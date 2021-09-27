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    #героическое фэнтези

    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»: не ждите слишком многого, и получите удовольствие

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    1135
    3 минуты на чтение
    #героическое фэнтези

    Земли Терры населены множеством драконов самых разных видов и размеров. На них ведётся непрестанная охота, хотя добиться успехов на этом поприще удаётся немногим. Большинству драконьеров, если они не погибают в первом же деле, оказывается под силу одолеть лишь пару-тройку гигантских рептилий. Но на счету лишённого наследства и изгнанного с родины охотника Бершада Безупречного уже не один десяток побед. Однако теперь ему предстоит необычная охота — если Бершад убьёт правителя Баларской империи, с которым враждует его родное королевство, то сможет рассчитывать на помилование.

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»

    Brian Naslund
    Blood of an Exile
    Роман
    Жанр: героическое фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художник: С. Шикин
    Переводчик: П. Александров
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фэнтези»
    544 стр., 4000 экз.
    «Драконы Терры», часть 1
    Похоже на:
    Тодд Локвуд «Летний дракон»
    игра The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

    Иногда перед прочтением книги вредно иметь определённые ожидания. Особенно если они совершенно не соответствуют тому, что обнаруживается под обложкой. «Кровь изгнанника» — яркий тому пример. Если почитать англоязычные отзывы, в которых роман сравнивают с произведениями то Анджея Сапковского, то Джо Аберкромби, и посмотреть интервью самого автора, где он говорит, что рекомендовал бы свои книги поклонникам того же Джо или Скотта Линча, то складывается совершенно конкретная картинка. Приступая к дебюту Брайана Наслунда, рассчитываешь увидеть достаточно мрачную историю с неоднозначными героями, нетривиальным сюжетом и чёрным юмором. Однако на деле книга оказывается совершенно иной.

    Основная сюжетная линия рассказывает об опытном охотнике на драконов, получающем заказ, от которого он не может отказаться. Он должен убить более опасное создание, чем любой крылатый ящер, — правителя стремительно набирающей мощь империи. Понятно, откуда берутся аналогии с «Ведьмаком»: протагонист тут тоже тёртый жизнью циник, который прекрасно умеет убивать монстров и помимо воли оказывается вовлечён в масштабную политическую игру. Однако это сходство поверхностное. Если при чтении о похождениях Геральта мы погружались в многослойную историю с обилием оригинальных ходов и самобытным стилем повествования, то вместе с Бершадом читатели переживут не более чем стремительное и насыщенное экшеном приключение. Брайан Наслунд не скрывает своей любви к видеоиграм, и его дебютный роман легко принять за новеллизацию какой-нибудь игры. Герой, получив сложное задание, вместе с разношёрстной компанией отправляется в далёкое путешествие. По ходу выполнения миссии их на каждом шагу поджидают всевозможные препятствия и различные стычки. Персонажам приходится то и дело браться за дополнительные квесты, а в команде подчас возникают конфликты. Получается в меру увлекательно, но совершенно бесхитростно.

    Словно бы из некой средней руки RPG на страницы книг перебралась и вторая сюжетная линия — убийцы Гаррета. С поправкой лишь на то, что у него другой квест, который только под конец пересекается с приключениями Бершада, и в силу профессии Гаррет предпочитает избегать открытых конфликтов, действуя скрытно.

    Наконец, третья сюжетная линия посвящена принцессе Эшлин, наследнице родного королевства Бершада, Алмирии. С Эшлин связана единственная оригинальная находка автора. Наслунд рассматривает драконов не просто как фэнтезийных монстров, а как альфа-хищников, занимающих важную нишу в экосистеме мира. Истребление же этих монстров, в чём особенно усердствует Баларская империя, грозит привести к катастрофе. Как часто бывает в фэнтези, на кону судьба мира, однако у Наслунда угроза носит экологический характер. Эшлин чуть ли не единственная видит, какую опасность несёт уничтожение драконов, и, чтобы предотвратить это, вступает в борьбу за власть — так что вокруг трона Алмирии разворачивается мини-версия «Игры престолов» с принцессой в главной роли. Увы, политические махинации в исполнении Наслунда примитивны и топорны, хотя потенциально это была самая любопытная часть романа.

    Итог: бодрое фэнтезийное приключение с обилием боевых сцен вообще и схваток против драконов в частности. Если соскучились по чистокровному героическому фэнтези, то Наслунд вполне способен подарить вам пару увлекательных вечеров. А вот желающим прочесть что-то более сложное и глубокое роман едва ли можно рекомендовать.

    Ужасы современной прозы

    Брайан Наслунд изучал английскую словесность и оттачивал своё литературное мастерство на творческих курсах. Первые пробы пера будущий писатель делал в жанре современной прозы, но осознав, что особых успехов в этом не достигает, решил написать роман об охотнике на драконов, страдающем похмельем.

    Все сказания о Бершаде Безупречном утверждали одно: драконьер сражался, будто демон, а ящер трусливо уворачивался. Говорили, что Бершад убивал драконов одним броском копья, а потом с торжествующим смехом мочился на их трупы.
    На самом деле всё происходило иначе.

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    Стоит ли читать?
    Если любите простое, но увлекательное героическое фэнтези с драконами, то вполне.
    Удачно
    интересная связь конфликта с экологией
    динамичное развитие событий
    обилие боевых сцен
    Неудачно
    схематичная политика
    блёклые персонажи второго плана
    7
    Достойно

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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