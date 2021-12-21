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    #Матрица

    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» в 38-м выпуске подкаста

    21 декабря 2021
    21.12.2021
    31355
    0 минут на чтение
    #Матрица
    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» 38-м выпуске подкаста

    Внимание-внимание! Прерываем радиомолчание! В ваших наушниках и динамиках — новый выпуск подкаста, посвящённый тетралогии «Матрица».

    Обсудить новинку кинопроката в контексте перенасыщенной смыслами оригинальной трилогии собрались Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв и Денис Старостин. Предупреждаем: здесь полным-полно СПОЙЛЕРОВ!!!

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