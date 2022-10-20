Дэвид Гемелл «Йон Шэнноу»: постапокалиптический фэнтезийный вестерн

Трилогия Дэвида Геммела про Йона Шэнноу не переиздавалась на русском языке с начала 2000-х, да и в целом этот маститый автор был в последние годы в наших краях несколько обделён вниманием. Между тем, Геммел истинный классик героического фэнтези, его именем называлась престижная премия в этом жанре, а история про Шэнноу — очень изобретательное и любопытное воплощение приключений одинокого рыцаря на пути к высшей цели. Только рыцарь этот заодно главный герой вестерна, который регулярно цитирует Библию.

Кто такой Йон Шэнноу?

Шэнноу появляется в книге как загадочный и печальный путник в широкополой шляпе. Он скорбит о крови невинного на своих руках и ведёт себя подчёркнуто благородно.

Шэнноу преклонил колено перед мальчиком. — Могу я войти? — спросил он. — А я могу тебе помешать? — с горечью отозвался мальчик. — Скажи только одно слово. — Правда? — У меня много недостатков, но я не лжец.

Его мир очень напоминает Дикий Запад, но на самом деле действие разворачивается на Земле через множество лет после глобальной катастрофы. Буквально через несколько страниц герой встаёт на защиту одинокой и отважной женщины и её сына от бандитов-«комитетчиков», захвативших власть в городке Ривердейл. Вот только у этой женщины дар предвидения, возможно, потому что её отец владел волшебным камнем из Чумных Земель, а из пролога мы уже знаем, что за Шэнноу объявил охоту тот, кого называют владыкой Ада. Сюжет обещает стать гораздо масштабнее и постепенно, но круто, набирает обороты.

Вместе с этим раскрывается характер и история Шэнноу. Долгие годы он использовал своё непревзойдённое мастерство стрельбы, чтобы защищать простых людей от разбойников, чем и зарабатывал на хлеб. Правда, спасённые им не упускали шанса укорить Шэнноу за излишнюю жестокость (неужели вы не могли их просто прогнать, зачем же убивать?). И стоило герою покинуть город, как на место убитых бандитов приходили новые.

Мир вокруг Шэнноу живёт по праву сильного — а сильными обычно оказываются люди злые, беспринципные и хорошо вооружённые. И он обречён раз за разом пистолетом, а вовсе не добрым словом, доказывать негодяям, что и на них найдётся управа. А негодяи почему-то всё не заканчиваются. Да и благодарности за эту работу, как уже говорилось, не дождёшься.

Успокоение Шэнноу нашёл в Библии и отчаянном поиске Иерусалима, в реальности которого есть все основания сомневаться. Но, как отвечает скептикам сам герой, «человеку необходимо что-то искать, даже пусть это и несуществующий город».

Он по-своему простодушен, старается не лгать и совершенно не умеет общаться с женщинами. Одинокий, странный и страшный в гневе — люди нередко решают, что он безумен. И всё же в нём есть что-то, что позволяет ему с лёгкостью вести читателей за собой, разгадывая тайны причудливого мира, созданного Геммелом.

Кто такой Дэвид Геммел?

Геммел, ставший впоследствии звездой британского фэнтези, родился в 1948 году в Лондоне. Он рос без отца и был «книжным ребенком», поэтому юного Дэвида часто и жестоко задирали. Район был не самый благополучный, так что дело доходило и до серьёзных травм. Отчим Геммела настоял, чтобы тот занялся боксом, чтобы уметь постоять за себя.

Вероятно, где-то там произошло зарождение философии, которую будущий писатель вложит в историю Йона Шэнноу и другие свои работы. Но сначала вчерашний «книжный ребенок» перегнул палку, несколько раз подвергался арестам, вылетел из школы в 16 лет за организацию «игорного синдиката» и отправился зарабатывать деньги честным тяжёлым трудом: чернорабочим, помощником водителя грузовика, вышибалой в ночном клубе.

Дорога жизни счастливым образом привела Геммела в журналистику, где он оказался неожиданно успешен, при том, что не имел подходящего образования и квалификации. Он добился должности главного редактора в местной газете, а также работал внештатным корреспондентом в ведущих изданиях страны. Но идея опубликовать собственную книгу преследовала его. Успеха он добился не с первого раза, зато роман «Легенда», который в итоге стал его дебютом, писатель называл своим любимым.

Итак, с 1984 года Геммел регулярно выпускает романы, причём уже через два года становится «писателем на полную ставку». Всего он написал более тридцати книг, сделав значительный вклад в жанр фэнтези. Его считают безусловным мастером создания батальных сцен, а также насыщенных событиями и динамичных сюжетов. Геммела считают одним из первых авторов фэнтези, кто начал глубоко работать с психологией своих героев, сделав их особенно привлекательными для читателей.

Так о чём история?

О борьбе добра со злом — если совсем коротко. Но у зла здесь есть множество оттенков и полутонов. Например, один отступник из легионов Аваддона становится спутником Шэнноу. Да и у добра бывают своё тёмное прошлое и довольно разные методы. Герой у Геммела фигура вдохновляющая, но вместе с тем далеко не безгрешная. Сталкивать Шэнноу с «добром» с иной позицией и пытаться понять, кто же прав — одна из целей автора, и читателям не пытаются навязать однозначный ответ.

А в целом это приключения в необычном сеттинге, где под воздействием древних артефактов — Камней Силы — в мире, пережившем Апокалипсис, расцветает магия. Не всегда зрелищная и не повсеместно, но ясновидение или исцеление наложением рук для современников Шэнноу куда более реальны, чем легенды о существовании в прошлом скажем самолётов. Используя многочисленные отсылки к событиям и легендам нашего мира, Геммел создаёт пространство мифа, где возможно всё. И использует это на полную.

Трилогия Йона Шэнноу — головокружительный коктейль из концепций, которые на первый взгляд кажутся не слишком-то сочетающимися, но в исполнении Геммела выглядят гармонично. И во всём этом Йон Шэнноу пытается быть хорошим человеком, познавать мир, бороться со злом, спасти всех, кого может — и отомстить за тех, кого спасти не смог. И в конце концов, возможно, найти свой Иерусалим.