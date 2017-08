Антология «Царствие хаоса»

Рассказы, описывающие мир, в котором катастрофа «конца света» только что произошла — или происходит прямо сейчас.

The End Is Now

Межавторская антология

Составители: Джон Джозеф Адамс, Хью Хауи

Жанр: апокалиптическая фантастика

Выход оригинала: 2014

Переводчики: К. Егорова, М. Клеветенко, Л. Плостак, Л. Шаугидзе

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Фантастика: классика и современность»

448 стр., 2000 экз.

«Триптих апокалипсиса», часть 2

