Наверняка вам знакомы ироничные, философские и временами грустные стрипы Альфины. Как, ещё нет? Тогда срочно кликайте по ссылке, а потом уже читайте дальше. Сегодня питерская художница и автор комикса «Полный пока» запускает новый большой проект — «Маревый мир». Мы поговорили с Альфиной об этом проекте, об искусстве рисованных историй и о том, как не бросить свой веб-комикс на полпути.

Расскажите про идею комикса. Что это будет? Каких героев мы увидим?

Представьте себе, что вы живёте на клочке земли, за пределами которого начинается что-то странное — какое-то особое пространство с загадочными свойствами, о которых известно не так много и только узкому кругу учёных. Собственно, нечего представлять: именно на таком клочке вы и живёте. Только в комиксе мир куда меньше, а неизвестная внешняя среда называется не «космос», а «Маревый мир».

Мне кажется очень интересным, как легко нам удаётся не понимать окружающие нас вещи — и не переживать о том. Большинство пользователей компьютеров и смартфонов вряд ли в деталях разбираются в их устройстве. Никто не пьёт горькую из-за того, что мы не знаем, для чего нужна тёмная материя. Мы все, с одной стороны, очень любознательны, а с другой — феноменально не.

В сущности, вот об этом парадоксе и комикс. И героев его в первую очередь отличает друг от друга то, как они относятся к неизведанному.

«Маревый мир» — это как если бы герои сериала «Светлячок» жили в мире анимационного фильма «Яйцо ангела», а со спины к ним в это время подкрадывался Дэвид Линч (только без носа и локтей).

С сайта проекта

Что такое Маревый мир? Как он родился?

Это и есть один из главных вопросов комикса.

Маревый мир обладает вполне конкретными свойствами, которые будут раскрываться по мере повествования. Но на самом деле это лишь переменная. Маревый мир — это нечто неизведанное. И вопрос больше в том, как с самим этим фактом жить, чем в том, чему именно равняется икс.

Судя по предварительному синопсису и описанию, мир близок по духу Planescape: Torment. Знаю, что это одна из ваших любимых вселенных. Она вдохновила вас на создание нового веб-комикса? Где ещё вы черпаете вдохновение?

Одного источника вдохновения не было — у меня они редко бывают. Обычно процесс работает иначе: просто читаешь, смотришь, играешь во всё подряд и так далее, и оно копится — а потом переваривается и выливается во что-то новое. Так что в «Маревом мире» много обрывков самых разных направлений, от научной фантастики до классической русской литературы.

Особенно забавно, что иногда кусочки вдохновения приносят произведения и авторы, которые совершенно не нравятся.

Впрочем, про Planescape: Torment такого не скажешь — это и правда одна из моих любимейших игр. И вселенных. Она очень любезна мне тем, что там действие всегда состоит не только из мест, героев и событий, но и из идей. Этические законы работают там как законы физики, объективно: если ты (объективно!) злой, то после смерти попадёшь в Баатор или Бездну, а если во что-то сильно веришь, оно неизбежно воплотится в действительности. Это придаёт любому сюжету в этом мире дополнительное измерение, делает его неслучайным. Грубо говоря, если кто-то кого-то убил, в Planescape это всегда не только боевая сцена, но и воплощение неких вселенских законов и принципов.

Как вы относитесь к веб-комиксам с динамическим дополнением (видео, gif, музыка)? Не было ли мыслей тоже попробовать такой формат?

Вы абсолютно правы: после Homestuck просто рисовать картинки с буквами стало как-то недостаточно. Конечно, прекрасное произведение может быть в любом формате, но мне тоже кажется, что если уж делаешь что-то под веб, то сам бог велел использовать преимущества цифровой платформы.

Так что у «Маревого мира» есть саундтрек — написанный для комикса моим другом и прекрасным музыкантом Романом Шебалиным. А кое-где и немного анимации появится. Правда, не для красоты, а по сюжетной необходимости.

Многие любят ваши комиксы за философию и экзистенциальные вопросы. Будет ли «Маревый мир» чем-то отличаться в этом плане?

Мне кажется, это первый мой комикс, который в самом деле претендует на столь лестную характеристику.

Что для вас важнее в комиксе — форма или содержание?

Форму комикса от содержания отличить трудновато — как и у всего визуального искусства вообще. Вот герою на лицо драматично упала тень — это форма или содержание? Вроде бы приём чисто изобразительный, но в то же время и создаёт конкретную интонацию. Я затрудняюсь провести границу.

А комиксы, по-моему, ещё и обходятся с этой границей подчас вольнее других жанров — например, кино. В комиксах часто действует так называемое rule of cool — когда, к примеру, сцена выглядит эффектно и драматично потому лишь, что художнику захотелось её так обставить. Хотя, собственно, почему «лишь»? Для наполовину визуального жанра это вполне весомый аргумент.

Но прекрасные произведения могут быть в любом формате. Заведомо простенькая рисовка не мешает моему любимому Order of the Stick блистать отличным сюжетом. Манга Дзюндзи Ито, наоборот, держится в первую очередь на ярких и жутких визуальных образах — и не всегда требует сюжета сверх них. Экспрессивная визуальная сторона способна поднять историю на новые высоты: спорное мнение, но я бы сказала, что в другой рисовке V for Vendetta могла бы выйти бледной и не особо интересной.

Я сама не питаю иллюзий на свой счёт: мои художественные навыки ограничены. И тем не менее, хотя «Маревый мир» нарисован мультяшно, я подхожу к форме серьёзно. Глубже в недрах «Маревого мира» — если мы до них доживём — дорогого читателя поджидает немало экспериментов с пузырями, шрифтами, кадрами и прочими сугубо комиксными средствами выразительности.

Как вы относитесь к колористике в рисованных историях? Вы разрабатывали для нового комикса специальную палитру или нужные цветовые сочетания находились в процессе?

Цвет — чрезвычайно важная часть рисунка. Мне кажется, в моих комиксах именно проработка цвета компенсирует простоту графики. Что с того, что у героя нет носа, если у него столь переливчатый румянец на щеках?

Для «Маревого мира» я не разрабатывала заранее точную палитру — но прикидывала примерно, в каких тонах должны быть выдержаны отдельные места, сцены и так далее. Где тепло, где холодно, где серо, где ярко.

Впрочем, цветовую теорию я знаю посредственно, поэтому для надёжности всё равно всегда возюкаю поверх картинки розовеньким. С ним не прогадаешь.

Вы следите за миром отечественных веб-комиксов? Назовите любимые, если есть.

Скажу честно: в последнее время у меня сложилось впечатление, что отечественная комикс-индустрия впала в какую-то гибернацию. Может, я несправедлива, но не могу отделаться от чувства, что в сердце отечественных комиксов, на сайте «Авторский комикс», сложилась своя тусовка и аудитория — и за пределы этой аудитории комиксы вовсе перестали выходить. По крайней мере, мне как-то не попадаются люди, которые не были бы заведомыми комикс-гиками, но читали бы парочку отечественных комиксов. То есть формат будто бы интересует только тех, кто его и так любит.

Я даже поверила в какой-то момент, что искусство отечественных веб-комиксов переродилось в работу пикчеров — людей, которые рисуют смешные картинки (часто мемчики или даже комиксы) к новостям.

Но сейчас у меня возникло ощущение, что мир вдруг встрепенулся. Сперва D. Van вдруг начал новый веб-комикс «Междуместье» — буквально за пару недель до меня! Потом ещё один отличный художник по секрету сказал, что тоже делает комикс. Мне очень хочется верить, что это начало ренессанса.

За рубежом для многих художников авторский веб-комикс становится «трамплином» в мир печатных комиксов. Важен ли для вас факт издания веб-комикса или вам просто хочется рассказывать историю? Вы бы хотели в будущем издать «Маревый мир» на бумаге?

По-моему, это слегка перевёрнутые ценности. На Западе, может, всё иначе, но у нас-то определённо аудитория печатных комиксов куда меньше, чем у комиксов цифровых (которые даже не ярый фанат может на досуге полистать с ноута). Зачем же стремиться из более живой сферы в менее живую? Печатные книги вон вовсе умирают.

Спору нет — увидеть свои кропотливые труды в печатном виде приятно. И если заведомо отказаться от музыки и прочих преимуществ веба, я думаю, из «Маревого мира» вышла бы красивая книга. Так что если к моменту его окончания бумажные комиксы будут пользоваться какой-то популярностью, я была бы рада изданию. Но до этого ещё надо дожить.

И напоследок — дайте совет начинающим комиксистам. Одна из самых больших проблем при создании авторского комикса — регулярность. Как вы справляетесь с блоками? Ставите для себя какие-то дедлайны?

…И я прекрасно понимаю, откуда эта проблема берётся! Комиксы — чудовищно трудоёмкое искусство, и как подсчитаешь, сколько лет у тебя займёт публикация твоего блистательного сюжета даже в весьма интенсивном режиме, — так рука сама тянется к валокордину. А вторая в это время удаляет Steam, потому что на игры времени больше нет.

Мой мотиватор одновременно очень странный, очень естественный и очень индивидуальный: я боюсь смерти и потому не могу сидеть сложа руки. Нужно всё время доказывать себе, что я не просто временная машинка для переработки углеводородов, а единственный для меня способ это сделать — творить.

Но я очень надеюсь, что молодые комиксисты не разделяют моей танатофобии, и у меня есть для них более нормальные лайфхаки. Чтобы не бросить всё на десятой странице, к комиксу стоит отнестись как к работе — например, сразу настроиться на то, что в ваших отношениях пыл будет периодически охладевать, так что рисовать вы будете не всегда в удовольствие. Отыскать двадцать любимых подкастов и передач, под которые будете прорисовывать детальки. Удалить Steam.

Серьёзный подход — это основа всего. Представьте, что вы — это ваша любимая игровая студия или режиссёр (из живых). Вы же недоумеваете, если они вдруг уходят в долгий период молчания? Это обидно и кажется немного неестественным — ты же живой и бодрый, мужик, где новый фильм? Ты чего по фестивалям ездишь? Снимать кто будет?

Вот и в свой адрес стоит так же недоумевать. И тогда брать паузы не захочется.

Публикация»Маревого мира» уже стартовала на сайте http://maremir.org .