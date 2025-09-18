Злодей «Бэтмена 2» ещё никогда не появлялся в кино, говорит Мэтт Ривз. Кто же это?

Режиссёр «Бэтмена» 2022 года и грядущего «Бэтмена 2» Мэтт Ривз сказал пару слов о злодее будущего фильма. Он не раскрыл, кто этот персонаж, но удивил заявленим, что он никогда прежде не появлялся в кино.
Фанаты уже гадают, кто это мог бы быть. Поскольку Ривз сказал «movie», речь очевидно идёт только о большом кино, так что это могут быть персонажи, появлявшиеся в сериалах и мультфильмах. Среди самых популярных догадок — Тихо из одноимённого комикса, Суд Сов или Хьюго Стрэндж, среди самых диких — Безумный Лоскут, Безумный Шляпник или Мэн-Бэт.
Ривз также заявил, что не хочет, как во многих предыдущих фильмах, переключать внимание с Бэтмена на его галерею врагов:
Мэтт Ривз
Во многих других фильмах, хоть я их и люблю, когда закончено с историей происхождения, начинают рассказывать истории галереи злодеев и арки этих персонажей. Но я никогда не хотел упускать Бэтмена из центра внимания истории, и на это мы особенно нацеливаемся.