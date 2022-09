«Мир Дикого Запада», 4 сезон: любовь, безумие и роботы

Человечество вот уже несколько лет подряд празднует день освобождения от тех, кто программировал сознание людей и не давал им свободы воли. Жаль только, что праздновать осталось недолго… Ведь некоторые андроиды с комплексом бога только и мечтают поиграть людишками в шахматы и построить свой идеальный мир. А кто-то очень похожий на Долорес работает нарративным дизайнером в игровой компании. Ей хочется написать что-то милое и доброе, но вот беда — начальство утверждает, что такие истории не продаются. Всем подавай лишь драму, насилие, кровь и резкие повороты сюжета…

Повествование и композиция

С первых же серий «Мира Дикого Запада» зрители отмечали: важно не только и не столько то, что авторы рассказывают, но и то, как именно они это делают. В какие-то моменты (особенно в первом и втором сезонах) казалось, что ритм повествования и узор, который получается из повторов, недомолвок и символов, гораздо важнее, чем сами события. А потому, отдавая дань фирменному стилю сериала, начнём с этого самого «как».

В четвёртом сезоне сохранились сложные элементы повествования, которые одних завораживают и манят к экрану, а других неизменно бесят. Несколько временных линий, зеркалящие друг друга ситуации, а ещё «прекрасная» манера бросить героя на полторы-две серии — никому ведь не интересно, как там дела у покинутых персонажей, правда?

Однако теперь всё не так сложно и сознательно запутанно, как это было сделано в первых двух сезонах. Создателям удалось найти компромисс между линейным повествованием третьего сезона и загадками-во-времени. И, что особенно приятно, здесь появляются флешбэки, которые не пытаются обмануть зрителя, а наоборот, растолковывают происходящее и помогают понять как канву событий, так и мотивы персонажей. Уже к пятой-шестой серии фигуры окончательно обозначают своё положение на доске, а зрителям почти не остаётся загадок.

Ещё один композиционный плюс — то, что финал не стали утрамбовывать в одну серию, а посвятили ему фактически полноценные две. Ну а промежуточная концовка с Человеком в чёрном в седьмом эпизоде — просто истинное наслаждение для тех, кто всем сердцем полюбил его в качестве основного антагониста. И саундтрек удивительно в тему: The man who sold the world — так это ж он и есть!

Декорации на заднем плане

Кажется, этот сезон снимал фанат Манхэттена. Если вы без ума от небоскрёбов из стекла и бетона, если ваше сердце трепещет при виде статуи Свободы, если вам хочется прогуляться по Хай-Лайн, а гигантская скульптура Томаса Хизервика Vessel для вас не пустой звук — вы получите искреннее удовольствие от просмотра. Картинка тут сделана с потрясающей любовью к Нью-Йорку. Именно здесь бьётся сердце истории, здесь происходят ключевые события сезона и здесь же расположен объект, занимающий центральное место в стартовых титрах.

Снова на первый план выходит символика цветов. Какую шляпу перед входом в парк развлечений выбрали (или выбрали бы) персонажи — чёрную или белую? Сочетание и противопоставление этих цветов постоянно напоминают зрителю: как бы ни был сложен этот мир (и кто бы его ни строил, люди или роботы), всегда есть абсолютные понятия. Добро и зло. И каждому в какой-то момент приходится становиться на одну из сторон, отсидеться не получится.

А для любителей эпохи «ревущих двадцатых» приготовили отдельный парк, посвящённый США 1920-х годов. Эстетически очень приятную внешнюю обёртку, под которой прячутся всё те же микросюжеты. Жаль только, что на экране этому парку отводится совсем немного времени.

«Мир Дикого Запада» — это история любви

В контексте этого сезона очень просто говорить о системе персонажей, поскольку герои выступают парами. В каждой паре они одновременно зеркалят друг друга, дополняют и конфликтуют. И строятся эти пары на разных концепциях любви.

Хейл и Человек в чёрном: любовь к мести

Не люди и не роботы, а настоящие боги этого мира, которым скучно. Одна мстит и мстит людям (как Долорес во втором сезоне), экспериментируя над ними, а второй упивается властью и стреляет всласть (в его любви к стрельбе мы убедились ещё в первых сериях «Мира Дикого Запада»).

Пара Хейл / Человек в чёрном — движущая сила сюжета, рок, взгляд «сверху», власть и неизбежность. Это боги, которым скучно. И они готовы на всё, лишь бы эту скуку избыть и приблизиться к осознанию полноты бытия.

Именно они сражаются в финальной битве, которая определяет возможную судьбу мира. И особенно иронично, что в ней они уязвимы и ведут себя как обычные люди. Те, над которыми пытались возвыситься на протяжении всего действия.

Бернард и Стаббс: любовь к миру

Если в ком-то и осталась любовь к этому новому, истерзанному, измученному миру, так это в Бернарде. В четвёртом сезоне (в отличие от прошлых) он знает всё, что произойдёт в будущем, потому что в поисках наилучшего решения прожил и просчитал тысячи вариантов этой самой действительности. Которая, может, и не действительность вовсе, а ещё один из конструктов его сознания.

Стаббс же остаётся идеальным компаньоном и, кажется, самым юмористическим персонажем сериала. Он выдаёт неизменно забавные ремарки и в нужный момент включает весёлую музычку (сцена с дракой возле дайнера, пожалуй, одна из самых смешных во всём сериале). Ну и в целом кажется, что спасать мир в компании Стаббса гораздо веселее, чем в одиночку.

Андроиды эти в тысячу раз человечнее любого настоящего человека, потому что жертвуют собой во имя других. Жертвуют ради призрачного шанса на лучшее, отдавая себя целиком этим самым людям. Которые не всегда умеют даже просто сказать «спасибо». Но Бернарду это не мешает их любить.

Кристина и Тедди: любовь к историям

Пожалуй, одна из главных загадок этого сезона — загадка о том, кто такая Кристина, выглядящая один в один как Долорес Абернати и обладающая элементами её памяти? Развитие сюжета Кристины — это некий реверанс «Матрице». Мир, в котором ты можешь всё… или не всё? И какова степень ответственности за это? И как ты можешь рассказывать истории о ком-то, если сам своей истории толком не знаешь?

А одна из самых приятных встреч сезона — это, конечно, свидание Кристины с Тедди. Есть что-то щемящее и пронзительное в чувствах роботов друг к другу, в истории с уроненной и подобранной банкой, которая повторяется и повторяется раз за разом. И весьма любопытно, получится ли у них наконец построить… будущее.

Несмотря на то, что в финале именно Кристина/Долорес названа Повествователем и ей отдана ответственность за новый мир, героиня до конца сомневается. Однако готова пробовать, совершать ошибки и стремиться к лучшему. Во имя любви и красоты.

Калеб и Мэйв: любовь к детям

Вот уж кто значительно улучшился со времен третьего сезона, так это Калеб. Если в предыдущих сериях он был бледной тенью Долорес, овечкой на верёвочке, то здесь он превращается в полноценного интересного персонажа, за которого по-настоящему переживаешь. И даже не замечаешь, в какой момент Мэйв отходит на второй план и становится его помощником (а не наоборот). Кажется, в тот самый момент, когда Калеб становится «отражением» Мэйв и продолжает её линию любви к ребёнку.

А сюжет Калеба в шестой серии — жестокая и безумная квинтэссенция этой самой любви к ребенку, которая оказывается сильнее всего. Сильнее смерти. Множества смертей. Когда ты умираешь раз за разом, но всё равно стремишься к дочери, будучи уже не настоящим человеком, а переписанным сознанием в ущербном теле хоста — это страшно и одновременно сильно.

Собственно, главный новый персонаж сериала — это Фрэнки, дочь Калеба. В какой-то мере она не настоящий живой человек, а герой-функция. Олицетворение мятежного сопротивления, ребёнок войны. Больше всего, наверно, она похожа на Джин Эрсо из «Изгоя-один». Смелая, отчаянная, жёсткая, несломленная… и полная надежды на то, что сопротивление может победить. На то, что пронизанный ложью мир можно спасти. И одновременно с этим осознающая, что силы неравны.

Если максимально упрощать, в итоге всё сводится к двум персонажам, олицетворяющим надежду.

Фрэнки — надежда оставшихся людей в реальности.

Долорес — надежда на лучший сюжет в электронной симуляции.

И зная их характеры, веришь невольно, что всё у них получится.

Ружья на стенах и аллюзии

Для любителей разглядывать мелкие детали, а также вспоминать прошлые сезоны создатели подготовили целую кучу деталей и символов.

Во-первых, тут вновь возникает лабиринт. Его изображение раз за разом всплывает в повествовании (а вместе с ним в какой-то момент даже появляется вождь индейцев, нашедший дорогу в лучший мир).

Во-вторых, пианино. Нам не раз и не два покажут клавиши и крышку инструмента, под которой хранится не только музыка.

В-третьих, та самая муха на лице Долорес, с которой началась первая серия сезона, обрела множество друзей и стала полноправным персонажем. Так что, если у вас диптерофобия (боязнь мух), смотреть четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» можно лишь на свой страх и риск.

А ещё вас ждут песок, пыль и запустение. Песок, кстати, тут явно не случаен, он демонстрируется как символ утекающего времени. Особенно когда это песок цвета крови.

Этюд в красных тонах

Пожалуй, основным мотивом/образом сезона можно назвать безумие.

Безумие как бегство от иллюзорной реальности.

Безумие как осознание этой самой иллюзорности.

Безумие как заразная болезнь, которая может вывести из строя андроида, заставив его задуматься о смысле жизни.

Безумие как элемент человеческой сущности, которого нет у андроидов. То ли поломка, то ли спасение.

А ещё рядом с безумием живут кровь и боль. В четвёртом сезоне очень много крови и боли. Убийство, самоповреждения, насилие — вот во что трансформируются «поломки мозга», вот какую реальность они порождают.

И в этом контексте вовсе не удивительно, что начальник нарративного дизайнера требует жестоких сюжетов. Другие в этом мире просто не востребованы. Пока ты не задумываешься о том, что этот мир всё же достоин того, чтобы его спасли.