Пользователи соцсетей обратили внимание, что в сети американских кинотеатров изменилось название новой ленты Warner Bros. Знакомое длинное «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (в оригинале ещё длинее — Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) сменило «Харли Квинн: Хищные птицы».

So AMC had an issue with fitting #BirdsOfPrey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn into their app. Well. Not anymore. pic.twitter.com/mQJrbZulol — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) February 10, 2020

То же самое можно увидеть в сети кинотеатров (требуется VPN, чтобы посмотреть сайт):

Warner Bros. переименовали картину на фоне слабых кассовых сборов, которые стартовали ниже ожиданий. В США фильм собрал за первый уик-энд 33,3 миллиона долларов против прогноза в 56-60 миллионов. Касса по миру чуть более положительная — почти 80 миллионов долларов при производственном бюджете в 84 миллиона. Вероятно, в компании полагают, что в начало название стоит выдвинуть более узнаваемый бренд — «Харли Квинн». Кроме того, длинное название попросту не помещается на билетах и дисплеях.

Издание ScreenRant вспоминает, что это не первый известный случай, когда студия переименовывала картину после релиза. Как правильно называется фильм с Томом Крузом, где он в экзоскелете сражается с пришельцами, умирает, а потом живёт день заново? «Грань будущего»? А вот и нет — оригинальное название Edge of Tomorrow изменили на Live Die Repeat. В маркетинге используется чуть более длинное Live Die Repeat: Edge of Tomorrow. Похоже, что в случае с «Хищными птицами» ситуация та же — новое название лучше отражает суть фильма.