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn into their app. Well. Not anymore. pic.twitter.com/mQJrbZulol

— Stitch Kingdom (@stitchkingdom) February 10, 2020