Обсуждаем четвёртую «Матрицу» в 38-м выпуске подкаста

Внимание-внимание! Прерываем радиомолчание! В ваших наушниках и динамиках — новый выпуск подкаста, посвящённый тетралогии «Матрица».

Обсудить новинку кинопроката в контексте перенасыщенной смыслами оригинальной трилогии собрались Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв и Денис Старостин. Предупреждаем: здесь полным-полно СПОЙЛЕРОВ!!!

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