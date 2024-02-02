Что почитать? Азиатское фэнтези от русскоязычных авторов

Азиатское фэнтези уверенно можно назвать одним из главных трендов последних лет. В первую очередь, мы обязаны этим оглушительной популярности Мосян Тунсю («Благословение небожителей») и китайских новелл в целом. Но не только жители чарующего Востока могут создать сеттинг, который привлечёт читателей. Русскоязычные авторы выпускают множество интересных произведений, вдохновленных историей и мифологией Японии, Китая и Кореи. Причём произведения получаются разнообразными и самобытными.

Елена Кондрацкая, «Сны Истока»



Действие трилогии разворачивается в авторском мире Елены, который основан на культуре и мифологии Японии. Главная героиня, Мико, проникает в мир ёкаев (духов), чтобы отыскать сестру, украденную одним из них. Земли Истока — отдельная запечатанная реальность, попасть туда из мира смертных (и в мир смертных оттуда) весьма непросто. Но так было не всегда. И печати, что однажды были поставлены, можно снять.

В начале первой книги героиня служит в рёкане, что неизбежно навевает ассоциации с «Унесенными призраками» Хаяо Миядзаки. Но мир Кондрацкой более предсказуемый и упорядоченный: здесь обитают конкретные виды ёкаев — тэнгу, кицунэ, цуру и другие. Бессмертные духи обладают иной моралью, логикой и взглядом на многие вопросы. Сначала Мико переполняют страх и недоверие, но со временем она выясняет, что, как и люди, все ёкаи разные. Во втором романе появляется много новых действующих лиц — хотя это и второстепенные герои, они явно созданы, чтобы у читателей могли появиться любимчики, а Земли Истока ощущались более «живыми».

Елена Кондрацкая живёт в Японии, так что атмосфера и окружение созданы писательницей на основе личных впечатлений.

Лин Няннян, «Небесная Собака»



История, созданная в стилистике китайских новелл сянься — люди, способные вознестись и стать небожителями, демоны и монстры, перерождения, политика и интриги из прошлого. Название и образ главного героя, У Чана, вдохновлены духом собаки (или лисицы) Тяньгоу, который в одной ипостаси несёт благословение, в другой — разрушение. У Чан, наследник северного клана, рождён избранным — ему предназначено стать богом. Но юноша отнюдь не в восторге от такой перспективы. Тем не менее, под чутким руководством уважаемого наставника Го Бохая, он всё-таки отправляется в назначенное время выполнять ритуал вместе с другими одаренными юношами и девушками.

Писательница изучает китайский и несколько лет посвятила тому, чтобы вникнуть в описываемую ей культуру. В тексте множество крылатых выражений и оборотов, которые усиливают погружение. Первый том «Небесной Собаки» во многом наблюдательный, интрига развивается и нагнетается постепенно. Сражения с демонами чередуются со сценами церемоний, а несколько десятков страниц посвящены тому, как У Чан принимает в гостях у северного клана других избранных.

Напрямую география и история в «Небесной Собаке» не имеет аналогий с Китаем, но это характерно для многих популярных новелл. А работать с жанром сянься Лин Няннян начала под влиянием «той самой» Мосян Тунсю.

Ксения Хан, «Дракон и Тигр»



Ксения Хан называет книги своей трилогии «роман-дорама», поскольку построение сюжета и основные тропы вдохновлены историческими корейскими сериалами. Местом действия становится альтернативный Чосон XVI века во времена Имджинской войны. Девушка по имени Сон Йонг отправляется на свидание с симпатичным коллегой, а тот забирает её в другой мир (подумав, Йонг решает называть его не-Чосоном). Это неспроста: японцы хотят войны с Чосоном, вот только на стороне противника есть Дракон, один из легендарных Великих Зверей. Посмотрев на гороскоп Йонг, японцы решили, что смогут сделать из девушки ещё одного Дракона и сражаться на равных. Но, разумеется, в этом есть определенные риски…

Трилогия сочетает магические приключения и политику. Сон Йонг попадает в окружение последнего наследника правящей династии, которому нужно во-первых — не умереть, а во-вторых — получить признание и положение, чтобы иметь возможность привлечь союзников и одержать победу в войне. Течение истории в альтернативной реальности изменено, однако Ксения Хан уделяет большое внимание культуре выбранной эпохи. Для писательницы эта работа — часть процесса воссоединения со своими корнями, поскольку Ксения происходит из семьи корейских эмигрантов.

Лия Арден, «Четыре дракона»



Дилогия Лии Арден тоже вдохновлена мифологией Кореи, где писательница проживает уже несколько лет. Действие разворачивается в стране, чётко поделенной на четыре стороны света, у каждой из которых есть дракон-покровитель. Драконы для местных жителей — не мифические существа, а безусловная реальность. Они заключили души в тела смертных, и с тех пор «живут» в настоятелях собственных храмов. Главная героиня, Аша — внучка настоятеля храма Западного Дракона. Но она не принадлежит храму, её родители умерли, и теперь девушка вынуждена играть роль «двойника» младшей дочери правящей семьи западной провинции.

Лия Арден долго готовит читателей к основному действию, давая время привыкнуть к рутине героев, обычаям, жизни храма… А потом резко включает экшен со смертями, боевыми действиями, предательствами и тайнами мифического прошлого. История драконов открывается с новой стороны, а сами ящеры становятся действующими персонажами. Аша — не «избранная», а просто девушка, которая попала в водоворот истории, и пытается найти верный путь, но не знает, кому верить. «Четыре дракона» — созерцательная дилогия, которая сочетает тяжёлые эпизоды и темы с лёгкостью и надеждой на лучшее.

Анастасия Медведева, «Император желает услышать «Да»



Роман-однотомник, сочетающий темы политики и романтики. Принцесса государства Цай инкогнито отправляется в северную империю Го. Они с наследником империи обручены с детства, но никогда не виделись, а в последнее время Го ведёт агрессивную внешнюю политику. Принцессе Аянэ предстоит выяснить, угрожает ли что-нибудь Цаю…

Девушка лишена магии, привычной для жителей этого мира, но всю жизнь занимается боевыми искусствами, и применяет особые техники, доставшиеся ей от деда. В результате она становится идеальным шпионом. Но есть вещи, которые даже она не может учесть — ведь личность владыки империи Го окутана туманом.

Сеттинг вдохновлен Средневековым Китаем, а магическая составляющая книги отсылает к классическим боевым искусствам и концепции Небесной кары, согласно которой, тому, кто желает совершенства, надо пережить удар молнии. Сюжет разворачивается вокруг политических и фамильных тайн — мы узнаём, что среди правителей не бывает «простых» семей, и всегда нужно быть готовым найти двойное (в лучшем случае) дно.