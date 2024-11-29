Джеймс Блэйлок «Бумажный грааль. Все колокола земли». Калифорнийские рассказы

«Бумажный грааль» и «Все колокола Земли» вместе с вышедшим на русском чуть ранее в этом году «Последним сребреником» составляют так называемую «Христианскую трилогию». Название не слишком удачное, поскольку христианства или хотя бы христианского мистицизма в этих романах немного — каждый из них всего лишь использует какой-то религиозно-фольклорный элемент для завязки истории о вторжении фантастического в провинциальную американскую жизнь.









В «Последнем сребренике» в центр сюжета попадают тридцать сребреников Иуды, в «Бумажном граале» мы видим вполне уникальный взгляд на Святой Грааль, а «Все колокола Земли» исследуют тему сделки с дьяволом. По сути же это юмористические и плутовские романы, но никак не душеспасительные.





«Бумажный грааль» — история музейного работника Говарда, который возвращается в город своего детства за ценным рисунком и обнаруживает, что там творится какая-то чертовщина. Тайные общества, ведьмы, Шалтаи-Болтаи, призраки, медиумы, воскресение из мёртвых, прерафаэлиты, странные сны. И криминальная история, разворачивающаяся вокруг рисунка.



К сожалению, несмотря на крайне приятную атмосферу всего происходящего, множество очаровательных деталей и эксцентричных персонажей, две стороны романа совершенно не сочетаются между собой, остросюжетность никак не может подружиться с сюрреализмом. К тому же сюжета в «Бумажном граале» заметно меньше, чем текста, то же самое можно было бы сделать в полтора раза компактнее.





Во «Всех колоколах Земли» Блэйлок старается пройти по границе между юмористическим фэнтези и хоррором. За двадцать лет до начала действия романа священник, выдавший себя за посланника ада, обманул трёх бизнесменов из маленького калифорнийского городка и инсценировал продажу их душ дьяволу. Но то, что он считал забавным мошенничеством, внезапно обернулось истиной, и, когда одного из участников сделки испепеляет пламенем на месте, остальные начинают отчаянно искать способ разорвать контракт.





Волшебный предмет, который мог бы помочь, попадает в чужие руки, и начинается цепь злоключений, по ходу которых все персонажи, включая самых положительных на первый взгляд, осознают, насколько крепки их деловые отношения с дьяволом. Подробное описание очень бедной жизни маленького городка, где большинство людей заботит только возможность заплатить по счетам, оборачивается сатирой на капитализм в целом и высмеиванием мошеннических финансовых схем, характерных для девяностых. Одномерных персонажей здесь нет, все крайне неоднозначны и необычны, сюжет ладен и вполне динамичен — пожалуй, это самый «сюжетный» роман трилогии.



