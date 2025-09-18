КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга
Внутренняя империя Дэвида Линча: источники вдохновения и кинопредшественники
Новости

Злодей «Бэтмена 2» ещё никогда не появлялся в кино, говорит Мэтт Ривз. Кто же это?

Кот-император
18 сентября 10:10
121
1 минута на чтение
Режиссёр «Бэтмена» 2022 года и грядущего «Бэтмена 2» Мэтт Ривз сказал пару слов о злодее будущего фильма. Он не раскрыл, кто этот персонаж, но удивил заявленим, что он никогда прежде не появлялся в кино.
Фанаты уже гадают, кто это мог бы быть. Поскольку Ривз сказал «movie», речь очевидно идёт только о большом кино, так что это могут быть персонажи, появлявшиеся в сериалах и мультфильмах. Среди самых популярных догадок — Тихо из одноимённого комикса, Суд Сов или Хьюго Стрэндж, среди самых диких — Безумный Лоскут, Безумный Шляпник или Мэн-Бэт.
Ривз также заявил, что не хочет, как во многих предыдущих фильмах, переключать внимание с Бэтмена на его галерею врагов:
Мэтт Ривз
Во многих других фильмах, хоть я их и люблю, когда закончено с историей происхождения, начинают рассказывать истории галереи злодеев и арки этих персонажей. Но я никогда не хотел упускать Бэтмена из центра внимания истории, и на это мы особенно нацеливаемся.

О фильме

«Бэтмен» Мэтта Ривза: Тёмный город, эмо-рыцарь

Игорь Хованский

19.04.2022

50950

«Настоящий детектив» в Готэме.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

