Christopher Paolini

To Sleep in a Sea of Stars

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2020

Переводчик: Л. Сумм

Издательство: «РОСМЭН», 2021

768 с., 20 000 экз.

«По ту сторону звёзд», часть 1

Похоже на:

кинофраншиза «Чужие»

комикс и фильм «Веном»