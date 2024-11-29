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#рецензии на книги#магический реализм#юмористическое фэнтези

Джеймс Блэйлок «Бумажный грааль. Все колокола земли». Калифорнийские рассказы

Ирина Нечаева
29 ноября 10:00
158
3 минуты на чтение
Говард Бартон разыскивает набросок легендарного художника Хокусая, а вместе с ним этот клочок бумаги ищет ещё множество странных людей — а точнее, подпольных обществ. А бумага оказывается не просто бумагой, а страшной силы религиозным артефактом (кто сказал «иллюминаты»?). А на другом краю Калифорнии люди горят заживо, завладевают птицами, исполняющими желания, продают души дьяволу и не знают, чем платить по счетам.
James P. Blaylock
The Paper Grail. All The Bells On Earth
Сборник романов
Жанр: магический реализм, юмористическое фэнтези
Выход оригинала: 1991, 1995
Переводчики: М. Стрепетова, Л. Галушкина
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024 
Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
704 с., 2000 экз.
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«Бумажный грааль» и «Все колокола Земли» вместе с вышедшим на русском чуть ранее в этом году «Последним сребреником» составляют так называемую «Христианскую трилогию». Название не слишком удачное, поскольку христианства или хотя бы христианского мистицизма в этих романах немного — каждый из них всего лишь использует какой-то религиозно-фольклорный элемент для завязки истории о вторжении фантастического в провинциальную американскую жизнь.

В «Последнем сребренике» в центр сюжета попадают тридцать сребреников Иуды, в «Бумажном граале» мы видим вполне уникальный взгляд на Святой Грааль, а «Все колокола Земли» исследуют тему сделки с дьяволом. По сути же это юмористические и плутовские романы, но никак не душеспасительные.

«Бумажный грааль» — история музейного работника Говарда, который возвращается в город своего детства за ценным рисунком и обнаруживает, что там творится какая-то чертовщина. Тайные общества, ведьмы, Шалтаи-Болтаи, призраки, медиумы, воскресение из мёртвых, прерафаэлиты, странные сны. И криминальная история, разворачивающаяся вокруг рисунка.

К сожалению, несмотря на крайне приятную атмосферу всего происходящего, множество очаровательных деталей и эксцентричных персонажей, две стороны романа совершенно не сочетаются между собой, остросюжетность никак не может подружиться с сюрреализмом. К тому же сюжета в «Бумажном граале» заметно меньше, чем текста, то же самое можно было бы сделать в полтора раза компактнее.

Во «Всех колоколах Земли» Блэйлок старается пройти по границе между юмористическим фэнтези и хоррором. За двадцать лет до начала действия романа священник, выдавший себя за посланника ада, обманул трёх бизнесменов из маленького калифорнийского городка и инсценировал продажу их душ дьяволу. Но то, что он считал забавным мошенничеством, внезапно обернулось истиной, и, когда одного из участников сделки испепеляет пламенем на месте, остальные начинают отчаянно искать способ разорвать контракт.

Волшебный предмет, который мог бы помочь, попадает в чужие руки, и начинается цепь злоключений, по ходу которых все персонажи, включая самых положительных на первый взгляд, осознают, насколько крепки их деловые отношения с дьяволом. Подробное описание очень бедной жизни маленького городка, где большинство людей заботит только возможность заплатить по счетам, оборачивается сатирой на капитализм в целом и высмеиванием мошеннических финансовых схем, характерных для девяностых. Одномерных персонажей здесь нет, все крайне неоднозначны и необычны, сюжет ладен и вполне динамичен — пожалуй, это самый «сюжетный» роман трилогии.

Вместе с тем, оба романа типичны для Блэйлока — это истории для терпеливых читателей, тех, кому процесс чтения важен не менее, чем сюжет; истории, могущие показаться перегруженными деталями и абсурдными мелочами.
Итог: два недлинных романа под одной обложкой, оба довольно смешные, обаятельные и остроумные, с россыпью интересных персонажей и неплохо сложенными нарративами.

Второе пришествие

Впервые книги Джеймса Блэйлока на русском появились почти 20 лет назад. В 2003–2004 годах «Азбука» выпустила фэнтезийную трилогию о приключениях сыровара Джонатана Бинга. В 2005-м в «АСТ» вышел роман «Бумажный Грааль», через год там же появился «Подземный Левиафан». Однако тогда отечественные читатели книги Блэйлока приняли довольно холодно.
Второй шанс оценить фантастику Блэйлока выпал через немалое время. В 2019 году издательство «Аркадия» затеяло выпуск самой объёмной серии Блэйлока — цикла фэнтезийного стимпанка «Приключения Лэнгдона Сент-Ива»: за три года вышло шесть томов. Затем подключилось «Эксмо», выпустив в 2024 году два сборника с четырьмя романами. Так что из крупных произведений Блэйлока осталось перевести на русский только условную трилогию о призраках и несколько отдельных романов.
роман «Все колокола Земли»

Так или иначе, с моей помощью эти трое — Лерой, Аргайл и Нельсон — продали души Дьяволу. — Он сделал паузу, подождав реакции Махоуни.

— Как продали?

— За деньги. И очень неплохие. Вижу по лицу, что вам в такое не верится — да я и сам, признаться, сначала поверить не мог.

Джеймс Блэйлок «Бумажный грааль. Все колокола земли»

8

оценка

Стоит ли читать?

Поклонникам абсурдистского юмора, милого остроумия и ироничного стиля — вполне.

Удачно

  • сюжет
  • персонажи
  • юмор

Неудачно

  • растянутость первого романа

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Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#магический реализм#юмористическое фэнтези
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