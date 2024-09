Обзор Knock on the Coffin Lid

И надо сказать, что Knock on the Coffin Lid приятно выделяется на фоне сонма других рогаликов — и чисто концептуально, и богатством контента. Это, без всяких скидок, и один из ключевых отечественных релизов года, и один из главных представителей жанра. Пришло время разобраться, что же за гроб сколотили разработчики из RedBoon.

И надо сказать, что Knock on the Coffin Lid приятно выделяется на фоне сонма других рогаликов — и чисто концептуально, и богатством контента. Это, без всяких скидок, и один из ключевых отечественных релизов года, и один из главных представителей жанра. Пришло время разобраться, что же за гроб сколотили разработчики из RedBoon.

Колодостроительные рогалики после выхода Slay the Spire переживают настоящий бум. Это идеальный формат для инди-проекта: здесь не нужна сложная трёхмерная графика, удобно добавлять новый контент постепенно в рамках раннего доступа и масштабировать команду. Естественно, подобные инди-тренды не могли обойти стороной и отечественных разработчиков — уже в этом году должен состояться релиз игры «Сказки старой Руси. Бессмертный» по мотивам мира художника Романа Папсуева, а «Стук в крышку гроба» после нескольких лет разработки добрался до релиза в начале августа.

Колодостроительные рогалики после выхода Slay the Spire переживают настоящий бум. Это идеальный формат для инди-проекта: здесь не нужна сложная трёхмерная графика, удобно добавлять новый контент постепенно в рамках раннего доступа и масштабировать команду. Естественно, подобные инди-тренды не могли обойти стороной и отечественных разработчиков — уже в этом году должен состояться релиз игры «Сказки старой Руси. Бессмертный» по мотивам мира художника Романа Папсуева, а «Стук в крышку гроба» после нескольких лет разработки добрался до релиза в начале августа.