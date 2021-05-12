Брендон Сандерсон «Видящая звёзды»: примерно такой будет космическая эра Космера

Прошло полгода с тех пор, как пилот-кадет Спенса Найтшейд смогла проскочить исполинский барьер, окружающий планету Россыпь, и получить данные об инопланетянах-креллах. Готовясь к новой операции, Спенса случайно выходит на связь с инопланетянкой по имени Аланик, которая отправлялась на космическую станцию Верховенства. Её корабль терпит крушение на Россыпи, и Спенса решается на отчаянный шаг — притвориться Аланик, чтобы самой проникнуть на станцию и выведать секрет сверхсветового двигателя.

Brandon Sanderson

Starsight

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2019

Художник: С. Шикин

Переводчик: О. Степашкина

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

«Устремлённая в небо», часть 2

480 стр., 2500 экз.

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Сандерсон описывал «Устремлённую в небо», первый роман цикла, как нечто среднее между фильмом «Лучший стрелок» с Томом Крузом, мультфильмом «Как приручить дракона» (только с разумным истребителем вместо дракона) и циклом «Игра Эндера». Почти весь том был посвящён учёбе кадетов, тренировочным и боевым миссиям, а также попыткам Спенсы поладить со своими однокурсниками. И по ходу сюжета Сандерсон крупица за крупицей делился информацией о том, что же на самом деле происходит вокруг и какие тайны скрывает командование.

«Видящая звёзды» построена по схожей структуре — местами даже слишком схожей. Вот Спенса в облике Аланик прибывает в новое общество на космической станции Звездовид. Вот она проходит отборочное испытание и попадает в особый отряд пилотов, с которыми вскоре пытается завязать дружбу. А вот и местное командование, что вынашивает тайные планы на новообразованное звено. Вроде бы и хочется упрекнуть Сандерсона в том, что он дважды написал одну и ту же книгу, но это будет всё же несправедливо — во втором томе много находок, способных удивить.

Прежде всего, писатель увеличил размах — теперь действие разворачивается вокруг огромной космической станции и нескольких звездолётов. Главной угрозой стали маячащие где-то на горизонте делверы — загадочные существа из другого измерения, способные опустошать целые планеты. Причём считается, что когда-то люди смогли их подчинить, что и помогло человечеству достичь господства в галактике и поселить страх в сердцах представителей других рас.

Собственно, этот страх (и даже презрение) к людям добавляет повествованию интриги. Спенса жутко боится, что кто-то раскроет её личность, а потому вынуждена действовать куда осторожнее, чем на родной планете. И можете представить, насколько возрастает напряжение, когда она всё-таки слышит слова вроде «я знаю, кто ты на самом деле»!

Ну и главная удача этой книги — космические сражения и инопланетяне. Сандерсон, вопреки обыкновению, не стал углубляться в проработку характеров — вместо этого он наделил другие расы парой запоминающихся черт, которые подчёркивают индивидуальность персонажей. Как вам бестелесное разумное облако, способное перехватывать управление кораблями? А экипаж истребителя, состоящий из полусотни пушистых лисичек во главе с Королём? К сожалению, в романе снизили до минимума роль персонажей из первой части, а разумный звездолёт М-Бот, главный источник шуточек и партнёр Спенсы, оказался припаркован где-то на обочине сюжета.

В остальном перед нами всё тот же Сандерсон с его фирменными приёмчиками, благодаря которым «Видящая звёзды» увлекает не на шутку — безо всяких скидок на принадлежность к подростковой фантастике. Здесь фантаст снова использует один из своих излюбленных мотивов: между сторонами конфликта лежит бездна непонимания, и лишь главные герои могут попытаться это исправить. Пожалуй, портит всё лишь эпилог, ярко подчёркивающий любовь писателя к клиффхэнгерам. Только переведёшь. дух после головокружительного и напряжённого финала, как выясняется!.. А выясняется, что продолжение выйдет ещё не скоро.

Итог: уже полноценная — и уверенная — попытка Сандерсона поработать в жанре космической фантастики. Да, это не эпическое фэнтези-полотно с сотней персонажей, а более-менее компактное фантастическое приключение, написанное буквально в перерывах между большими романами. Но динамичное, с запоминающимися персонажами и закрученной интригой.

Спенса, Рождённая туманом Первоначально Спенса должна была фигурировать в НФ-рассказе из вселенной Космера. Его действие развернулось бы в четвёртую эпоху «Рождённого туманом», когда алломанты со Скадриала приступили к освоению космоса. Но в итоге Сандерсон отказался от этой задумки, и история Спенсы стала совершенно самостоятельной.

Смотрите также Читаем книгу «Видящая звёзды» Брендона Сандерсона Фрагмент показывает, как изменилась Спенса и планета Россыпь спустя полгода после открытия страшной правды о пришельцах креллах.