10 наших любимых игр на Dendy (на самом деле, Famicom)

Кого-то может удивить отсутствие в списке The Legend of Zelda и Mario, но это не оплошность, а сознательное решение.

Во-первых, что бы ни говорили ложные воспоминания, но скорее всего, в The Legend of Zelda и Zelda II ни мы, ни вы в детстве поиграть не могли. Оригинальные версии этих игр выходили для Famicom Disk System на дискетах, которые позволяли записывать сохранения прямо на них. В Северной Америке и Европе в релизе для NES в картридж добавляли чип с памятью и батарейкой — это была непозволительная трата сил и средств для тайваньских пиратов, снабжавших Россию клонами Famicom и наборами «120 игр в одном».