Корейский сериал «Зов Ада»: о демонах, сектантах и обречённости

Средь бела дня на корейского горожанина нападают странные существа. Жестоко избив его, три демонических амбала испускают из ладоней жар невиданной интенсивности, в считанные секунды оставив от жертвы обуглившийся остов. Подобные случаи начинают повторяться. Говорят, что жертвам является лицо ангела и называет точное время их смерти. Вокруг этого феномена образуется секта «Новая правда», которую возглавляет пророк Чон Джин-су.

Hellbound (Jiok) Жанр: мистический хоррор

Режиссёр: Ён Сан-хо

Продюсеры: Ким Ён-хо, Пён Сан-мин

В ролях: Ю А-ин, Ян Ик-чун, Ким Хён-джу, Пак Чон-мин

Премьерный показ: 19 ноября 2021 года (Netflix)

Продолжительность: 6 серий по 50 минут

Похоже на: «Американская история ужасов», «Культ»

«Зов Ада» далеко не то, чем кажется по трейлерам, в которые собрали чуть ли не весь экшен за 6 серий. Сериал представляет собой глубоко психологическое вдумчивое исследование природы обречённого человека. Как мы меняемся, узнав точную дату своей смерти? На что готовы люди под страхом попадания в ад? Насколько легко управлять человеческой массой при помощи страха? И как ужасны фанатики, которые во имя благого дела идут на неописуемые зверства?

C первой серии главным героем становится детектив полиции Джин Гён-хун. Ему поручено расследовать странное убийство на улице. Таким образом, авторы начинают рассказ с попытки рационализировать происходящее, постоянно ставя под сомнение, что эти события вообще носят сверхъестественный характер. Позже вводится персонаж осуждённой матери-одиночки Пак Чон-джа — так добавляется точка зрения загнанного в угол обычного человека, у которого нет иного выбора, кроме как поверить. За 6 серий «Зов Ада» успевает сделать многое — от неожиданных сюжетных поворотов до почти полной смены актёрского состава, в итоге развиваясь в достаточно масштабное полотно.

Эмоционально сериал зрителя не жалеет. Невозможно описать примеры, не вдаваясь в спойлеры, но истории множества осуждённых заставляют и понервничать, и содрогнуться, и вдоволь попереживать. Родительство, вера, месть, безумие, даже потребность человека умереть в спокойствии и одиночестве — вот лишь неполный список тем, поднимаемых «Зовом Ада».

Много внимания отводится организации «Новая правда». Она, стремясь к власти и установлению контроля, объясняет феномен божественным наказанием. На одной чаше моральных весов оказывается желание сделать людей более праведными, заставить меньше грешить, на другой — достижение и сохранение власти, публичные трансляции изгнаний в Ад, обречение семьи грешника на публичный позор и тому подобное. Стремление вождей «Новой правды» сохранить власть так сильно, что временами даже комично, хотя в атмосферу сериала юмор вписывается с трудом. Особенно учитывая действия экстремистской группировки «Стрела», члены которой кричат о праведности, а сами убивают и сеют хаос.

Неотвратимой и ужасающей показана в сериале и сила СМИ: стримы публичных изгнаний, глашатаи «Стрелы», ведущие трансляции в интернете, телепередачи, использующиеся для внедрения новой доктрины в умы людей. Авторы уделяют огромное внимание мелким деталям для создания почти документальной реалистичности. Во время стримов идёт поток комментариев, а снизу даже вылезает реклама. Документальные фильмы оформлены по всем правилам, с подписями и ссылками. Когда герою дают посмотреть видео с планшета, даже зрителю показывают полоску управления с кнопкой «play», которая через секунду уезжает в низ экрана.

Сериал основан на одноимённом корейском веб-комиксе и стилистически очень точно его придерживается. Режиссёр в интервью рассказал забавный случай: съёмочная группа подобрала локацию, похожую на ту, что изображена в первоисточнике, а оказалось, что это самое место и рисовал с натуры автор. Главным отличием экранизации и оригинала стал образ адских палачей. В комиксе они выполнены больше в восточной стилистике, а за счёт выступающих челюстей и зубов напоминают зверей. В сериале их образ намеренно очеловечен: режиссёр хотел показать в них именно человеческий гнев и стремление творить зло.

Сами по себе графические модельки палачей могут показаться несуразными и даже смешными, но этот эффект сглаживается действием. Монстры быстры, неукротимы и крайне жестоки, и на фоне жёстких сцен изгнаний становится совершенно всё равно, насколько нелепо они выглядят. Быстрота экшена — отличительная черта работ режиссёра. В «Поезде в Пусан» основной фишкой была скорость, с которой толпа зомби летела на людей, буквально превращая всё действие в гонку на выживание. Так же и в «Зове Ада». Герои всегда сталкиваются с силой, с которой не справиться лобовым столкновением, и весь экшен происходит на бегу. И пусть экшена на самом деле в сериале не так уж и много, но снят он безукоризненно.

Претензий к сериалу мало. Странно, что в сюжете нет военных и учёных, которые по идее должны были заинтересоваться феноменом. Но на первый план намеренно выведена религия, а потому перегружать действие дополнительными линиями просто некуда. Может разочаровать и тот факт, что феномен так и не объяснили, но в первом сезоне это и не нужно. А финал даёт такой лихой поворот, что все надежды уходят на второй сезон.