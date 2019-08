Какие сериалы посмотреть? Август 2019 — месяц красивого фэнтези

Июль был небогат на премьеры, но в августе уже есть чем поживиться — особенно любителям красивого фэнтези. Amazon и Netflix, пихаясь локтями, выпускают 30 числа фэнтезийный детектив «Карнивал Роу» и приквел кукольного фильма «Тёмный кристалл». Кроме того, на финишную прямую выйдет «Проповедник», а авторы второго сезона «Террора» покажут, получилось ли у них написать что-то без книжного первоисточника. И наконец-то выйдут два долгожданных мультсериала, новости о которых ходили несколько лет.

Карнивал Роу

Carnival Row

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Amazon Prime Video 30 августа

Что? Фэнтези-детектив в антураже XIX века

О чём? О городке Бёрг, где сосуществуют люди и эмигранты из волшебной страны, вроде фей и троллей (Carnival Row — это улица, на которой селятся «понаехавшие»). На улицах города орудует маньяк-убийца — эдакий Джек-потрошитель, который охотится на нелюдей. За его поиски берётся инспектор Райкрофт Филострат. В прошлом он сражался на стороне людей в затянувшейся войне с волшебным народом, но влюбился в фею Виньетт — и они оба покинули фронт, каждый своим путём.

Чего ждём? В кои-то веки — оригинальный фэнтези-мир, вокруг которого не будут бегать поклонники первоисточника и кричать про темнокожих фей. Нас ждёт городское фэнтези в необычным псевдовикторианском антураже, с кучей фантастических тварей, хорошим визуалом и волшебной атмосферой — чего ещё желать? Радует и актёрский состав: Каре Делевинь (Лорелин из «Валериана») идёт быть волшебной бабочкой, а Леголас сильно изменился за лето и, наоборот, больше не похож на эльфа. К слову, для Орландо Блума это первая крупная роль в сериале.

Авторы явно сделали ставку на красивейший антураж и проработку предыстории. Правда, пока неясно, будет ли так же хорош сюжет: судя по интервью, вместо интригующего детектива мы рискуем получить банальную притчу про угнетённых эмигрантов.

Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления

The Dark Crystal: Age of Resistance

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 30 августа

Что? Приквел знаменитого фэнтезийного кукольного фильма Джима Хэнсона

О чём? О волшебной планете Тра, населённой необычными существами. Злобный птецеподобный народ скекси при помощи тёмного кристалла начал захватывать на ней власть. Но троим отважным гелфлингам (это такие миролюбивые коротышки с милыми носами) удалось выведать, в чём сила скекси. Герои отправляются в путешествие, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир.

Чего ждём? Чего-то фантастического! «Эпоха сопротивления» обещает нам и возвращение в причудливый мир Хэнсона, и кукольную анимацию в реальном времени (обязательно посмотрите ролик!), и компьютерные фоны, и выдающийся актёрский состав (роли озвучивают Лена Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Саймон Пегг и другие). Самое главное, что над сериалом работают Лиза Хенсон (дочь создателя оригинала), дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»).

О фильме Вспомним классику: «Тёмный кристалл» Уникальный фэнтези-фильм, снятый вживую без единого человека в кадре.

Бесконечный поезд

Infinity Train

Когда и где? С 5 августа на Cartoon Network

Что? Приключенческий мистический мультсериал в духе «Времени приключений» и, внезапно, триллера «Куб»

О чём? О девочке Тюльпан, которая оказалась на борту удивительного поезда: в нём каждый вагон — отдельный фантастический мир! А вагонов этих видимо-невидимо… Тюльпан понимает, что ей придётся преодолеть все вагоны, — и помогут ей в этом странные местные жители, полусферы Раз-раз и загадочный счётчик на руке.

Чего ждём? Увлекательного приключения, которое можно посмотреть залпом. Да-да, «Бесконечный поезд» оказался не таким уже и бесконечным — в нём всего 10 эпизодов. Ждём связной и немного мозголомной истории вроде «По ту сторону изгороди». Надеемся, что три года ожиданий прошли не зря: CN выпустили первую серию ещё в марте 2016-го, чтобы разжечь интерес. Впрочем, на Оуэна Денниса, создателя «Обычного мультика», можно положиться!

Пилотный эпизод опубликован в сети:

<iframe src=»//vk.com/video_ext.php?oid=-601624&id=456241139&hash=6454a16fbfc8e775&hd=1″ width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»></iframe>

Террор, 2 сезон

The Terror: Infamy

Когда и где? С 12 августа на AMC

Что? Мистический триллер о жутком японском духе

О чём? Совсем не о том, о чём была одноимённая книга Дэна Симмонса, по которой снят первый сезон. Второй сезон не связан с историей корабля «Террор» ни сюжетом, ни персонажами. А вот настроение авторы попытались сохранить. За основу опять взят трагичный исторический эпизод — на сей раз действие развернётся во время Второй мировой, в американском лагере для интернированных японцев. Некая паранормальная сущность начинает одного за другим убивать обитателей лагеря.

Чего ждём? Пока трудно судить. Первый сезон «Террора» вроде бы бережно перенёс на экран события книги, но соответствующую атмосферу создать не смог. Теперь AMC превратили сериал в антологию и пытаются сыграть на схожем поле уже без литературного первоисточника. Посмотрим, что у них получилось, — по крайней мере, тема не самая заезженная.

О сериале Сериал «Террор»: ледяной ужас без шапок Экранизация отличной книги Дэна Симмонса отдаёт должное оригиналу. Но уж очень со многими ляпами нужно смириться. Например, с нарисованными задниками и тем, что полярники не носят шапки.

Крушители пушек

Cannon Busters

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 15 августа

Что? Мультсериал в антураже постапокалипсиса, стилизованный под аниме

О чём? О трёх авантюристах, которые влипают в неприятности на фронтире. Главные герои — 17-летний Филли Парнишка, девушка-дрон Сэмберри и ремонтный бот Кэззи. Этой троице придётся иметь дело с самыми отъявленными головорезами и наёмниками пустошей.

Чего ждать? Ураганной истории в духе «Тригана» и «Ковбоя Бибопа». В 2004-м она должна была выйти в виде комикса от сценариста и художника Лешона Томаса, но из-за проваленных дедлайнов издательство закрыло серию. Томас с головой ушёл в чужие мультсериалы («Аватар: Легенда о Корре», «Чёрный динамит», «Гетто» и другие), а в 2014-м собрал денег на Kickstarter, чтобы выпустить анимационный тизер. В итоге проект подобрал Netflix, подарив Томасу шанс закончить историю!

Проповедник, 4 сезон

Preacher

Когда и где? С 4 августа на AMC

Что? Отвязная экранизация одноимённого неполиткорректного комикса Гарта Энниса

О чём? О команде раздолбаев — священнике, вампире и их подружке, которые сталкиваются в американском захолустье с высшими силами и пытаются надрать им зад. В первом сезоне пастор Джесси Крастер спасал город, во втором троица отправилась на поиски Бога, а в третьем ребята увязли в городке Ангелвилль, разгребая последствия.

Чего ждём? Финала — и реабилитации после слабого начала. Авторы готовят свою версию апокалипсиса, для которой достали даже Гитлера. И со всем этим безобразием снова придётся разбираться нашей застрявшей чёрт-те где троице. Ну а затем им предстоит добраться до Бога и остановить его замысел!

О сериале «Проповедник», 3 сезон: наконец-то с сериалом всё в порядке Экранизация неполиткорректных мистических комиксов выпустила свой лучший сезон. И не то чтобы многое поменялось, просто шутки, атмосфера и персонажи наконец заработали, как надо.

Убийцы Ву

Wu Assassins

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 8 августа

Что? Криминальная драма с боевыми искусствами

О чём? О шеф-поваре из Чайнатауна Кай Джине, который при странных обстоятельствах узнаёт, что обладает сверхъестественными способностями и состоит в тайном клане профессиональных убийц. Хуже всего, что за Кай Джином охотится его собственный отец!

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=3tXQMq967PY

Чего ждём: «Железного кулака» здорового человека — с качественной хореографией драк, раскрытием темы восточных единоборств и толикой самоиронии. Только взгляните — обычный азиатский парень в исполнении Ико Уайса (звезда «Рейдов») превращается… в самого Марка Дакаскоса(«Драй», «Джон Уик 3»), который тут играет опытного мастера-монаха!

Ши-Ра и Непобедимые принцессы, 3 сезон

She-Ra and the Princesses of Power

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 2 августа

Что? Героическое технофэнтези, ремейк классического мультсериала

О чём? О войне технократической Орды и волшебных принцесс. Когда-то Адора и Кэтра были подругами-кадетами, которые учились и жили в столице Орды. Но однажды Адора находит меч Серого Черепа и понимает, что ей суждено стать легендарной Ши-Ра и бросить вызов гнёту Орды. К несчастью, Кэтра остаётся верна своим принципам и видит в бывшей подруге предательницу. Если первый сезон расставлял фигуры на доске и знакомил нас с ворохом героинь и злодеек, то во втором авторы уделили внимание тайнам мира.

Чего ждать? Эскалации конфликта. Уже в трейлере видно, как Хордак (местный Тёмный властелин) начинает сам участвовать в военных действиях, а ему на помощь приходит жестокая и своенравная Хантара (озвучивает её оскароносная Джина Дэвис). В этом мультсериале прекрасно всё, единственный изъян — DreamWorks TV опять как попало режут сезоны. Во втором было всего шесть серий, и в этом ожидается где-то столько же.

О сериале «Ши-Ра и Непобедимые принцессы»: во всём лучше оригинала Переосмысление классического мультсериала получилось ярким и увлекательным благодаря хорошо прописанным героиням и занимательной мифологии.

Страшилки на два предложения, 2 сезон

Two Sentence Horror Stories

Когда и где? С 8 августа на The CW

Что? Антология ужастиков по мотивам вирального фанфика

О чём? О кошмарах и призраках, преследующих людей, которые смотрят слишком много «Сидаба». А если без шуток, то это антология о древних человеческих страхах и фобиях цифрового мира.

Чего ждать? Пока что мы знаем примерный сюжет лишь двух начальных эпизодов (всего запланировано восемь). Первый, «Джентльмен», расскажет о серийном убийце, который преследует и соблазняет одиноких матерей. Одна из жертв отвергла его, и теперь маньяк пытается найти её вновь. Второй, «Ёрзание», посвящён истории офисной работницы, которая просыпается голой в собственной постели после корпоратива — и не помнит, что произошло.

Первоначально антология выходила на дочерней платформе CW Seed (там показывали короткие мультсериалы про Константина и Лисицу), но спустя два года доросла до основного эфира.