Обсуждаем серию Resident Evil в 74-м выпуске Фантастического подкаста

Объявляется биологическая угроза!
В свежем выпуске Фантастического подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Шепелёв и Сергей Цилюрик обсуждают любимый игросериал Resident Evil: лучшие и худшие части, ужасные и по-своему прекрасные адаптации, величие оригинальной Resident Evil 4 и детально разбирают её ремейк!
А также в этом выпуске:
- Как Resident Evil поставили в театре
- Чудеса японской сценаристики
- Разрывная мощь удара с вертушки
- Испанский стыд
- И многое другое!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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