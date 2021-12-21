Обсуждаем четвёртую «Матрицу» в 38-м выпуске подкаста

Внимание-внимание! Прерываем радиомолчание! В ваших наушниках и динамиках — новый выпуск подкаста, посвящённый тетралогии «Матрица».
Обсудить новинку кинопроката в контексте перенасыщенной смыслами оригинальной трилогии собрались Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв и Денис Старостин. Предупреждаем: здесь полным-полно СПОЙЛЕРОВ!!!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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