Какие сериалы смотреть в сентябре 2025? Очень много нежити!

В сентябре почти нет новых сериалов — зато возвращается множество старых. На сей раз на малых экранах нашествие нежити: вампиры, привидения, очень много зомби, и главный живой мертвец — совершенно неубиваемая комедия, которую мы смотрим ещё с незапамятного ХХ века.

Футурама, 13-й сезон

Futurama

Когда и где? 15 сентября 2025 на Hulu.

Что? Фантастический комедийный мультсериал.

О чём? О том же, о чём была все эти 25 лет: о злоключениях попаданца в 3000 год Фрая, его девушки Лилы, робота Бендера и прочего экипажа курьерского звездолёта «Планетный экспресс».

Чего ждём? Да, старая добрая «Футурама», появившаяся аж в 1999-м, ещё жива и даже не сильно поменялась. Её пытались красиво закончить поцелуем Фрая и Лилы, но в итоге возродили и растянули в бесконечность, как «Симпсонов». Трейлер нового сезона сулит пародию на «Тихоокеанский рубеж», в которой гигантский Бендер мутузит гигантского монстра, медведепокалипсис, пошлые шутки про стул с пиками и многое другое.

Алиса в Пограничье, 3-й сезон

Alice in Borderland

Когда и где? 25 сентября 2025 на Netflix.

Что? Японский антиутопический триллер. Экранизация манги Харо Асо.

О чём? Несколько простых японцев попали в альтернативную версию Токио, где их заставили участвовать в смертоносных играх, сложность которых определяют игральные карты. В прошлом сезоне главные герои, Арису и Усаги, дошли-таки до финала и получили в качестве приза возвращение в реальный мир, где и поженились.

Чего ждём? На Netflix долго морочили головы фанатам, будет ли вообще третий сезон. Но, разумеется, на свадьбе и хеппи-энде такая история закончиться не могла (и читавшие мангу это знали). В новом сезоне Усаги внезапно исчезает и отправляется обратно в Пограничье в сопровождении исследователя загробного мира, а Арису получает карту джокера — вызов на суперигру. Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия остаются в главных ролях, а вот состав второстепенных персонажей почти полностью обновился.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон, 3-й сезон

The Walking Dead: Daryl Dixon

Когда и где? 7 сентября 2025 на AMC.

О чём? О Дэриле Диксоне, крутом выживальщике в мире, захваченном ходячими мертвецами. Загадочным образом он попал во Францию, где тоже полно зомби и прочих опасностей. Во втором сезоне к нему присоединилась Кэрол Пелетье, ещё одна героиня оригинального сериала, и в финале они вместе отправились в Англию.

Чего ждём? Что на Туманном Альбионе герои пробудут недолго. Это выдают названия серий: в первых двух сезонах они были на французском, а в третьем — на испанском и португальском. Впрочем, они успеют повстречать «последнего англичанина в Англии» в исполнении британского комика Стивена Мерчанта. А в Испании — столкнутся с тираном, захватившим королевскую власть в постапокалиптическом мире.

Зомби Marvel

Marvel Zombies

Когда и где? 24 сентября 2025 на Disney+.

Что? Супергеройский мультсериал про зомби.

О чём? Об альтернативной вселенной Marvel, где супергерои превратились в зомби! Теперь многих из них волнует не спасение мира, а где полакомиться вкусными мозгами тех, кто ещё не обратился.

Чего ждём? Первый телепроект киновселенной Marvel с «взрослым» возрастным рейтингом TV-MA, так что ожидаем много крови, расчленения, чёрного юмора и неожиданных образов знакомых персонажей. Этот минисериал из всего четырёх эпизодов — продолжение эпизода про зомби из мульт-антологии «Что, если…?». И то и другое основано на одноимённых комиксах, которые получат более подробную экранизацию в виде собственного сериала.

Отель с привидениями

Haunted Hotel

Когда и где? 19 сентября 2025 на Netflix.

Что? Комедийный мистический мультсериал.

О чём? Кэтрин пытается управлять своим маленьким отелем и своей семьёй. А это непросто, если в отеле живут демоны, одержимые, маньяки и призраки, и один из живых покойников — твой непутёвый брат.

Чего ждём? Ситком от Мэтта Роллера, одного из сценаристов « Рика и Морти ». Хоть он и не главный создатель «Рика», нечто общее чувствуется уже в трейлере: чёрный юмор, циничная сатира, невозмутимые герои на фоне безумных событий. Правда, «Отель» выглядит более сдержанным и, судя по ролику, обходится без откровенного ультранасилия.

Крапополис, 3-й сезон

Krapopolis

Когда и где? 28 сентября 2025 на Fox.

Что? Комедийный фэнтези-мультсериал по миру греческой мифологии.

О чём? Крапополис — город в древней Греции, которым пытается управлять не особо дружное семейство мифических созданий. Среди них — полубог-неудачник Тиранис, его мамаша — богиня саморазрушения Делирия, а также полукентавр-полухимера, полуциклопка и рыболюд-атлант.

Чего ждём? Сквозного сюжета у «Крапополиса» нет, это ситком с отдельными историями про то, как Тиранис пытается жизнерадостно рулить городом, Делирия пьянствует, и все ссорятся, мирятся и решают какую-то проблему. В третьем сезоне нам обещают много новых персонажей (говорят, создатели запланировали под сотню богов) и гостевых звёзд.

Поколение «Ви», 2-й сезон

Gen V

Когда и где? 17 сентября 2025 на Amazon Prime.

Что? Молодёжная супергеройская фантастика по вселенной « Пацанов ».

О чём? О школе для подростков с суперсилами, где их учат владеть своими способностями. Главная героиня, девушка Мари Моро, попала в это заведение благодаря умению управлять человеческой кровью.

Чего ждём? В отличие от дерзких, циничных и сатирических «Пацанов», «Поколение» оказалось куда более традиционной историей про школу для избранных мальчиков и девочек. Тем не менее тесную связь с оригинальным сериалом спин-офф сохраняет. Продюсер Эрик Крипке (создатель «Сверхъестественного») обещает, что второй сезон «Поколения» покажет, каким стал мир по итогам гранд-финала четвёртого сезона «Пацанов», и послужит подводкой к их пятому сезону.

Вампирина: Подросток-вампир

Vampirina: Teenage Vampire

Когда и где?

Что? Подростковая комедия, низкое фэнтези.

О чём? О Ви Хантли, девочке-вампирше из Трансильвании. Она поступает в школу искусств, чтобы заниматься музыкой, и вынуждена скрывать свою вампирскую сущность. А её сложно скрыть, когда за тобой по пятам ходит папаша в чёрном плаще!

Чего ждём? «Живую» адаптацию диснеевского детского мультсериала «Вампирина» (2017), который на русском выходил как «Удивительная Ви». Только 10-летняя девочка стала 14-летней. В целом новое шоу по трейлеру напоминает что-то вроде оригинальной « Сабрины » и прочих наивных ситкомов с «СТС» 2000-х.

А также:

Адский босс: Миссия Зеро

Helluva Boss: Mission: Zero

Спецвыпуск мультсериала «Адский босс» про демонов-киллеров из ада. Мультфильм, по словам шоураннера Вивьен Медрано, будет предысторией и расскажет о появлении самого агентства «БЕС».

Уэнсдей, 2-я часть 2-го сезона

Wednesday

Готичная Уэнсдей Аддамс возвращается после перерыва. Первая половина сезона оборвалась на драматичном клиффхэнгере. Во второй же нам обещают появление Леди Гаги в роли учительницы в школе «Невермор», которая исполнит песню, написанную специально для сериала.

А также: российские сериалы Закрыть гештальт, 2 сезон — мистическая комедия про парня, который видит призраков и помогает им решить проблемы, которые держат их на Земле. Барсукот. Очень зверский детектив — мультсериал про фурри-зверей, расследующих преступления в лесу.

Завершаются в этом месяце: Звёздный путь: Странные новые миры, 3-й сезон Основание, 3-й сезон Чужой: Земля

