«Кровавая поездка»: норвежские ужасы об автобусе в ад

В мире пандемия? В голове мрачные мысли? Ещё классик предупреждал: не выходи из комнаты, не совершай ошибку… Цитата уже всем надоела, но, в самом деле, вдруг у дома как раз остановился зловещего вида автобус? Пассажиры выглядят вполне безмятежно, отчего не бросается в глаза, что некоторые из них в крови, а кое-кто к тому же в нижнем белье. Однако стоит взглянуть на водителя, как сразу понимаешь: оттуда, куда они направляются, возврата нет. И не стоит думать, что эти люди все до единого расплачиваются за свои грехи. Кому-то из них просто не повезло.

Blodtur

Жанр: психологический хоррор, мистический хоррор

Продюсеры: Кьетиль Индрегард Атле Кнудсен

В ролях: Стиг Амдам, Анна Бах-Вииг, Эллен Бенду

Премьерный показ: 13 марта (в пятницу!) на Netflix

Продолжительность: 6 серий по 30 минут

Похоже на: «Байки из склепа» • «Кафе кошмаров» • «Чёрное зеркало»



Netflix продолжает предлагать подписчикам сериалы из-за пределов Америки, и на этот раз настал черёд Норвегии. «Кровавая поездка» — антология из шести небольших эпизодов (примерно по 30 минут каждый) с самостоятельными сюжетами. Они объединены лишь инфернальным автобусом, куда попадают все главные герои на пути… неизвестно куда, но, как уже было сказано, вряд ли это приятное место. И это не спойлер — «Кровавая поездка» начинается с автобуса, его водителя и пассажиров.

Две из шести историй относятся к жанру мистических ужасов: «Последняя жертва» (эпизод №1) и «Старая школа» (эпизод №5). В «Последней жертве» рассказана история горожанки Моники, которой тяжело привыкнуть к жизни в сельской местности, где, ко всему прочему, большинство соседей странным образом привязаны к своим домашним любимцам. Довольно быстро Моника узнает, в чём секрет, — и это станет для неё тяжелейшим испытанием.

В «Старой школе» молодая учительница Санна начинает работать с первоклассниками в здании школы — опять же, в глубинке, — которое заново открыли спустя сорок лет. Как водится в таких местах, стены хранят воспоминания о случившейся некогда трагедии, и Санна окажется той, кто услышит доносящиеся из потустороннего мира голоса (скажем прямо, лучше бы она к ним не прислушивалась).

Остальные четыре эпизода — «Три больных братца» (№2), «Графоманка» (№3), «Подопытные крысы» (№4) и «Запретная тема» (№6; да, именно так переводится идиома elephant in the room в контексте рассказанной истории — и её блестяще обыграли в визуальном смысле) не содержат никакого мистического элемента. Только «Графоманка» выделяется за счёт сюрреалистичности, получающей в финале весьма рациональное объяснение.

Главный герой «Трех больных братцев», Эрик, провёл три года в психиатрической лечебнице. После возвращения оттуда братья уговаривают его съездить в старую хижину, которая принадлежала их покойному отцу, и по пути троица подбирает симпатичную автостопщицу. Но тревога стремительно нарастает: один из братьев ведёт себя странно, хотя вовсе не он пробыл три года «в дурке», да и разговоры идут зловещие — про ножи, про ублюдка-отца и то, что с ним стало…

«Графоманка», казалось бы, повествует о девушке из богатой семьи, которая захотела стать писательницей, явно не обладая литературным талантом. Оливия, наша героиня, отправляется на лекцию о писательском мастерстве, там знакомится с ещё одним автором-любителем, и чуть позже её налаженная жизнь внезапно катится под откос, причём весьма странным образом. Оливии придётся подвергнуть сомнению сами основы реальности, и открывшаяся истина окажется для неё — и для зрителя — очень неожиданной.

«Подопытные крысы» и «Запретная тема» больше всего напоминают «Черное зеркало». В первом случае званый ужин, устроенный директором фармацевтической компании в честь создания значимого прототипа, перейдёт в череду жестоких унижений и закончится гибелью одного из персонажей; во втором два сотрудника-новичка, узнав на корпоративе о том, что недавно в результате несчастного случая сильно пострадала ещё одна работница компании, захотят немедленно во всём разобраться, но последствия их вмешательства окажутся очень кровавыми.

Итак, шесть историй, объединённых лишь метафорическим автобусом и зловещим Хароном-водителем, который перед началом каждого эпизода смотрит в зеркало заднего вида на соответствующего героя или героев и многозначительно ухмыляется. Куда они все едут и зачем? Да разве это важно… Как часто бывает в хорроре, эти люди либо наказаны, либо им просто не повезло.

Любителей леденящих душу ужасов «Кровавая поездка» может разочаровать с технической точки зрения: по нынешним меркам в ней не так уж много по-настоящему страшных сцен, а на локации и спецэффекты явно потратили немного. В некоторых отзывах «Кровавую поездку» сравнивают с «Американской историей ужасов» — на мой взгляд, зря: это всё равно что сравнить сборник коротких рассказов с многотомной эпопеей. Ощущение макабрической жути в норвежском сериале достигается с помощью иных средств — музыки и звуковых эффектов (когда ещё ничего страшного не случилось, но за кадром точат нож, к происходящему начинаешь относиться настороженно), постепенного и продуманного нагнетания тревоги и обречённости, чёрного юмора, цветовой гаммы…

Это скорее жутковатые, чем ужасающие истории, причём с достаточно традиционной моралью. Жадность и зависть могут быть наказуемы; если сунуть нос в чужие дела, вообразив себя святее папы римского, можно наломать дров; и, разумеется, нельзя спускаться в тёмный подвал, будучи молодой и одинокой героиней фильма ужасов. Но даже с учётом сказанного «Кровавая поездка» цепляет — не в последнюю очередь благодаря своей лаконичности и вот-это-поворотам, которых в иных эпизодах больше одного.