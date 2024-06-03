Какие сериалы смотреть в июне 2024? Пацаны, Дом Дракона, Аколит

Июнь — традиционное время сериального затишья. Ничего удивительного — правда, в этом месяце громко возвращаются разнузданные «Пацаны», трагичные Таргариены из «Дома Дракона» и пафосные джедаи из далёкой-далёкой галактики. Но не пропустите финал истории мальчика с оленьими рогами, анимационный сериал про пришельцев по книге Тони ДиТерлицци, антологию сюрреализма из Индонезии от режиссёра Джоко Анвара и даже документалку про главный средневековый фестиваль Техаса, где развернулась настоящая игра престолов!

Дом Дракона, 2-й сезон

House of the Dragon

Что? Эпическое фэнтези, приквел «Игры престолов», экранизация книги «Пламя и кровь».

Когда и где? С 16 июня на Max.

О чём? О войне двух ветвей Дома Таргариенов. После смерти короля Визериса между наследниками развернулась кровопролитная борьба за власть. И «зелёные», и «чёрные» надеются привести Дом к величию, вот только исход этой борьбы уже известен — семью ждёт безумие и гибель.

Что это будет? Новый виток масштабного фэнтези. Из тронных залов и дворцовых комнат действие переносится на поля сражений. Первый сезон, который охватывал примерно двадцать лет, был своего рода прологом к «Танцу с драконами», страшной и кровопролитной главе истории Таргариенов.

Во втором сезоне «зелёные» и «чёрные» начинают собирать войска со всего Вестероса, а значит, нас ждёт встреча с Тиреллами и Старками, Грейджоями и Талли — кого-то мы уже встречали в «Игре престолов», а с кем-то только предстоит познакомиться. Трейлер уж точно выглядит впечатляюще!

В продолжении вернулся основной актёрский состав (само собой, повзрослевших героинь играют актрисы из второй половины первого сезона). Если во время просмотра предыдущих серий вы записывали имена и связи персонажей, то сейчас самое время найти этот блокнот.

Звёздные войны: Аколит

Star Wars: Acolyte

Что? Фантастический триллер, спин-офф «Звёздных войн».

Когда и где? С 4 июня на Disney+.

О чём? О таинственной угрозе, нависшей над Орденом — за сотню лет до событий «Призрачной угрозы» и возвращения ситхов в галактику. Кто-то начал убивать джедаев, и за расследование берётся опытный мастер Сол и его бывшая ученица Мэй, попавшая под подозрение. Им предстоит узнать, кто стоит за преступлениями против Ордена, и заодно выяснить личность загадочного ситха в маске — да и ситха ли?

Что это будет? Надеемся, один из самых оригинальных проектов по «Звёздным войнам», который не будет связан ни со Скайуокерами, ни с другими знакомыми персонажами. «Аколит» — первый сериал, действие которого разворачивается в новой для зрителя эре «Расцвет Республики»; ранее по ней выходили только книги и комиксы.

«Аколита» придумала Лесли Хэдланд, создательница сериала «Жизнь матрёшки». Для своего проекта по «Звёздным войнам» она вдохновлялась картинами вроде «Телохранителя» и «Убить Билла», поэтому вдвойне интересно будет оценить результат. Трейлер обещает как минимум недурные схватки на световых мечах, хотя судить пока рано.

Кое-что из любопытного — это просочившиеся спойлеры. Некоторые из них косвенно подтверждаются официальным пресс-релизом и даже подсказкой в субтитрах к трейлеру. Например, одна из актрис играет сразу двух одинаковых персонажей.

Но похоже, сериал ждёт холодный приём от зрителей. Промовидео утопают в дизлайках, и пользователи соцсетей высмеивают необычные световые мечи — хотя они промелькнули на одну-две секунды.

Пацаны, 4-й сезон

The Boys

Что? Супергероика, сатира; экранизация одноимённого комикса.

Когда и где? С 13 июня на Amazon Prime Video.

О чём? О борьбе команды Билли Бутчера с зарвавшимися супергероями. В мире «Пацанов» суперы — это настоящие звёзды и сверхлюди, которых выводят и воспитывают под крылом корпорации The Vought. Главный герой Америки — супер в звёздно-полосатом флаге, патриот, каких поискать, по прозвищу Хоумлендер. Он — настоящий психопат, и его пытаются контролировать в корпорации, но получается это из рук вон плохо.

Что это будет? Развитие вселенной «Пацанов». Действие четвёртого сезона развернётся почти сразу после финала третьего и будет учитывать события спин-оффа про колледж для супергероев «Поколение „Ви“».

Бутчер окончательно потерял доверие команды, а Виктория Ньюман вот-вот дорвётся до Овального кабинета. Хоумлендер восстанавливает свой отряд суперов, оправляясь от потерь третьего сезона. У «Пацанов» остаётся одна надежда — смертоносный вирус, который может раз и навсегда избавить мир от сверхлюдей…

Актёрский состав четвёртого сезона намекает на возвращение некоторых старых героев (пока неизвестно, как именно это объяснят). Но главный сюрприз — это Джеффри Дин Морган, который работал с Эриком Крипке (шоураннером) и Дженсеном Эклзом (Солдатик) ещё на съёмках «Сверхъестественного». Его роль пока держат в секрете. Интересно, позовёт ли Крипке в «Пацанов» второго брата Винчестера? А то сериал «Уокер», где играл Джаред Падалеки, как раз закрыли.

Мальчик с оленьими рогами, 3-й сезон

Sweet Tooth

Что? Постапокалиптическая драма, роуд-муви; экранизация комикса.

Когда и где? 6 июня выйдут все эпизоды.

О чём? О выживании в мире, который опустошило страшное заболевание. Миллиарды людей погибли, а у тех, кто остался, рождаются странные дети — гибриды людей и животных. В новой реальности их считают второсортными, а потому отлавливают и уничтожают. Мальчик с оленьими рогами Гас едва не стал жертвой охотников, но его выручил загадочный одиночка Джеппард. Вместе они отправляются на поиски матери Гаса.

Что это будет? Финал истории. Netflix дал возможность шоураннеру рассказать её до конца, а не оборвал на полуслове. Да, сериал разительно отличается от комикса-первоисточника: многие сюжетные ходы изменили, тон переиначили, а персонажам изменили мотивацию. В итоге шоу стало мягче, но получилось по-своему увлекательным.

Третий сезон покажет постапокалиптическую Аляску, где герои будут искать маму Гаса. Шоураннер обещает, что персонажи увидят «новую сторону мира и новую сторону человечества». Это особенно интригует в связи со способностью Гаса, открывшейся в финале второго сезона.

УдивЛа

WondLa

Что? Научное фэнтези; компьютерный мультсериал; экранизация книг Тони ДиТерлицци.

Когда и где? С 28 июня на Apple TV+.

О чём? О любопытной и вдохновлённой девушке по имени Ева. Всю жизнь она провела в бункере под опекой робота Матры. Но в день её 16-летия кто-то атакует бункер, и Ева оказывается на поверхности. Там она с удивлением узнаёт, что мир совсем не похож на привычное ей убежище, а вокруг нет никого, кто напоминал бы человека. Вместе с гигантской разумной тихоходкой и сварливым пришельцем Ева начинает путешествие, чтобы найти новый дом и других людей.

Что это будет? Новая работа студии Skydance во главе с Джоном Лассетером (экс-Pixar). Первоисточник — трилогия в жанре научного фэнтези (то есть смеси фантастики и фэнтези в духе, например, «Планеты сокровищ») «В поисках УдивЛы». Собственно, «УдивЛа» — надпись на механизме в бункере Евы. В книгах девушка, которую зовут Зиа Девять, решает во что бы то ни стало найти эту самую УдивЛу.

Шоураннером сериала выступает опытный аниматор и сценарист Бобс Гэннауэй, на счету которого как старые добрые мультфильмы вроде «Геркулеса» и «Тимона и Пумбы», так и «Клуб Микки Мауса» и «Монстры за работой» (второй сезон которых недавно вышел на Disney+).

Кошмары и мечты

Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams

Что? Сюрреалистичная НФ-антология.

Когда и где? 14 июня выйдут все эпизоды.

О чём? О столкновении обычных людей с необъяснимыми феноменами. О попытках отличить явь от сновидений. О тайных заговорах, загадочных мирах и мистических ритуалах. Несколько историй, объединённых фантазией индонезийского режиссёра Джоко Анвара.

Что это будет? Что-то интересное, пугающее и необычное! Если вы соскучились по антологиям, но равнодушны к «Чёрному зеркалу», а «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо» не впечатлил, то обратите внимание на альманах Джоко Анвара, который сколотил имя на психологических триллерах и ужасах о сверхъестественном (Grave Torture, Ritual).

А ещё несколько лет назад он выпустил хоррор-антологию Folklore в двух сезонах для HBO Asia. Каждая серия была посвящена какому-то азиатскому мифу или преданию — от тайского призрака до сингапурского понтианака. И ставили эпизоды режиссёры именно той страны, откуда была родом очередная легенда. Так что сомневаться не приходится — новый проект Джоко Анвара наверняка удивит. Чего только стоит очень эксцентричный трейлер!