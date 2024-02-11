«Я марвеловский Иисус» — первый тизер-трейлер нового «Дэдпула»

Райан Рейнольдс поделился первым тизер-трейлером нового «Дэдпула», в котором появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.
В ролике показали завязку грядущего фильма: болтливого наемника в День рождения забрали агенты Управления временными изменениями (или TVA в оригинале). А в конце мельком показали главного гостя — Логана.
Премьера состоится 26 июля 2024 года.
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