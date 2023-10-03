Какие новые мультсериалы и аниме смотреть в октябре 2023? Падальщики, Ubisoft, Плутон и нежить

Наши сериальные дайджесты обычно такие большие, что их приходится делить на новинки и продолжения. А в этом октябре сериалов так много, что новинки пришлось ещё поделить! В этом выпуске — очень разная анимация. Берите отпуск, готовьте какао, запасайтесь тыквенным печеньем, кутайтесь в плед, и вперёд — смотреть хэллоуинские мультсериалы, которых выходит целая прорва. Здесь у нас два аниме (про бессмертную нежить и про злодея из «Астробоя»), сюрреалистичная научная фантастика, мексиканский кукольный сериал про проклятый старый дом, миры Ubisoft, а ещё — французская мистика.

Царство падальщиков

Scavengers Reign

Что? Научно-фантастический сюрреалистичный мультсериал, психологический хоррор.

Когда и где? С 19 октября на Max.

О чём? Об экипаже космического судна, потерпевшего крушение на неизвестной планете. В попытках выжить и найти товарищей экипаж выясняет, что эта необычная планета живёт по особым законам, и неизвестно откуда прибывшие люди ей не указ. Чужаков ждут только неприветливые формы жизни, сюрреалистичные образы, диковинные пейзажи, галлюцинации и множество опасностей, с которыми непонятно как бороться.

Что это будет? Редкий гость в лице серьёзной научной фантастики. Да ещё в формате анимации.

Мультсериал создан Джозефом Беннетом и Чарльзом Хюттнером, которые в 2016-м выпустили НФ-короткометражку Scavengers о пилотах, оказавшихся на враждебной планете. Её показали на Adult Swim, и реакция зрителей (в том числе и в интернете) сподвигла продюсеров HBO Max дать денег на полноценный проект. И вот короткометражка выросла до мультсериала с 12 эпизодами по 24 минуты.

За анимацию отвечала студия Titmouse, которая отметилась «Пантеоном», Legend of Vox Machine и Star Trek: Lower Decks. По трейлеру придраться не к чему, каждый кадр хочется разглядывать, а многие идеи выглядят просто фантастически. И сразу же вызывают ассоциации с «Аннигиляцией» Вандермеера, с Тарковским, «Евангелионом», Мёбиусом и другой классикой.

Капитан Лазерхоук: A Blood Dragon Remix

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Что? Анимационный антиутопический боевик.

Когда и где? С 19 октября на Netflix.

О чём? О далёком фантастическом будущем, где к власти пришли корпорации. Дуэт отчаянных борцов за свободу, которых по федеральным каналам называют террористами, присоединяется (скорее невольно, чем по собственному желанию) к спецкоманде по выполнению особых операций. Отказаться нельзя — иначе взорвут голову. Так начинается очередной виток приключений капитана Лазерхоука.

Что это будет? Взрослый мордобой в духе «Отряда самоубийц» (вплоть до завязки, типажей персонажей и пары сюжетных ходов), но от Ади Шанкара — продюсера, который стоял за экранизацией «Кастлвании», а ныне готовит экранизацию Devil May Cry.

Мультсериал вдохновлён одним из самых забавных проектов Ubisoft — футуристическим шутером Blood Dragon, спин-оффом Far Cry. И проект получился под стать: много безумия, адреналиновых перестрелок, лазеров и атмосферы боевиков 1980-х. «Капитан Лазерхоук» вдобавок напичкан отсылками к видеоиграм: герои преодолевают некоторые испытания буквально в формате пиксельного 2D-платформера, а в кадре тут и там мелькает плащ из Assassin’s Creed и персонаж из Rayman. Главное, чтобы в мультсериале было хоть что-то кроме этих отсылок.

Нежити не повезло

Undead Unluck / アンデッドアンラック

Что? Комедийный приключенческий экшен, аниме, экранизация манги.

Когда и где? С 6 октября на Hulu.

О чём? О девочке Фууко Идзумо, которая страдает от проклятия неудачи. Десять лет назад вызванный её проклятием инцидент привёл к смерти двух сотен людей, в том числе и её родителей. Много лет Фууко держалась подальше от общества, чтобы никому не навредить, а теперь и вовсе решает покончить с собой. И в последний миг она неожиданно встречает… разумную нежить! Тот никак не может погибнуть, потому что всякий раз восстанавливается. И в Фууко он видит надежду на то, чтобы уйти из жизни. Парочка начинает действовать сообща, стараясь избавить друг друга от неприятностей, но вскоре на их след выходит таинственная организация.

Что это будет? Потенциальный хит. Манга Ёсифуми Тозуки уже завоевала большую популярность среди читателей, вышло уже 17 глав, а теперь готовится экранизация от студии David Production и компании TMS Entertainment. За режиссуру отвечает Юки Ясэ («Пламенный отряд», «Мадока»), а дизайном персонажей занимался Хидэюки Мориока («Бессмертный Гран-При»).

Плутон

Pluto / プルートウ

Что? Фантастический аниме-сериал, драма, эдакий спин-офф «Астробоя».

Когда и где? С 26 октября на Netflix.

О чём? О Земле будущего, где роботы и люди существуют вместе. Недавно завершилась кровопролитная 39-я Азиатская война, после чего наступило обманчивое время мира. Но некто начал устранять величайших роботов на планете, выводя их из строя одинаковым и бессмысленным образом. За дело берётся робот-детектив Гезихт из Европола. Вскоре он приходит к выводу, что преступления, по всей видимости, совершает вовсе не человек…

Что это будет? Адаптация манги «Плутон» Наоки Урасавы (он же известен по манге «Монстр»). Свою историю Наоки развивал на основе сюжетной арки Big Comic Original знаменитой манги «Астробой», которая была посвящена роботу-злодею Плутону. Манга Урасавы настолько впечатлила читателей и критиков, что была отмечена премией имени Тэдзуки — собственно, автора «Астробоя». В общем, нас ждёт история становления злодея из культового сериала!

Всего в детективной манге восемь томов — и в экранизации зрителей ждёт восемь часовых эпизодов. Peжиccёpом выступил Toщиo Kaвaгyчи, дизaйнepом пepcoнaжeй — Щигэpy Фyдзитa («Moнcтp»). Автор манги Haoки Уpacaвa стал консультантом. За производство отвечает студия M2.

Школа тьмы

Le Collège Noir

Что? Французский мистический подростковый мультсериал, экранизация комикса.

Когда и где? С 31 октября на французской платформе ADN.

О чём? О группе подростков из школы-интерната, который расположен в горах Канталь. Герои проводят осенние праздники вместе с воспитательницей Леной и сталкиваются с ведьмой, которая проклинает детишек и натравливает на них ужасающих существ родом из французского фольклора.

Что это будет? Очаровательная работа французской студии La Cachette в духе «По ту сторону изгороди». Эта студия основана режиссёром-аниматором Улиссом Малаcсанем, который ранее работал над мультсериалом «Первобытный» Тартаковского. А студия отрисовала эпизод Sucker of Souls для антологии «Любовь, смерть и роботы» и The Spy Dancer для второго сезона сериала «Звёздные войны: Видения». В общем, послужной список замечательный! Помогает французам студия Toei Animation.

При этом в основе «Школы тьмы» лежит одноимённый популярный французский комикс, у которого вышло три тома. Судя по трейлеру, аниматоры перенесли стиль рисунка довольно бережно, пусть и со стороны он кому-то покажется неказистым.

Проклятия!

Curses!

Что? Комедийный анимационный ужастик.

Когда и где? С 27 октября на Apple TV+.

О чём? О семействе, на которое из-за поступка предков пало проклятие. Оно превратило отца семейства Алекса Вандерхувена в камень. Теперь его детям и супруге нужно вернуть украденные их предками артефакты законным владельцам.

Что это будет? Семейная история от студии Dreamworks Animations, которая работала над мультсериалами «Охотники на троллей» и «Драконы». Сценарист Джон Красински («Тихое место») выступил в роли исполнительного продюсера. Курирует проект Крис Коупленд, занимавшийся мультсериалом «Кипо и эра чудесных зверей». А озвучить одного из персонажей позвали самого Роберта Инглунда (ужасный Фредди из «Кошмара на улице Вязов»).

А ещё: старый новый релиз

Книга ужасов Франкельды (Frankelda’s Book of Spooks) — удивительный мексиканский кукольный сериал про загадочную сказительницу, рассказывающую истории о сверхъестественных созданиях вроде ведьм и сирен, которые питаются человеческим страхом. Мультсериал, вдохновлённый антологиями страшилок вроде «Боишься ли ты темноты?», «Баек из склепа» и «Ужастиков», а также кукольными работами Джима Хенсона, был показан в своё время только на региональном HBO. И вот теперь заслуженную работу ждёт релиз 12 октября по всему миру — ну, вернее, там, где работает Max.

Спецвыпуск Lego Marvel Avengers: Code Red — уже ставший традиционным ежегодный эпизод Lego-сериала по франшизам Disney. Подробности по спецвыпускам хранят с таким же тщанием, как и по настоящим «Мстителям» или «Звёздным войнам». Известно только, что на экране должны появиться Халк, два Капитана Америки (в том числе и Сэм Уилсон), Тор, Железный человек, Чёрная Пантера и Чёрная Вдова. Тем, кто соскучился по старому составу супергероев, смотреть 27 октября на Disney+.