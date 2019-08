31 августа на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера драмы «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Картину поставил Тодд Филлипс, который ранее занимался в основном комедиями вроде «Мальчишника в Вегасе» и «Впритык».

Критики остались от фильма в восторге — «Джокеру» аплодировали, а Фениксу прочат номинацию на «Оскар». Собрали первые впечатления из Твиттера:

Joker review coming this evening once the premiere's in. In the meantime: that was a *big* round of applause. — Robbie Collin (@robbiereviews) August 31, 2019

Обзор фильма будет позднее вечером. Пока что буду краток: фильм сорвал овации.

I can’t quite believe how good Joker is. It’s a masterpiece. Funny, dark, beautiful, full of rage, and really fucking cool. Joaquin Phoenix is masterful and every shot is sublime. #Venezia76 — James Jones (@jamesjonesfilm) August 31, 2019

Не могу поверить, как хорош «Джокер». Это шедевр. Забавный, мрачный, прекрасный, полный ярости и просто охренительно крутой. Хоакин Феникс — настоящий талант, и каждый кадр с ним прекрасен.

“Bring in the clowns!!!” 🤡 #Joker will surprise the hell out of people. Dark, twisted, brutal origin story of the most recognised villain in popular culture. Joaquin Phoenix adds another iconic performance to his extraordinary career #Venezia76 — Radek Folta @Venezia76 (@rdfolta) August 31, 2019

«Джокер» чертовски удивит зрителей. Мрачный, закрученный, с брутальной историей происхождения одного из самых узнаваемых злодеев в поп-культуре. В невероятной карьере Хоакина Феникса появилась ещё одна выдающаяся роль.

There will be before Joker. And there will be after Joker. I don't know if the world is ready for this movie. Or maybe it is? It is GNARLY. It is crazy. It is audacious. It doesn't hold back. Wow. I can't believe it exists. But it does. And it's coming. — Alex Billington @ Venice (@firstshowing) August 31, 2019

Будет время «до» выхода «Джокера». И будет — после. Я не знаю, готов ли мир к выходу фильма. Может, нет? Фильм совершенно дикий, сумасшедший и дерзкий. Не могу поверить, что он существует на самом деле. И он скоро выйдет.

#joker was just… Just, just WOW. The Academy Award for Best Actor must go to #JoaquinPhoenix pic.twitter.com/hik3bvXgaP — Olivier Sarbil (@oliviersarbil) August 31, 2019

«Джокер» был просто… ВАУ. Статуэтка «Оскар» за «лучшего актёра» должна уйти Хоакину Фениксу.

FWIW, this Joker screening received the loudest applause/cheers of the festival yet. Seems critics loved it. 😈🤡 #Venezia76 — Alex Billington @ Venice (@firstshowing) August 31, 2019

Если вам важно, то у «Джокера» были самые громкие овации за время фестиваля. Видимо, критикам понравился.

#Joker has been receiving unanimous praise from critics after its Venice debut, where it received a thunderous standing ovation, with critics calling it a "darkly funny", "thrilling", "tragic" "masterpiece" anchored by a "powerful, Oscar worthy performance" from Joaquin Phoenix. pic.twitter.com/bh2nw39STu — Film Updates (@FilmUpdates) August 31, 2019

После дебютного показа на Венецианском кинофестивале «Джокера» единогласно похвалили все критики. Картину встретили бурными овациями, её называют «мрачно забавной», «захватывающей», «трагичной» и «шедевральной». А игру Феникса — достойной «Оскара».

Чёрт, "Джокер" — шедевр, Тодд Филлипс — гений, Хоакин Феникс — гений! По уровню это — "Таксист" нашего времени, с которым фильм абсолютно зарифмован — через Де Ниро, эстетику 70х, ощущение охватывающего общество безумия и того, что мир на наших глазах становится хуже #Venezia76 pic.twitter.com/0Rhyu5Uhso — Sam Klebanov (@SamKlebanov) August 31, 2019

Вышли с «Джокера» придавленными. Хоакин Феникс чертов гений, конечно — но это мы и так знали. А вот Тодд Филлипс — как?! Но умолкаем из-за эмбарго — ждите вечера, щас стоим в уже гигантской очереди на пресску, которая начнется только через ТРИ с Половиной часа! «КиноПоиск»

В российский прокат лента выходит 3 октября.