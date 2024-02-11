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    «Я марвеловский Иисус» — первый тизер-трейлер нового «Дэдпула»

    12 февраля 2024
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    12.02.2024
    379
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    «Я марвелский Иисус» — первый тизер-трейлер нового «Дэдпула»

    Райан Рейнольдс поделился первым тизер-трейлером нового «Дэдпула», в котором появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

    В ролике показали завязку грядущего фильма: болтливого наемника в День рождения забрали агенты Управления временными изменениями (или TVA в оригинале). А в конце мельком показали главного гостя — Логана.

    Премьера состоится 26 июля 2024 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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