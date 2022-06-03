Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022

В первом летнем месяце очень много интересных переизданий, но есть и несколько потенциально ярких новинок. Среди них — лауреаты ряда престижных премий, международных и национальных, среди этих книг особенно выделяется роман Андреаса Эшбаха в жанре альтернативной истории с актуальными аллюзиями. Ещё стоит отметить несколько романов ориентального фэнтези, основанных на истории Японии и Китая. Ну и, конечно, любопытную литературную игру Шимуна Врочека. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за июнь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Андреас Эшбах «Управление»

Перед нами альтернативный мир, где в XIX веке Чарльз Бэббидж воплотил в жизнь идею разностной машины (пракомпьютера), изменив историю. Тем не менее люди с их стремлениями и страстями не изменились. Потому Вторая мировая война случилась и здесь.

1942 год, нацистская Германия с соцсетями, мобильными телефонами и Интернетом, контролем над которым занимается Управление национальной безопасности. Там работает программист Хелена Боденкамп, преданная идеям Рейха, но замешанная в событиях, которые заставляют её усомниться в правильности выбранного пути…

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из самых популярных немецких фантастов, лауреат премии Курда Лассвица за лучшую НФ на немецком языке.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Джерри Олшен «Не демонтировать!»

На законсервированных пусковых площадках мыса Канаверал таинственным образом возникают и стартуют к Луне ракеты «Сатурн V». Тайну пытается раскрыть опытный астронавт.

Что нас ждёт: сборник, куда кроме заглавной повести, получившей премию «Небьюла», вошло ещё 12 рассказов: почти все они публикуются на русском языке впервые.

Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

Ярослав Калфарж «Космонавт из Богемии»

Чешский астронавт Якуб Прохазка выполняет опасную миссию на орбите Венеры. Там он обнаруживает разумного инопланетного паука, который становится его спутником. Они проводят много времени за философскими беседами обо всём на свете.

Что нас ждёт: внецикловый ироничный роман, номинант премии Артура Ч. Кларка 2018 года. На основе книги готовится экранизация Netflix с Адамом Сэндлером в главной роли.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

ФЭНТЕЗИ

Шимун Врочек «Зов Лавкрафта»

Альтернативный 1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки. А люди по всему миру сходят с ума от страшных снов. Что происходит? Расследованием занимаются британские и советские спецслужбы. Агент с правом на убийство Шон Коннери и советский капитан Синюгин вступают в схватку с древним мистическим существом, которое угрожает всему человечеству.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Война-56» российского писателя.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Сломанный миф. Изнанка»

Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Том 2»

Принц-небожитель Се Лянь постоянно попадает в неприятности. В прошлом он совершил немало подвигов, в награду за которые вознёсся на Небеса и получил бессмертие. Однако, пытаясь помочь народу царства Сяньлэ, принц оказался в очень сложной ситуации.

Что нас ждёт: второй том романа-эпопеи «Благословение небожителей» китайского писателя, одного из самых известных авторов сянься.

ОБНОВЛЕНО: книгу перенесли на июль.

Издательство, серия: «Комильфо»

Аркадий Саульский «Госпожа Тишина»

Мистический воин Кентаро нанимается в клан Нагата простым солдатом и случайно оказывается в центре заговора с похищением юного наследника клана Конэко. Конечная цель заговорщиков благородна — спасение всего Ниппона. Но что важнее — судьба страны или честь самурая?

Что нас ждёт: второй роман польского писателя, принадлежащий к циклу «Стальные Хроники», который основан на истории и мифологии Японии.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Польская фантастика»

Нги Во «Императрица Соли и Жребия»

Юная принцесса Инъё должна стать супругой императора страны, напоминающей средневековый Китай. Чужеземной принцессе придётся постараться, чтобы выжить при дворе, полном интриг. А поведает о жизни и борьбе принцессы её служанка по прозвищу Крольчиха, очень ненадёжный рассказчик. Потому её история — настоящий ребус для внимательного читателя.

Что нас ждёт: первая повесть трилогии «Поющие холмы» американской писательницы китайского происхождения, лауреат премии «Хьюго», номинант «Локуса».

Издательство, серия: «Манн, Иванов и Фербер» / «Романы МИФ. Волшебные миры Нги Во»

МИСТИКА И ХОРРОР

Джон Стикли «Вампиры»

Джек Ворон и его команда — лучшие в Америке охотники на вампиров. Но никто не совершен. Допустив серьёзную ошибку, почти все они погибают, а уцелевшие должны выработать новую тактику борьбы.

Что нас ждёт: внецикловый роман 1990 года, классика вампирской мистики.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Легенды хоррора»

Дженнифер Макмахон «Детишки в доме на холме»

Лиззи Шелли, ведущая популярного блога и подкаста «Монстры среди нас», отправляется на место пропажи девушки-подростка, которую якобы похитило чудовище из озера. Причём в этой истории слишком многое совпадает с другими похожими исчезновениями.

Что нас ждёт: внецикловый роман американской писательницы, вышедший в оригинале всего лишь пару месяцев назад.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Керстин Гир «На границе света»

Шестнадцатилетняя Матильда — проблемный ребёнок, над которым потешаются сверстники. Она застенчива, не любит тусовки, зачитывается фэнтези и верит в чудеса. Красивый и популярный Квинн тоже считает Матильду нелепой чудачкой, но лишь до той поры, пока на парня не нападают фантастические твари.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Незабудка» немецкой писательницы, автора знаменитого фэнтезийного цикла «Таймлесс».

Издательство, серия: «Робинс»

Максим М. Мартино «Королевство изгнанных»

Заклинательницу Лину Эденфрелл, способную приручать редких фантастических тварей, несправедливо приговорили к пожизненному изгнанию. Ей пришлось даже продать своих приручённых зверей, что карается смертью. И теперь по следам девушки идут охотники за головами. Лина предлагает им сделку, вот только у охотников есть чёткое правило — выполнять задание до конца.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Заклинательница монстров».

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom»