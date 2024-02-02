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    #восточное фэнтези #Что почитать

    Что почитать? Азиатское фэнтези от русскоязычных авторов

    2 февраля 2024
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    02.02.2024
    11430
    4 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #Что почитать

    Азиатское фэнтези уверенно можно назвать одним из главных трендов последних лет. В первую очередь, мы обязаны этим оглушительной популярности Мосян Тунсю («Благословение небожителей») и китайских новелл в целом. Но не только жители чарующего Востока могут создать сеттинг, который привлечёт читателей. Русскоязычные авторы выпускают множество интересных произведений, вдохновленных историей и мифологией Японии, Китая и Кореи. Причём произведения получаются разнообразными и самобытными.

    Елена Кондрацкая, «Сны Истока»

    Что почитать? Фэнтези в восточных декорациях от русскоязычных авторов 4
    Действие трилогии разворачивается в авторском мире Елены, который основан на культуре и мифологии Японии. Главная героиня, Мико, проникает в мир ёкаев (духов), чтобы отыскать сестру, украденную одним из них. Земли Истока — отдельная запечатанная реальность, попасть туда из мира смертных (и в мир смертных оттуда) весьма непросто. Но так было не всегда. И печати, что однажды были поставлены, можно снять.

    В начале первой книги героиня служит в рёкане, что неизбежно навевает ассоциации с «Унесенными призраками» Хаяо Миядзаки. Но мир Кондрацкой более предсказуемый и упорядоченный: здесь обитают конкретные виды ёкаев — тэнгу, кицунэ, цуру и другие. Бессмертные духи обладают иной моралью, логикой и взглядом на многие вопросы. Сначала Мико переполняют страх и недоверие, но со временем она выясняет, что, как и люди, все ёкаи разные. Во втором романе появляется много новых действующих лиц — хотя это и второстепенные герои, они явно созданы, чтобы у читателей могли появиться любимчики, а Земли Истока ощущались более «живыми».

    Елена Кондрацкая живёт в Японии, так что атмосфера и окружение созданы писательницей на основе личных впечатлений.

    Лин Няннян, «Небесная Собака»

    Что почитать? Фэнтези в восточных декорациях от русскоязычных авторов 3
    История, созданная в стилистике китайских новелл сянься — люди, способные вознестись и стать небожителями, демоны и монстры, перерождения, политика и интриги из прошлого. Название и образ главного героя, У Чана, вдохновлены духом собаки (или лисицы) Тяньгоу, который в одной ипостаси несёт благословение, в другой — разрушение. У Чан, наследник северного клана, рождён избранным — ему предназначено стать богом. Но юноша отнюдь не в восторге от такой перспективы. Тем не менее, под чутким руководством уважаемого наставника Го Бохая, он всё-таки отправляется в назначенное время выполнять ритуал вместе с другими одаренными юношами и девушками.

    Писательница изучает китайский и несколько лет посвятила тому, чтобы вникнуть в описываемую ей культуру. В тексте множество крылатых выражений и оборотов, которые усиливают погружение. Первый том «Небесной Собаки» во многом наблюдательный, интрига развивается и нагнетается постепенно. Сражения с демонами чередуются со сценами церемоний, а несколько десятков страниц посвящены тому, как У Чан принимает в гостях у северного клана других избранных.

    Напрямую география и история в «Небесной Собаке» не имеет аналогий с Китаем, но это характерно для многих популярных новелл. А работать с жанром сянься Лин Няннян начала под влиянием «той самой» Мосян Тунсю.

    Ксения Хан, «Дракон и Тигр»

    Что почитать? Фэнтези в восточных декорациях от русскоязычных авторов 1
    Ксения Хан называет книги своей трилогии «роман-дорама», поскольку построение сюжета и основные тропы вдохновлены историческими корейскими сериалами. Местом действия становится альтернативный Чосон XVI века во времена Имджинской войны. Девушка по имени Сон Йонг отправляется на свидание с симпатичным коллегой, а тот забирает её в другой мир (подумав, Йонг решает называть его не-Чосоном). Это неспроста: японцы хотят войны с Чосоном, вот только на стороне противника есть Дракон, один из легендарных Великих Зверей. Посмотрев на гороскоп Йонг, японцы решили, что смогут сделать из девушки ещё одного Дракона и сражаться на равных. Но, разумеется, в этом есть определенные риски…

    Трилогия сочетает магические приключения и политику. Сон Йонг попадает в окружение последнего наследника правящей династии, которому нужно во-первых — не умереть, а во-вторых — получить признание и положение, чтобы иметь возможность привлечь союзников и одержать победу в войне. Течение истории в альтернативной реальности изменено, однако Ксения Хан уделяет большое внимание культуре выбранной эпохи. Для писательницы эта работа — часть процесса воссоединения со своими корнями, поскольку Ксения происходит из семьи корейских эмигрантов.

    Лия Арден, «Четыре дракона»

    Что почитать? Фэнтези в восточных декорациях от русскоязычных авторов
    Дилогия Лии Арден тоже вдохновлена мифологией Кореи, где писательница проживает уже несколько лет. Действие разворачивается в стране, чётко поделенной на четыре стороны света, у каждой из которых есть дракон-покровитель. Драконы для местных жителей — не мифические существа, а безусловная реальность. Они заключили души в тела смертных, и с тех пор «живут» в настоятелях собственных храмов. Главная героиня, Аша — внучка настоятеля храма Западного Дракона. Но она не принадлежит храму, её родители умерли, и теперь девушка вынуждена играть роль «двойника» младшей дочери правящей семьи западной провинции.

    Лия Арден долго готовит читателей к основному действию, давая время привыкнуть к рутине героев, обычаям, жизни храма… А потом резко включает экшен со смертями, боевыми действиями, предательствами и тайнами мифического прошлого. История драконов открывается с новой стороны, а сами ящеры становятся действующими персонажами. Аша — не «избранная», а просто девушка, которая попала в водоворот истории, и пытается найти верный путь, но не знает, кому верить. «Четыре дракона» — созерцательная дилогия, которая сочетает тяжёлые эпизоды и темы с лёгкостью и надеждой на лучшее.

    Анастасия Медведева, «Император желает услышать «Да»

    Что почитать? Фэнтези в восточных декорациях от русскоязычных авторов 2
    Роман-однотомник, сочетающий темы политики и романтики. Принцесса государства Цай инкогнито отправляется в северную империю Го. Они с наследником империи обручены с детства, но никогда не виделись, а в последнее время Го ведёт агрессивную внешнюю политику. Принцессе Аянэ предстоит выяснить, угрожает ли что-нибудь Цаю…

    Девушка лишена магии, привычной для жителей этого мира, но всю жизнь занимается боевыми искусствами, и применяет особые техники, доставшиеся ей от деда. В результате она становится идеальным шпионом. Но есть вещи, которые даже она не может учесть — ведь личность владыки империи Го окутана туманом.

    Сеттинг вдохновлен Средневековым Китаем, а магическая составляющая книги отсылает к классическим боевым искусствам и концепции Небесной кары, согласно которой, тому, кто желает совершенства, надо пережить удар молнии. Сюжет разворачивается вокруг политических и фамильных тайн — мы узнаём, что среди правителей не бывает «простых» семей, и всегда нужно быть готовым найти двойное (в лучшем случае) дно.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».
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