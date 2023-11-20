Фантастическое аниме осени 2023: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Наш редактор Борис Невский, давний поклонник аниме, составил обзор фантастических новинок осеннего сезона 2023 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам всё же пригодится.

После парочки пропущенных сезонов (пардон, пардон!) возвращаемся с очередным обзором. И вновь новых фантастических аниме вагон и большая тележка. Как всегда, немалая их часть — очередные сезоны уже ставших популярными сериалов, которые мы по традиции пропустим (вы их и так уже знаете, верно?). А ещё пропустим аниме, где элемент фантастики незначителен, — вроде историй про современных ниндзя, про автогонки недалёкого будущего и путешествия в прошлое ради создания видеоигры.

И вот уже во второй раз просмотренные аниме делятся на три раздела. Первый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй — спорные аниме, их просмотр под вопросом по разным причинам. Третий раздел — максимально объективный, информация к размышлению, не более. Просмотр такого аниме — сугубо ваш выбор.

1. Стоит посмотреть

Фрирен, провожающая в последний путь (Sousou no Frieren)

Первоисточник: манга Ямады Канэхито

Сюжет: отряд героев — рыцарь Химмель, священник Хейтер, воин-дворф Эйзен и маг-эльфийка Фрирен, — одолев Владыку демонов, спасает мир. Через 50 лет бессмертная Фрирен навещает друзей, чтобы похоронить Химмеля. Ещё через 20 лет наступает черёд и Хейтера. Дворфы, конечно, живут гораздо дольше людей, но время Эйзена тоже скоро подойдёт к концу. И только Фрирен, прожившая более тысячи лет, совсем не меняется и век за веком путешествует по миру, чтобы в совершенстве постигнуть магию. А добившись цели, решает отправиться в новое странствие, чтобы наконец понять человеческую природу — в память о покойных товарищах.

Впечатления: сериал многие уже называют лучшим аниме 2023 года. Насколько оправданно? Визуально он хорош, не поспоришь. Да и в целом явно слабых мест действительно нет. Мир, конечно, шаблонно-фэнтезийный, но всякие житейские мелочи проработаны достойно. Сюжетно это аниме поначалу похоже на роуд-муви в духе «Путешествий Кино», но затем повествование становится более четким.

Пожалуй, есть сходство с другим шедевром, «Мастером Муси» — героиня не просто странствует по городам и весям, но и помогает людям решать разнообразные проблемы. А ещё обретает новых спутников, которых пытается понять — сожалея о том, что некогда упустила слишком многое в общении с членами отряда героев. Параллельно перед нами раскрываются характеры тех, кто находится рядом с Фрирен сейчас и находился в прошлом.

Вердикт: хорошее аниме. Нацеленное больше на внутренний смысл — невзирая на многочисленные битвы и приключения. Нам стоит научиться лучше понимать тех, кто рядом. Потому что ничто не вечно — даже если ты бессмертный эльф.

Нежить и Неудача (Undead Unluck)

Первоисточник: манга Тодзуки Ёсифуми

Сюжет: у 18-летней Фуко Идзуми есть жуткая способность — прикосновение к ней приносит неудачи и даже гибель. Но однажды она встречает бессмертного качка (имя неизвестно, склонен к нудизму, любит циничные шутки), который зовёт себя Нежить и мечтает умереть. Осознав суть дара девушки, бессмертный становится её спутником, чтобы дать дуба в процессе общения. А затем Идзуми и Анди (так его прозвала девушка, от английского Undead) решают вступить в Союз — тайную организацию, члены которой охотятся за теми, кто нарушает законы мироздания.

Впечатления: сложно сказать, во что аниме выльется в итоге — 24 серии анонсировано как-никак. Но по начальным эпизодам — отвал башки. Не то чтобы ничего похожего не было ранее. При просмотре на ум приходят «Дорохедоро» (в плане выдумки), «Истории» Нисио-сэнсэя (похожее настроение) и «Гуррен-Лаганн» (фирменная безбашенность). Но больше всего «Нежить и Неудача» смахивает на недавний хит «Человек-бензопила» — и по визуалу, и по драйву, и по смыслу. Даже переходы от циничного юмора к щемящей грусти на месте. В общем, пока один из явных лидеров сезона.

Вердикт: стильно, жестоко, иронично — в целом, очень даже смотрибельно. Но нужно глянуть весь сериал, чтобы определиться — это реально win-win с долгоиграющим эффектом либо просто убойная однодневка.

2. Можно посмотреть

Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре (Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su)

Первоисточник: манга Катарина

Сюжет: в недалёком будущем мир фанатеет по VR-играм с полным погружением. Среди геймеров есть те, кто с особым удовольствием залипает в абсолютно мусорные игры — чем тупее и бездарнее, тем лучше. Именно таков школьник Ракуро Хидзутомэ, способный одолеть самый забагованный треш. И вот однажды для разнообразия он решает сыграть в очень популярную ММО «Рубеж Шангри-Ла». ..

Впечатления: графика и анимация отличные. Сеттинг — реальный и игровой — проработан достойно. Герои симпатичные и достоверные — и Ракуро, и влюблённая в него одноклассница Рэй Сайга, и остальные персонажи, как геймеры, так и NPC. Множество всяких приятных фишечек. Хороший саундтрек. Динамичный экшен. Забавные юмористические моменты. Аниме просто класс! За одним исключением, которое не позволяет сказать, что это шедевр. Здесь нет сюжета. Вообще.

Персонажи сериала просто играют — и всё. Мы видели аниме, чьи герои были пленниками сетевого развлечения, и их виртуальная гибель оборачивалась смертью в реальности. Аниме, где игра оказывалась порталом в иной мир, живущий по причудливым фантастическим законам. Аниме, где человек перерождается как игровой персонаж. Наконец, аниме, герои которого, добиваясь успеха в игре, решали свои проблемы в нашем мире. А здесь что? Летсплей, и только.

Конечно, это тоже может быть интересным. Не зря игровые стриминги имеют внушительную аудиторию. Но 25 эпизодов смотреть на то, как спец по игровому трешу уделывает самых крутых геймеров?

Вердикт: симпатичная пустышка — после шести серий впечатление именно такое. Глянуть вполне стоит — для разгрузки мозгов, под пивасик или чаёк с пироженкой. Но если с героями и дальше не случится ничего страшнее потери набранного лута, добраться до финала смогут только те, кто сам фанатеет по играм.

Рагна Багровый (Ragna Crimson)

Первоисточник: манга Кобаяси Дайки

Сюжет: юный Рагна — счастливый помощник знаменитой охотницы на драконов Леоники, но однажды обожаемая им девочка погибает. Рагна тратит несколько десятков лет на то, чтобы обрести чудовищную мощь — Серебряную Ауру, которая позволяет превратить тело человека в оружие. А помогает ему в этом драконий король по имени Багровый, который неизвестно зачем решил уничтожить собственный вид. Наконец Рагна передаёт невероятную силу молодому себе — чтобы спасти Леонику и всех, кто погиб по вине крылатых чудовищ.

Впечатления: экранизация довольно известной манги в духе «Берсерка». Правда, если «Берсерк» был брутальным гримдарком в средневековых декорациях, то «Рагна» временами смахивает на дурдом непонятного жанра. Тут есть драконы (гибрид ящеров и людей-колдунов), мечи рядом с автоматами, море кровищи вперемежку с хохмами, типичный для сёнэна пафос бок о бок с явной пародией на жанр, невероятно театральный Багровый и полный энтузиазма простофиля Рагна… В общем, довольно странное общее впечатление. С учётом заявленных 24 серий — и это, скорее всего, лишь первый сезон — аниме имеет шанс развернуться как следует. Но начальные эпизоды вызывают очень противоречивые чувства.

Вердикт: главное — перетерпеть расширенную первую серию, переполненную штампами. Дальше будет не то чтобы легче, скорее страньше. Да ещё и графика посредственная. Очевидно, что сериал любопытный, но стоит ли на него тратить время? Чёткого ответа пока не появилось…

Буллбастер (Bullbuster)

Первоисточник: ранобэ Накао Хироюки

Сюжет: в ближайшем будущем на острове Рюган у побережья Японии появляются неведомые науке гигантские монстры, из-за чего местные жители бегут на материк. Избавить остров от чудищ берётся дышащая на ладан компания по борьбе с вредителями Namidome Industries, использующая пилотируемых роботов. Ей помогает талантливый инженер Окино Тэцуро, который создаёт робота следующего поколения под названием «Буллбастер».

Впечатления: вот она, реалистичная меха! Ну, если меха вообще способна быть реалистичной. По духу напоминает классическое НФ-аниме «Планеты»: качественная графика, достоверные персонажи, множество мелких жизненных деталей, милая ирония. Обычные люди делают обычное дело — никаких великих подвигов и превозмоганий!

Но впечатление портится из-за клинического идиотизма происходящего. Обнаружены огромные монстры — открытие планетарного масштаба! Правительство привлекает учёных со всего мира, армия и спецслужбы окружают остров, СМИ истекают слюной, интернет забит версиями… Да ничего подобного. Мелкая фирма буднично уничтожает незваных гостей, при этом испытывая недостаток финансирования. Государство делает вид, что ничего не происходит. Всем до лампочки…

Серьёзно? На этом фоне даже роботы с пилотами-школьницами, громогласно выкривающими нелепые названия атак, смотрятся как «Война и мир».

Вердикт: это мог быть хит для тех, кому нравится меха «под реализм» с упором на НФ-повседневность. Но зачем? Испортим всё беспросветной глупостью — кому она сейчас нужна, эта серьёзная фантастика…

Не ешь сырую свинину (Buta no Liver wa Kanetsu Shiro)

Первоисточник: ранобэ Сакая Такумы

Сюжет: безымянный студент из Токио поел сырой свиной печени ради ЗОЖ, потерял сознание, очнулся, гипс. Точнее, переродился свиньёй в магическом мире. Там он сдружился с Джесс — служанкой из племени йесп, члены которого умеют читать мысли. Невзирая на похабные мыслишки свина-попаданца, Джесс решает помочь ему вновь обрести человеческий облик, для чего нужно найти могучего волшебника. Так начинается путешествие девушки и свиньи в королевскую столицу.

Впечатления: кем только не оказываются герои исекая — в этом году, например, мы уже наблюдали приключения перерожденца в виде торгового автомата. Здесь же парень исекайнулся в теле хрюшки. По начальным сериям кажется, что это комедийный пустячок про типичного для аниме озабоченного фетишиста, который тащится от возможности подсмотреть под девичью юбку, отпуская фривольные шуточки. Но достаточно быстро появляется сюжет. Герои странствуют по вовсе не благостному миру, встречают разных людей, влипают в передряги. Есть специфическая магия, у Джесс и её соплеменников наблюдаются серьёзные проблемы, а токийский свин умеет не только грезить о девичьих панцу — он неглуп, проницателен и ироничен.

Вердикт: неплохой квест, которому не хватает динамики или глубины. Эдакое «Путешествие Кино» на минималках. Да и графика совершенно ординарная. Глянуть можно — хотя не оставляет мысль, что кроме перерождения героя в свинью особой оригинальности ждать не стоит.

Избрание божества (Kamierabi)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ёко Таро

Сюжет: обычный токийский школьник Оно Горо получает странное сообщение на смартфон — мол, ты избран. Горо принимает его за спам, и напрасно — ведь отныне он становится кандидатом на место бога. Причём за победу надо сражаться насмерть с другими кандидатами. И как быть, если среди них — твой лучший друг и красотка, по которой давно сохнешь? Неужто придётся их убить или погибнуть самому?

Впечатления: хотя сериал заявлен как оригинальная идея, сразу бросается в глаза сходство с «Дневником будущего», не говоря о куче других сюжетов на тему «королевской битвы». Впрочем, если не обращать внимания на очевидную вторичность, аниме сделано очень неплохо — не зря сценарий писал автор Nier, и игры, и сериала. Главная проблема в графике — и дело даже не в том, что это обрисованное 3D. Антураж ещё ничего, но персонажи совершенно кислотные — и это осознанный приём. Хотя, наверное, даже к визуальному ужасу можно привыкнуть — вот только вряд ли захочется.

Вердикт: странное впечатление. Нет, даже очень странное. С одной стороны — ужасно, но стильно. С другой — стильно, но ужасно. Довольно интересно, но не оригинально. Графика и анимация — вырви глаз. Стоит ли такому аниме давать шанс?

3. На любителя

Заботы вампирской принцессы-затворницы (Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon)

Первоисточник: ранобэ Кобаяси Котэя

Сюжет: вампирская аристократка Комари ведёт жизнь хикикомори (затворницы), три года не высовывая нос из дома. Но вдруг узнаёт, что ей нужно командовать армией на войне, развязанной империей Муннайт! Ведь она генерал по праву наследования, придётся соответствовать.

Впечатления: юная девица страдает от низкой самооценки. И нельзя сказать, что напрасно. Хоть она и вампирша, но кровь не пьёт, из-за чего физически очень слаба, к тому же не владеет магией. Да и с мозгами у неё напряг — даром девушка она добрая и милая. И вот ей приходится взять на себя ответственность за серьёзные дела. Правда, героине просто невероятно везёт, да и подчинённые у неё толковые. Возможно, Комари всё-таки покажет себя? Или нет.

Королевство руин (Hametsu no Oukoku)

Первоисточник: манга Ёрухаси

Сюжет: несколько тысячелетий человечество находилось под защитой магии ведьм. Однако с развитием науки люди решили, что ведьмы им больше без надобности и уничтожили почти всех. Жалкие остатки некогда могущественного народа томятся в тюрьмах. Ученик ведьмы Адонис мечтает отомстить мерзким людишкам.

Впечатления: как минимум спорно. Очень много жестокости — как физической, так и ментальной. А ещё практически полное отсутствие логики абсолютно во всём — от событий до поведения персонажей. То ли автор первоисточника сам обоснуем не заморачивался, то ли создатели аниме выбросили из экранизации ключевые для понимания сюжета моменты.

Магия вернувшегося должна быть особенной (Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu)

Первоисточник: манга Кавагути Тайси

Сюжет: группа героев, спасающая мир, почти достигает цели и убивает дракона, повелителя Теневого Лабиринта. Однако у ящера был тайный козырь, и все герои погибают. Но один из них, маг-аналитик Дезир Арман, ментально переносится в прошлое на 13 лет, в день поступления в колдовскую Академию Гебрион. Дезир решает помочь своим будущим друзьям стать сильнее и изменить ход истории.

Впечатления: достаточно стандартная история о перерожденце, который, основываясь на знаниях о будущем и обретенном опыте, пытается помочь тем, кто ему дорог (и мир в придачу спасти). Отличительная черта — невероятно медленное развитие событий. Так и подмывает ускорить просмотр как минимум в два раза…

Мастер демонического клинка из Академии Святого меча (Seiken Gakuin no Maken Tsukai)

Первоисточник: ранобэ Симидзу Ю

Сюжет: потерпевший поражение лорд демонов Леонис Магнус проводит в магической коме тысячу лет и перерождается в теле десятилетнего мальчишки. Мир невероятно изменился, а потому Леонис решает сначала присмотреться к происходящему. С помощью юной аристократки Риселии, могучий колдун поступает в Академию Святого меча, курсанты которой сражаются с Пустыми — странными монстрами, почти уничтожившими человечество…

Впечатления: адский лорд с ментальным возрастом в сотни лет учится в магической школе, окружённый толпой милых девочек. При этом он постоянно краснеет от их прелестей, смущается и теряет дар речи, одновременно произнося про себя пафосные монологи.

Моя дочь упорхнула из гнезда и вернулась авантюристом S-ранга (Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta)

Первоисточник: ранобэ Модзикакии

Сюжет: бывший авантюрист Бельгрив потерял ногу в начале карьеры и теперь живёт в маленькой деревушке, воспитывая приёмную дочь Анжелину. Девочка оказывается талантливой мечницей и тоже становится авантюристкой — причём быстро достигает самого высокого S-ранга. И однажды она приезжает навестить любимого отца…

Впечатления: возможно, в дальнейшем появится какой-то сюжет (намёки есть). Но в первых эпизодах это нечто вроде повседневности в фэнтезийном мире с элементами уничтожения монстров. Дочка любит папу, папа обожает дочку. Семейные ценности рулят!

Ненасытный берсерк (Boushoku no Berserk)

Первоисточник: ранобэ Иссики Итики

Сюжет: паренёк Фейт живёт в фэнтезийном мире, где люди обладают разными способностями. А так как у пацана совсем никудышный навык — чревоугодие, от которого лишь постоянно хочется есть, то и прозябает он в полном ничтожестве, занимая должность караульного у ворот. Но однажды Фейт убивает бандита, после чего навык показывает истинную суть — обжорство поглощает силу сражённого противника, укрепляя носителя и наделяя его полезными умениями. К тому же вскоре Фейт находит завалящий на вид меч, который оказывается демоническим клинком…

Впечатления: слабак с милым личиком и чрезмерно добрым нравом, которого гнобят всякие заносчивые субчики, постепенно становится невероятно могучим. Графика так себе, сюжет — бесконечные драки плюс слабые намёки на романтику.

Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO (Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki)

Первоисточник: ранобэ Сиина Ховаховы

Сюжет: 38-летний офисный клерк Танака Дайти решает развлечься, поиграв в VRMMO с полным погружением. Он бродит туда-сюда по игровому миру, немного сражается, делает зелья, готовит еду, общается с другими геймерами и NPC. Однако мир игры не так-то прост…

Впечатления: утверждается, что у этого аниме есть второе дно, связанное с тайной игры. Но в начальных эпизодах ничего толком не происходит. Пока что сериал похож на сильно-сильно удешевлённый вариант «Рубежа Шангри-Ла».

Семейная жизнь легкомысленной ведьмы (Dekoboko Majo no Oyako Jijou)

Первоисточник: манга Пиройи

Сюжет: живущая третий век ведьма Алисса находит в лесу младенца-девочку и удочеряет её. 16 лет спустя приёмная дочь, названная Виолой, превращается в смуглую красотку с пышными формами, которая выглядит старше вечной лоли Алиссы.

Впечатления: вроде как семейная комедия про неурядицы во взаимоотношениях «дочки-матери», только в фэнтезийном мире. Правда, здесь довольно много эротических намёков и шуточек.

Стесняшка (Shy)

Первоисточник: манга Мики Букими

Сюжет: во второй половине XXI века по неведомой причине на Земле появились супергерои, из-за чего исчезли войны и снизилась преступность. В Японии такой героиней стала школьница Момидзияма Тэру, совершающая подвиги под псевдонимом Стесняшка.

Впечатления: кто должен стать японским супергероем? Ну конечно, невероятно застенчивая, нерешительная и неуклюжая девочка в очках, которая постоянно извиняется (даже перед бандитами), безбожно тупит и с упоением занимается самоуничижением. Вероятно, по мысли авторов, именно в этом и заключается японский менталитет…

Хроники империи Тиамун (Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story)

Первоисточник: ранобэ Мотицуки Нодзому

Сюжет: принцесса Тиамунской империи Мия Луна жила не тужила, пока в государстве не грянула революция. Легкомысленную девушку обвинили во всех бедах и отправили на эшафот. Правда, после казни Мия снова оказалась самой собой — только двенадцатилетней. Теперь у неё есть шанс стать великой правительницей и переписать будущее

Впечатления: историй про перерождение в юного себя ради исправления ошибок в азиатской фантастике полно. «Хроники», пожалуй, излишне несерьёзны — способы решения проблем наивны, героиня не слишком умна, а поведение многих персонажей вызывает вопросы.

Я выживу с помощью зелий! (Potion-danomi de Ikinobimasu!)

Первоисточник: ранобэ Фуны

Сюжет: обычная офисная служащая Нагасе Каору переносится в фэнтезийный мир. В нашем мире женщина погибла по вине богов — так что в новой жизни получила компенсацию в виде способности создавать мощные зелья разных типов. Теперь-то Каору проживёт жизнь как следует!

Впечатления: героиня с читерскими навыками приключается в мире меча и магии. Причём Каору не школьница, а уже пожившая тетка, только в юном теле и с повадками хабалки себе на уме.

Я предпочитаю злодейку (Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou)

Первоисточник: манга Инори

Сюжет: очередная офисная служащая Охаси Рэй обожает симулятор свиданий «Революция», где её любимый персонаж — надменная аристократка Клэр Франсуа. Когда Охаси скоропостижно умирает и перерождается главной героиней игры по имени Рэй Тэйлор, то спешит исполнить мечту — завоевать сердце своенравной леди Клэр.

Впечатления: юри, но платоническое — по крайней мере, в начальных сериях. Рэй докучает злодейке влюблённостью, та над ней издевается. При этом Клэр нравится один из принцев — однокашник девушек по магической Академии. В общем, комедия положений с уклоном в толерантность и изрядной долей пародии.

Я прибрал к рукам девушку, которая потеряла своего жениха, и теперь учу её всяким плохим вещам (Konyakuhaki Sareta Reijou o Hirotta Ore ga, Ikenai Koto o Oshiekomu)

Первоисточник: ранобэ Фукады Самэтаро

Сюжет: молодой, но могущественный маг Аллен Кроуфорд известен как Тёмный владыка — по причине злодейской ухмылки и отсутствия социальных навыков. Однажды он спасает Шарлотту Эванс, бывшую невесту принца, которую ложно ославили как преступницу. И Аллен решает развратить девушку…

Впечатления: невзирая на название и постоянное упоминание порока, это не хентай, а романтическая комедия. Герой — невинный чудак, греховность которого сводится к вкусняшкам, играм и развлечениям. И так как невероятно милая Шарлотта с детства была всего этого лишена, Аллен решает обучить девушку жить в удовольствиях. Постепенно у парочки наклёвывается робкая романтика. Очень няшно и очень сладко. Даже чересчур.

* * *

Обзор традиционно посвящён лишь совершенно новым аниме, которые не служат прямым продолжением ранее выходивших сериалов.

Он написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала. Поэтому окончательным и бесповоротным его называть нельзя.