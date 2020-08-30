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    #Филип Пулман #философия #фэнтези

    Филип Пулман «Тайное содружество»: герои «Тёмных начал» выросли

    30 августа 2020
    Аватар
    30.08.2020
    24784
    2 минуты на чтение
    #Филип Пулман #философия #фэнтези

    Лира Белаква-Сирин уже не маленькая девочка: после событий на Севере, знакомства с бронированными медведями и прочими чудесами прошло десять лет, а взрослая жизнь означает взрослые проблемы. Новый декан недвусмысленно даёт понять, что беззаботные деньки иждивенки в Оксфорде скоро закончатся, отец лучшей подруги разорился, но самое скверное — у Лиры день ото дня ухудшаются отношения с её деймоном Пантелеймоном. Вдобавок они с деймоном становятся свидетелями убийства, самовольное расследование которого приводит к самым неожиданным результатам…

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     Кот-император |  21.07.2020

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Philip Pullman
    The Secret Commonwealth

    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Жанр: философское авантюрное фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Переводчики: А. Блейз, А. Осипов
    Художник: А. Ферез
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Золотой компас»
    «Книга Пыли», часть 2
    Похоже на: Эдит Патту «Восток», Джонатан Страуд «Трилогия Бартимеуса»

    Опытные читатели привыкли, что знаменитые литераторы с течением времени часто исписываются, принимаясь штамповать однообразные самоцитирования. Однако «Тайное содружество» Филипа Пулмана на голову превосходит предшествующую ему «Прекрасную дикарку». Автор не только избавился от недостатков вроде затянутости, пристрастности и психологической недостоверности, но и придумал куда больше колоритных персонажей и интригующих тайн. При этом сохранился специфический «пулмановский» уют, сопровождающий читателя даже в самых трагических эпизодах.

    Другая неотъемлемая черта книг Пулмана — интеллектуальная ценность: в них неизменно поднимаются непростые вопросы. На третьем десятке лет Лиру накрыл экзистенциальный кризис. Начитавшись модного у местной учёной молодёжи философа Готфрида Бранде и ему подобных, она пытается принять доктрину сугубо рационального мира, построенного исключительно на здравом смысле и трезвом расчёте, — и сама ужасается тому, какая же мёртвая, механическая вселенная предстаёт её взору. В ней нет места приключениям в других мирах и Пыли, ведьмам и деймонам, эмоциям и воображению — всему, на чём прежде держалась жизнь девушки и во что она безоговорочно верила. Так насколько же подобный материализм соответствует реальности? И вообще, эта реальность — она одна?..

    Как уже понятно, книга грозит стать самой серьёзной и взрослой из всех историй о Лире. Что ещё стало серьёзнее и правдоподобнее, так это отношение к героине Малкольма Полстеда, протагониста «Прекрасной дикарки». Теперь, когда разница в десяток лет не так бросается в глаза, он испытывает к некогда спасённой подопечной не совсем рыцарскую любовь. Особенно приятно, что в стремлении показать взросление Лиры как женщины Пулман не перегибает палку, ударяясь в пошлость или романтическую «карамель», а ограничивается тонкими деталями. Стыдливость Малкольма по этому поводу и вовсе вызывает умиление. Обидно только, что, согласно «принципу Лиры», она априори считается важнее и достойнее всех окружающих сверстниц: например, на мельком упомянутую несчастную Полину, тайно влюблённую в Малкольма молоденькую кухарку, всем — включая автора, Лиру и объект воздыхания — глубоко наплевать. Жаль девчонку, не в ту книгу попала! Место занято!

    Впрочем, Лира проявляет немало усилий, чтобы заслужить читательское внимание: её храбрость и решительность (а не безрассудство и наивность, как прежде) поистине восхищают. Да, она плачет и боится, — но тут же берёт себя в руки и идёт дальше, несмотря на все препятствия и сложности. А тех и других предостаточно, причём отличаются они редким разнообразием и изощрённостью.

    Пантелеймон сердито посмотрел на неё и спрыгнул на стол. Лира попятилась. Иногда поневоле вспомнишь, какие у него острые зубы…
    — И что ты сделаешь? — воскликнула она. — Будешь кусаться, пока я не приму твою точку зрения?

    Так о чём же «Тайное содружество»? Об умиротворённой жизни в Оксфорде и трудностях взросления? О мистическом Востоке и малоизвестной северной Московии? О шпионских интригах? А может, о фундаментальных вопросах бытия? Однозначного ответа нет — сила романа именно в его многообразии. Смешивая всё перечисленное в нужных пропорциях, Пулман создаёт аутентичный, ни с чем не сравнимый мир, который не хочется покидать, перевернув последнюю страницу.

    Итог: практически идеальный приключенческий роман для очень широкой аудитории. Это уже никак не подростковая фантастика — её Пулман явно перерос.

    Игра в аллегории

    Имена Лиры и её деймона аллегорические. Пантелеймон назван в честь святого, чьё имя в переводе с греческого означает «всепрощающий», «всемилостивый». А Белаква (Belaqua) — второстепенный персонаж «Божественной комедии», который олицетворяет души, при земной жизни обратившиеся к Богу только в последний момент, а после в назидание вынужденные ждать у входа в Чистилище ровно столько, сколько медлили.

    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу
    Филип Пулман «Тайное содружество»
    Стоит ли читать?
    Безусловно — как давним поклонникам автора, так и просто любителям фантастики «со смыслом».
    Удачно
    захватывающий сюжет
    красочный мир
    достоверные персонажи
    Неудачно
    избыток философских рассуждений
    9
    Отлично

    Отрывок из книги

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