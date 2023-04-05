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    Подкасты

    Обсуждаем серию Resident Evil в 74-м выпуске Фантастического подкаста

    5 апреля 2023
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    05.04.2023
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    0 минут на чтение
    Обсуждаем серию Resident Evil в 74-м выпуске Фантастического подкаста

    Объявляется биологическая угроза!

    В свежем выпуске Фантастического подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Шепелёв и Сергей Цилюрик обсуждают любимый игросериал Resident Evil: лучшие и худшие части, ужасные и по-своему прекрасные адаптации, величие оригинальной Resident Evil 4 и детально разбирают её ремейк!

    А также в этом выпуске:

    • Как Resident Evil поставили в театре
    • Чудеса японской сценаристики
    • Разрывная мощь удара с вертушки
    • Испанский стыд
    • И многое другое!

     

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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