Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка?

Дэйв Филони обожает увязывать свои проекты по «Звёздным войнам» между собой. Сквозные сюжетные линии объединяют «Войны клонов» с «Повстанцами», а теперь и с «Асокой». Одна из таких линий — линия богов Мортиса: Отца, Сына и Дочери. Именно на статуе Отца стоит Бейлон Сколл в финале сериала. Среди фанатов «Звёздных войн» появилась теория, что эта сцена возвещает возвращение в Канон одной из самых могущественных злодеек Расширенной вселенной — безумного тёмного существа по имени Абелот. Разбираемся, как концовка «Асоки» связана с «Легендами», кто может появиться в будущих проектах по «Звёздным войнам» и причем тут вообще Шми Скайуокер.

Во имя отца, сына и дочери

Отец, Сын и Дочь появились в трилогии Мортиса — одной из самых спорных арок «Войн клонов», фанаты либо яро обожают её, либо столь же люто ненавидят.

По сюжету Отец, Сын и Дочь (они же Обладатели Силы) — троица бессмертных существ, обитающих на планете Мортис. Они воплощают три стороны Силы — свет, тьму и равновесие. Отец призывает Энакина, Оби-Вана и Асоку на Мортис и просит Энакина занять его место, поскольку сам он уже слишком стар и смертельно устал сохранять баланс между детьми.

Энакин, конечно, отказывается, ведь его ждут звёздные войны, полная приключений галактика, да и жену он уже пару серий не видел. Ситуация осложняется, когда воплощающий тёмную сторону Силы Сын решает воспользоваться ситуацией, чтобы раз и навсегда повернуть положение дел в свою пользу. В разразившемся хаосе вся троица погибает, причём Дочь жертвует своей жизненной силой ради воскрешения убитой Асоки.

Вернувшись в реальный мир, джедаи ничего не помнят о своих приключениях на Мортисе. Но Филони не забывал о Обладателях Силы и расставлял упоминания о них во всех следующих проектах. В «Повстанцах» Эзра Бриджер замечает изображение богов Мортиса на стене храма джедаев на Лотале. В начале «Асоки» мурал с троицей можно заметить в том самом храме, где Асока искала карту с маршрутом на Перидию.

А в финале Бейлон Сколл стоит на громадной статуе Отца, возвышающейся над пустошами Перидии. Статуи Сына и Дочери стоят по бокам от Отца, причём статуя Дочери разрушена — у неё отсутствует верхняя часть тела. А отец указывает рукой куда-то в сторону гор. И в горах этих светится какой-то огонёк. Скорее всего, он как-то связан с загадочной сущностью, чей зов Бейлон слышал с тех пор, как нога его ступила на Перидию. И фанаты подозревают, что этой сущностью может оказаться Абелот.

Что ещё за Абелот?

Абелот — могущественное, тёмное и очень древнее существо. Она была главным антагонистом книжной серии «Судьба джедаев», выходившей с 2009 по 2012 годы. Большую часть серии происхождение и предыстория Абелот никак не раскрывались (возможно, авторы и сами их ещё не придумали), и только в финальном романе девятикнижия выяснилось, что Абелот связана с Обладателями Силы.

По словам Троя Деннинга, основного идеолога серии и автора последнего романа, эту идею ему предложили в Lucas Licensing. Дэйв Филони в то время как раз выпустил третий сезон «Войн клонов», и в Lucas Licensing сочли неплохой идеей попытаться связать мультсериал с Расширенной вселенной.

Печальная история жизни

Абелот, она же Несущая Хаос и Избранная Королева Звёзд, начала жизнь как обычная смертная женщина, известная как Слуга. Долгие годы она служила Обладателям Силы, помогая Отцу поддерживать равновесие между Сыном и Дочерью, и со временем вошла в семью в качестве Матери. Однако, в отличие от Обладателей Силы, она оставалась смертной и продолжала стареть.

Стремясь обрести бессмертие, Мать нарушила сразу два запрета Отца насчёт источников Силы — испила из Фонтана Могущества и окунулась в Омут Знаний. Фонтан Силы был тесно связан с тёмной стороной, Сын утверждал, что источник давал ему абсолютную власть над прошлым и будущим. Омут Знаний же был артефактом светлой стороны и даровал безграничные знания обо всём в галактике.

Поскольку Мать не была Обладателем Силы, Омут и Фонтан исказили её сущность и превратили её в бессмертное, но злобное и безумное чудовище по имени Абелот. Увидев, кем она стала, Отец забрал своих детей и построил для монстра тюрьму, которая должна была удерживать Абелот от порабощения галактики. Всякий раз, как в Силе случалось очередное сильное возмущение, Абелот вырывалась на свободу. И всякий раз требовались объединённые усилия Сына и Дочери, чтобы вернуть её обратно под замок. Но после смерти Обладателей Силы уже никто не мог контролировать чудовище.

Тем не менее Абелот прождала ещё полвека, прежде чем начала действовать. Она прошляпила Приказ 66 и гибель всех джедаев, возвышение Палпатина и Тёмные времена, Галактическую гражданскую войну, уничтожение Алдераана и гибель Императора с Дартом Вейдером — событие, которое, предположительно, принесло окончательное равновесие в Силу. И даже юужань-вонги, раса жестоких захватчиков, опустошительной войной пролетевших по галактике и погубивших миллиарды жизней, никак её не побеспокоили.

Освободиться Абелот смогла, только когда Джейсен, старший сын Хана Соло и принцессы Леи, перешёл на тёмную сторону Силы, взял себе ситхское имя Дарт Кейдус, втянул галактику в очередную гражданскую войну и разрушил станцию «Балансир», древнее сооружение, как оказалось позднее, необходимое для удержания монстра в клетке.

Оказавшись на свободе, Абелот стала взывать к джедаям и ситхам и заманивать одарённых в Силе в Утробу — кластер чёрных дыр, где была возведена её темница. Она контролировала тела и совращала души, могла управлять десятками живых существ за раз и по желанию менять свой облик. Она наметила Люка Скайуокера, его сына Бена и Вестару Каи, молодую ученицу ситхов и возлюбленную юноши, в качестве кандидатов на новых Отца, Сына и Дочь, а одна из её пешек победила на выборах главы Галактического Альянса.

В итоге Люку удалось одолеть Абелот с помощью загадочного незнакомца, которым оказался Дарт Крайт — бывший джедай времен Войн клонов, со временем перешедший на тёмную сторону Силы. Спустя сто лет после этих событий Крайт покорил большую часть галактики, встав во главе нового ордена ситхов, но это уже совсем другая история. Пока же Скайуокер не был уверен, что навсегда избавился от Абелот, и снарядил десяток рыцарей джедаев на поиски Кинжала Мортиса — ещё одного связанного с троицей артефакта, способного убивать подобных бессмертных существ.

Зачем Абелот Дэйву Филони?

Сперва взглянем на все улики, указывающие на Абелот:

Бейлон Сколл стремится прервать бесконечный цикл войны света и тьмы и вырвать галактику из пучины этого древнего конфликта;

он слышит зов какого-то древнего и могущественного существа, которое скрывается или заточено на Перидии;

Великие Матери, местные ведьмы, которые сами по себе ни разу не слабаки, явно знают о существовании этого существа и побаиваются его;

присутствие на планете статуй Отца, Сына и Дочери, которые ещё и указывают в сторону возможного укрытия/местопребывания сущности, намекает на то, что она как-то связана с богами Мортиса.

На проходившем в апреле конвенте Star Wars Celebration Кэтлин Кеннеди анонсировала три новых фильма по «Звёздным войнам». Один из них снимает создатель «Войн клонов», «Повстанцев» и «Асоки» Дэйв Филони. Кеннеди объявила, что картина Филони станет своего рода кульминацией «Мандоверса» и сведёт воедино сюжетные линии всех входящих в «Мандоверс» сериалов.

До сих пор поклонники Саги считали, что поводом для переплетения сюжетных линий всех сериалов станет возвращение Трауна — а герои «Мандалорца», «Асоки» и «Книги Бобы Фетта» объединятся, чтобы навалять ему и отстоять честное имя Новой Республики. Среди фанатов даже гуляла теория, что фильм будет называться «Наследник Империи» — в честь культового романа Тимоти Зана, в котором впервые появляется синекожий красноглазый гранд-адмирал.

Но теперь некоторые фэны строят теорию, что Траун — слишком очевидная личность, а значит, это, скорее всего, отвлекающий манёвр, призванный скрывать личность главного злодея эпохи. И объединяться все персонажи, включая Трауна, будут уже именно против Абелот.

И это ещё не всё: некоторые одарённые богатым воображением поклонники Саги выдвинули теорию, что Абелот, а точнее, Матерь, уже появлялась в далёкой-далёкой галактике. И звали её Шми Скайуокер.

А Шми-то тут причём?

Сторонники теории, связывающей Шми с Матерью и Абелот, выдвигают такие аргументы:

Шми большую часть жизни пробыла рабыней, прислуживавшей другим;

семья Шми покинула её — прямо как Отец, Сын и Дочь бросили Абелот;

какую-то часть жизни Шми провела на Татуине — но она не родилась там, а прибыла на пустынную планету уже с Энакином.

Согласно теории, Шми во время своих странствий могла оказаться на Мортисе, где и зачала Энакина. Таким образом, Отец становится не просто Отцом, а биологическим папашей Энакина Скайуокера. И призывает он его на Мортис не просто потому, что Энакин — Избранный, а потому что сыну суждено занять место отца. И, разумеется, Шми, покинув Мортис, забывает всё, что там произошло. Именно поэтому она утверждает, что «у Энакина нет отца, она сама его выносила, родила и вырастила».

Но даже самые ярые сторонники теории не объяснят следующее: пусть даже Шми может оказаться Матерью, как это делает её Абелот?

Лично я, как многолетний фанат «Звёздных войн», считаю эту теорию надругательством над прекрасным персонажем. Шми всю свою жизнь посвятила Энакину, она в одиночку его воспитала и вырастила, а когда пролетавший мимо джедай подарил её единственному сыну возможность начать новую, куда более интересную жизнь, она с готовностью отпустила Эни исследовать огромную галактику. И все последующие события — не вина Шми, а следствие отвратительных воспитательных способностей Оби-Вана и прочих джедаев. При Куай-Гоне такой х… ситховщины бы не было.

Шми как ни один другой персонаж саги заслуживала право на тихую, спокойную и счастливую жизнь с Клиггом Ларсом. И чтоб тебя, Джордж Лукас, за то, что именно её ты определил на роль жертвенного барашка, толкающего Энакина на путь тёмной стороны?

А так ли нужна Абелот?

Зарубежные фанатские сайты, освещающие теорию Абелот, отмечают это как ещё одно долгожданное возвращение персонажа из Легенд. Вот только есть один нюанс. Гранд-адмирал Траун — действительно всеми любимый герой, а Абелот появляется только в «Судьбе джедаев» — крайне посредственной серии, от которой плевались многие даже самые стойкие поклонники Саги.

Впрочем, это вполне укладывается в текущую политику нынешних владельцев франшизы. Когда Disney только-только отправил Расширенную вселенную в утиль, мы опубликовали статью, где перечислили десять самых плохих моментов РВ, по которым мы точно скучать не будем. Lucasfilm с тех пор в том или ином качестве вернула в канон большую их часть.