Футурама: любимые серии

Отличные новости, народ! 24 июля на экраны вернулась любимая «Футурама» — после десятилетнего перерыва. Работает над ней та же команда, включая Мэтта Грейнинга, и те же актёры озвучки. Смогли уговорить вернуться даже Джона ДиМаджио (голос Бендера). По такому поводу наши авторы вспомнили свои любимые эпизоды из прошлых сезонов. На случай, если вы захотите предаться ностальгии или если вдруг новые серии окажутся не столько увлекательными, как хотелось бы.

Дарья Беленкова

Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях. Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

Parasites Lost, сезон 3, эпизод 2

Фрай совершает типичную ошибку — перекусывает на заправке яичным бутербродом из автомата и увозит с собой сувенир в виде кишечных паразитов. Обычно такие «соседи» гарантируют только проблемы со здоровьем, но Фрай начинает хорошеть на глазах. Не блещущий талантами курьер становится сильным, красивым, невероятно умным и способным. Он даже овладевает самым сложным музыкальным инструментом во Вселенной! Лила очаровывается «новым» Фраем, и их роман идёт в гору. Однако Фрай начинает подозревать, что девушка его мечты влюблена не в него самого, а в то, что сделали из него паразиты. Фрай даёт отпор космическим глистам и возвращается к себе обычному, тут же теряя интерес Лилы.

Обожаю эту серию за красоту «короткой формы» и дух «Цветов для Элджернона». К тому же она очень углубляет характеры Лилы и Фрая. Тут нельзя не посочувствовать Фраю и не зауважать его за взрослость решения отказаться от совершенства, потому что иначе он не останется собой. Последние секунды и вовсе вышибают слезу.

The Series Has Landed, сезон 1, эпизод 2

Наверное, эта серия одна из моих любимых, потому что именно после неё я поняла, что буду ждать каждой новой серии «Футурамы» по ТВ. Зритель здесь подобен Фраю, совершает свою первую доставку «Планетарного экспресса» и попадает в парк Развлечений на Луне — то есть сразу получает дозу лучшего юмора и безумия, которое только может предложить сериал.

Благодаря этой серии, как мне кажется, и начинаешь обожать Бендера и его шуточки (именно тут звучит мемная фраза про блэкджек). Несмотря на буффонаду, без щепотки драмы и раскрытия персонажей тоже не обходится — хоть Фрай и втягивает всех в неудобную и смертельную заварушку, Лила прощает его, потому что он с самого детства мечтал побывать на Луне.

Bendless Love, сезон 3, эпизод 6

У Бендера приключается приступ «гнутатизма» — ночью во сне он неконтролируемо разгибает и сгибает всё подряд. Профессор Фарнсворт отправляет робота на терапию, чтобы тот удовлетворил свои подавляемые потребности в сгибании. Так Бендер оказывается на сгибательном заводе, где сталкивается со своим главным противником — двойником Флексо. А заодно и находит любовь, роботессу Анжелин. Бендер завоёвывает её сердце, но начинает ревновать красавицу к Флексо. Ревность приводит к конфликту с робомафией и очередной схватке с «бородатым Бендером».

Я считаю эту серию классной, потому что, во-первых, тут появляются уморительные робомафиози, а во-вторых, это потрясающий театр одного робота в лице Бендера. Джон ДиМаджио даже получил награду Annie именно за озвучивание этого эпизода.

Марина Беляева

Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы. Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

War Is the H-Word, сезон 2, серия 17

С военными сериями сатирических мультсериалов никогда не угадаешь, будет ли это вершина жанра или же одно из самых несмотрибельных зрелищ; середины как будто не существует. War Is the H-Word могла бы быть драматичнее, тем более что и самому проекту, и сценаристу Эрику Хорстеду не чужда сентиментальность; однако Хорстед, работая совместная с Роном Хьюгартом, создал одну из самых уморительных серий «Футурамы», не скатывающуюся в жалобные стоны о слезинке ребёнка и жертвах гражданских.

War Is the H-Word — удивительно циничный эпизод даже по меркам самого сериала: здесь не просто поощряются морально амбивалентные персонажи и методы — концовка прямо говорит о геноциде и подаёт это не как героический акт, а как нечто ужасное, но само собой разумеющееся. Герои пародируют «Солдата Джейн», «Чёртову службу в госпитале Мэш», «Апокалипсис сегодня» и ещё тридцать разных фильмов, пинают безвинные несчастные шары, и российский зритель из 2023 года чувствует себя некомфортно, но веселится от всей души.

The Devil’s Hands Are Idle Playthings, сезон 4, серия 18

Музыкальные эпизоды не редкость: обычно Мэтт Грейнинг грешит ими чуть реже, чем Сет Макфарлейн, но не то чтобы уж очень сильно. Однако что вы, черти, скажете об эпизоде, пародирующем оперные постановки в духе «Роберта-дьявола»?! Конечно, серия в основном не про это: она про ценность и самобытность пусть кривой и жалкой, но всё-таки собственной фантазии, превосходящей какое бы то ни было прекрасное, но выхолощенное мастерство…

Однако лично для меня главная ценность серии — пять минут кульминации, где все герои пропевают свои реплики и мотивации в Очень пафосной манере © (ни разу не академическим вокалом, но этого и не требуется), разыгрывают невероятное по накалу драматизма действие и ставят перед Фраем один из самых смешных, но и мучительных выборов в жизни — робо-руки или его кривые крючья. Очень напряжённо, очень смешно, десять из десяти от театроведа.

The Day the Earth Stood Stupid, сезон 3, серия 7

Можно было ожидать, что Зубастик разумнее и круче, чем кажется на первый взгляд, но самая лучшая часть серии — даже не его неожиданный бэкграунд и принадлежность к расе очаровательных разумных египтян, а то, как подсюжет о конкурсе домашних животных понемногу становится потрясающей метафорой на проблему эйблизма в обществе. Как мы вообще определяем интеллект? Может ли это быть гипнозом-наваждением жабы-гипнотизёра? Мы знаем, что Фрай тупой, но тупой ли Фрай? Или он думает на альтернативных частотах, подсказывающих ему нестандартные методы решения проблем? Вообще правомерно ли использовать одни и те же критерии интеллекта в случае с разными людьми? Сам термин «эйблизм» подразумевает непременно этическое осуждение, но ведь это просто может быть неконструктивно…

А, к чёрту. Тут гигантский мозг фанфики про Фрая в классической литературе придумывает!