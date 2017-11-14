Наверняка вам знакомы ироничные, философские и временами грустные стрипы Альфины. Как, ещё нет? Тогда срочно кликайте по ссылке, а потом уже читайте дальше. Сегодня питерская художница и автор комикса «Полный пока» запускает новый большой проект — «Маревый мир». Мы поговорили с Альфиной об этом проекте, об искусстве рисованных историй и о том, как не бросить свой веб-комикс на полпути.

Альфина

Наша гостья

Расскажите про идею комикса. Что это будет? Каких героев мы увидим?

Представьте себе, что вы живёте на клочке земли, за пределами которого начинается что-то странное — какое-то особое пространство с загадочными свойствами, о которых известно не так много и только узкому кругу учёных. Собственно, нечего представлять: именно на таком клочке вы и живёте. Только в комиксе мир куда меньше, а неизвестная внешняя среда называется не «космос», а «Маревый мир».

Мне кажется очень интересным, как легко нам удаётся не понимать окружающие нас вещи — и не переживать о том. Большинство пользователей компьютеров и смартфонов вряд ли в деталях разбираются в их устройстве. Никто не пьёт горькую из-за того, что мы не знаем, для чего нужна тёмная материя. Мы все, с одной стороны, очень любознательны, а с другой — феноменально не.

В сущности, вот об этом парадоксе и комикс. И героев его в первую очередь отличает друг от друга то, как они относятся к неизведанному.

«Маревый мир» — это как если бы герои сериала «Светлячок» жили в мире анимационного фильма «Яйцо ангела», а со спины к ним в это время подкрадывался Дэвид Линч (только без носа и локтей).
С сайта проекта

Что такое Маревый мир? Как он родился?

Это и есть один из главных вопросов комикса.

Маревый мир обладает вполне конкретными свойствами, которые будут раскрываться по мере повествования. Но на самом деле это лишь переменная. Маревый мир — это нечто неизведанное. И вопрос больше в том, как с самим этим фактом жить, чем в том, чему именно равняется икс.

Судя по предварительному синопсису и описанию, мир близок по духу Planescape: Torment. Знаю, что это одна из ваших любимых вселенных. Она вдохновила вас на создание нового веб-комикса? Где ещё вы черпаете вдохновение?

Одного источника вдохновения не было — у меня они редко бывают. Обычно процесс работает иначе: просто читаешь, смотришь, играешь во всё подряд и так далее, и оно копится — а потом переваривается и выливается во что-то новое. Так что в «Маревом мире» много обрывков самых разных направлений, от научной фантастики до классической русской литературы.

Особенно забавно, что иногда кусочки вдохновения приносят произведения и авторы, которые совершенно не нравятся.

Впрочем, про Planescape: Torment такого не скажешь — это и правда одна из моих любимейших игр. И вселенных. Она очень любезна мне тем, что там действие всегда состоит не только из мест, героев и событий, но и из идей. Этические законы работают там как законы физики, объективно: если ты (объективно!) злой, то после смерти попадёшь в Баатор или Бездну, а если во что-то сильно веришь, оно неизбежно воплотится в действительности. Это придаёт любому сюжету в этом мире дополнительное измерение, делает его неслучайным. Грубо говоря, если кто-то кого-то убил, в Planescape это всегда не только боевая сцена, но и воплощение неких вселенских законов и принципов.

Маревый мир

Как вы относитесь к веб-комиксам с динамическим дополнением (видео, gif, музыка)? Не было ли мыслей тоже попробовать такой формат?

Вы абсолютно правы: после Homestuck просто рисовать картинки с буквами стало как-то недостаточно. Конечно, прекрасное произведение может быть в любом формате, но мне тоже кажется, что если уж делаешь что-то под веб, то сам бог велел использовать преимущества цифровой платформы.

Так что у «Маревого мира» есть саундтрек — написанный для комикса моим другом и прекрасным музыкантом Романом Шебалиным. А кое-где и немного анимации появится. Правда, не для красоты, а по сюжетной необходимости.

Многие любят ваши комиксы за философию и экзистенциальные вопросы. Будет ли «Маревый мир» чем-то отличаться в этом плане?

Мне кажется, это первый мой комикс, который в самом деле претендует на столь лестную характеристику.

Что для вас важнее в комиксе — форма или содержание?

Форму комикса от содержания отличить трудновато — как и у всего визуального искусства вообще. Вот герою на лицо драматично упала тень — это форма или содержание? Вроде бы приём чисто изобразительный, но в то же время и создаёт конкретную интонацию. Я затрудняюсь провести границу.

А комиксы, по-моему, ещё и обходятся с этой границей подчас вольнее других жанров — например, кино. В комиксах часто действует так называемое rule of cool — когда, к примеру, сцена выглядит эффектно и драматично потому лишь, что художнику захотелось её так обставить. Хотя, собственно, почему «лишь»? Для наполовину визуального жанра это вполне весомый аргумент.

Но прекрасные произведения могут быть в любом формате. Заведомо простенькая рисовка не мешает моему любимому Order of the Stick блистать отличным сюжетом. Манга Дзюндзи Ито, наоборот, держится в первую очередь на ярких и жутких визуальных образах — и не всегда требует сюжета сверх них. Экспрессивная визуальная сторона способна поднять историю на новые высоты: спорное мнение, но я бы сказала, что в другой рисовке V for Vendetta могла бы выйти бледной и не особо интересной.

Я сама не питаю иллюзий на свой счёт: мои художественные навыки ограничены. И тем не менее, хотя «Маревый мир» нарисован мультяшно, я подхожу к форме серьёзно. Глубже в недрах «Маревого мира» — если мы до них доживём — дорогого читателя поджидает немало экспериментов с пузырями, шрифтами, кадрами и прочими сугубо комиксными средствами выразительности.

Художница комиксов Альфина рассказывает о новом проекте 1

Как вы относитесь к колористике в рисованных историях? Вы разрабатывали для нового комикса специальную палитру или нужные цветовые сочетания находились в процессе?

Цвет — чрезвычайно важная часть рисунка. Мне кажется, в моих комиксах именно проработка цвета компенсирует простоту графики. Что с того, что у героя нет носа, если у него столь переливчатый румянец на щеках?

Для «Маревого мира» я не разрабатывала заранее точную палитру — но прикидывала примерно, в каких тонах должны быть выдержаны отдельные места, сцены и так далее. Где тепло, где холодно, где серо, где ярко.

Впрочем, цветовую теорию я знаю посредственно, поэтому для надёжности всё равно всегда возюкаю поверх картинки розовеньким. С ним не прогадаешь.

Вы следите за миром отечественных веб-комиксов? Назовите любимые, если есть.

Скажу честно: в последнее время у меня сложилось впечатление, что отечественная комикс-индустрия впала в какую-то гибернацию. Может, я несправедлива, но не могу отделаться от чувства, что в сердце отечественных комиксов, на сайте «Авторский комикс», сложилась своя тусовка и аудитория — и за пределы этой аудитории комиксы вовсе перестали выходить. По крайней мере, мне как-то не попадаются люди, которые не были бы заведомыми комикс-гиками, но читали бы парочку отечественных комиксов. То есть формат будто бы интересует только тех, кто его и так любит.

Я даже поверила в какой-то момент, что искусство отечественных веб-комиксов переродилось в работу пикчеров — людей, которые рисуют смешные картинки (часто мемчики или даже комиксы) к новостям.

Но сейчас у меня возникло ощущение, что мир вдруг встрепенулся. Сперва D. Van вдруг начал новый веб-комикс «Междуместье» — буквально за пару недель до меня! Потом ещё один отличный художник по секрету сказал, что тоже делает комикс. Мне очень хочется верить, что это начало ренессанса.

Художница комиксов Альфина рассказывает о новом проекте 2

За рубежом для многих художников авторский веб-комикс становится «трамплином» в мир печатных комиксов. Важен ли для вас факт издания веб-комикса или вам просто хочется рассказывать историю? Вы бы хотели в будущем издать «Маревый мир» на бумаге?

По-моему, это слегка перевёрнутые ценности. На Западе, может, всё иначе, но у нас-то определённо аудитория печатных комиксов куда меньше, чем у комиксов цифровых (которые даже не ярый фанат может на досуге полистать с ноута). Зачем же стремиться из более живой сферы в менее живую? Печатные книги вон вовсе умирают.

Спору нет — увидеть свои кропотливые труды в печатном виде приятно. И если заведомо отказаться от музыки и прочих преимуществ веба, я думаю, из «Маревого мира» вышла бы красивая книга. Так что если к моменту его окончания бумажные комиксы будут пользоваться какой-то популярностью, я была бы рада изданию. Но до этого ещё надо дожить.

И напоследок — дайте совет начинающим комиксистам. Одна из самых больших проблем при создании авторского комикса — регулярность. Как вы справляетесь с блоками? Ставите для себя какие-то дедлайны?

…И я прекрасно понимаю, откуда эта проблема берётся! Комиксы — чудовищно трудоёмкое искусство, и как подсчитаешь, сколько лет у тебя займёт публикация твоего блистательного сюжета даже в весьма интенсивном режиме, — так рука сама тянется к валокордину. А вторая в это время удаляет Steam, потому что на игры времени больше нет.

Мой мотиватор одновременно очень странный, очень естественный и очень индивидуальный: я боюсь смерти и потому не могу сидеть сложа руки. Нужно всё время доказывать себе, что я не просто временная машинка для переработки углеводородов, а единственный для меня способ это сделать — творить.

Но я очень надеюсь, что молодые комиксисты не разделяют моей танатофобии, и у меня есть для них более нормальные лайфхаки. Чтобы не бросить всё на десятой странице, к комиксу стоит отнестись как к работе — например, сразу настроиться на то, что в ваших отношениях пыл будет периодически охладевать, так что рисовать вы будете не всегда в удовольствие. Отыскать двадцать любимых подкастов и передач, под которые будете прорисовывать детальки. Удалить Steam.

Серьёзный подход — это основа всего. Представьте, что вы — это ваша любимая игровая студия или режиссёр (из живых). Вы же недоумеваете, если они вдруг уходят в долгий период молчания? Это обидно и кажется немного неестественным — ты же живой и бодрый, мужик, где новый фильм? Ты чего по фестивалям ездишь? Снимать кто будет?

Вот и в свой адрес стоит так же недоумевать. И тогда брать паузы не захочется.

Публикация»Маревого мира» уже стартовала на сайте http://maremir.org .

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Дарья Беленкова
Дарья Беленкова
Гик, стимпанк, геймер, умница, красавица, скромняша. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.


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