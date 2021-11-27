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    #Marvel #первые впечатления #супергеройские сериалы

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel

    27 ноября 2021
    27.11.2021
    8058
    3 минуты на чтение
    #Marvel #первые впечатления #супергеройские сериалы
    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel

    В 2012 году Соколиный глаз мимоходом спасает маленькую Кэти Бишоп во время битвы за Нью-Йорк. В наши дни уже взрослая Кейт Бишоп находит на подпольном аукционе костюм Ронина и мгновенно влипает в неприятности. Отошедший от дел Клинт Бартон намеревается просто провести рождественские каникулы с детьми, но новость, что в Нью-Йорке снова видели Ронина, резко меняет его планы…

    Соколиный глаз и Чёрная вдова долгое время оставались единственными членами оригинального ростера Мстителей, кому зажали собственный сольник. В этом году ситуацию наконец-то исправили, но в обоих случаях получилась скорее передача эстафеты новому поколению героев. Костюм Чёрной вдовы в одноимённом фильме примерила Елена Белова, а имя «Соколиный глаз» наверняка унаследует Кейт Бишоп.

    Кейт впервые появилась в 2005 году на страницах первого номера «Юных мстителей» и уже во втором номере примерила костюм Соколиного глаза. В комиксах два Глаза отлично уживались друг с другом и нередко работали сообща. Один из ярких примеров их сотрудничества пришёлся на культовую серию Мэтта Фрэкшна и Давида Аха. Телесериал во многом опирается именно на неё. До прямой экранизации дело не дошло, но стилистика, атмосфера и ряд действующих лиц, в частности, Пицца-пёс и банда в трениках, пришли именно со страниц комикса.

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel 4

    «Соколиный глаз» — это история о семейных отношениях, ответственности за свои поступки и последствиях давно принятых решений. Клинт Бартон отошёл от дел и намеревается проводить всё своё время с семьёй, но прошлое везде находит его. В театре идёт мюзикл по мотивам битвы за Нью-Йорк, назойливые поклонники просят селфи прямо возле писсуара. А когда на улицах снова мелькает костюм Ронина — тот самый, в котором потерявший веру Клинт крошил мафиози после Щелчка — Бартон просто не может остаться в стороне.

    Кейт Бишоп — ещё одно последствие действий Соколиного глаза. Во время вторжения читаури Клинт спас девочке жизнь, и она выросла, считая Бартона образцом для подражания: научилась стрелять из лука, фехтовать и драться. Сейчас Кейт переживает не самый лёгкий период и, наткнувшись на мутные подробности жизни жениха её матери, просто не может остаться в стороне. 

    Когда персонажи пересекутся, быть беде. «Соколиный глаз» — это стильный комедийный боевик о двух напарниках, которые являются полными противоположностями друг другу. Немалая доля очарования сериала держится именно на взаимодействии двух героев — Джереми Реннер и Хейли Стейнфилд потрясающе отыгрывают свои роли. Но и остальной актёрский состав смотрится довольно солидно.

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel 6

    Персонажи «Соколиного глаза» не боятся оказаться уязвимыми. Во время битвы за Нью-Йорк Бартон был на пике своих возможностей, но сейчас это время, очевидно, ушло, и Клинту ничего не стоит отхватить люлей от банды русских гопников. Кейт — совершенно другой случай. Да, она более десяти лет училась драться, фехтовать и стрелять из лука — но мишени не палят по тебе в ответ из пистолетов. Впервые оказавшись в передряге, Бишоп нервничает, паникует и много ошибается.

    Неопытность Кейт отлично заметна по хореографии боёв. Вместо отточенных шагов и плавных движений мы видим много импровизации, неуклюжих приёмов и ошибок. Наблюдать за этим боем немного мучительно, но в основном потому, что камера мельтешит и дёргается, многие детали различить можно только с большим трудом. 

    Однако в драке с участием Кейт такую трясучку камеры ещё можно объяснить тем, что мы видим происходящее через призму восприятия неопытной героини. Но когда в конце первого эпизода подобным же образом снята драка с участием Бартона, к оператору уже возникают вопросы. Правда, эту драку мы также видим глазами Кейт, которая в панике явно не замечает доброй половины деталей.

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel 1

    А вот к комедийной составляющей вопросов нет. Она выражается и в довольно легкомысленной стилистике первых серий, и в остроумных диалогах, и в крайне удачных шуточках создателей. Тут вам и надписи «Танос был прав» на писсуарах, и стёбные плакаты в домах героев, и пронзительные жалобы одного из гангстеров на то, как нелегко стало находить места для подпольных укрытий: все подходящие склады поголовно превращаются в лофты. 

    Но самые смешные моменты первых двух серий кроются в умении Marvel посмеяться над собой. Гвоздём первой серии стал… мюзикл «Роджерс», написанный по мотивам биографии Капитана Америки и битвы за Нью-Йорк. Хотя сам номер поставлен довольно нелепо, и присутствовавшему при реальных событиях Бартону было больно наблюдать за таким издевательством, сама песня получилась очень крутой и запоминающейся. Ну а во второй серии единственная экшен-сцена получилась ещё одной пародией: чтобы забрать тот самый костюм Ронина, Бартону приходится принять участие в полевой ролевой игре и сразиться с толпой размахивающих деревянными мечами викингов.

    Судя по первым сериям, «Соколиный глаз» — довольно лёгкий комедийный боевик, делающий ставку на сильный актёрский состав, но слегка скупой на экшен.

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel 3
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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