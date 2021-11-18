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    #космическая опера #Кристофер Паолини

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга первая». Развлекательная фантастика, которую вы уже где-то видели и читали

    18 ноября 2021
    18.11.2021
    1515
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #Кристофер Паолини

    Ксенобиолог Кира Наварес обнаруживает на спутнике газового гиганта в системе сигмы Дракона загадочное творение инопланетной цивилизации — организм-симбионт, который обволакивает её тело подобно второй коже и превращает в опасное оружие. Из-за «чужи», как его назвала девушка, Кира оказывается в центре конфликта между человечеством и агрессивной инопланетной расой, и только от неё зависит его исход.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 3

    Christopher Paolini
    To Sleep in a Sea of Stars
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: Л. Сумм
    Издательство: «РОСМЭН», 2021
    768 с., 20 000 экз.
    «По ту сторону звёзд», часть 1
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    Кристофер Паолини — если вы успели забыть— тот самый вундеркинд, чьё имя в начале нулевых прогремело с выходом «Эрагона». Это был период взлёта жанра young adult, и фэнтезийный цикл, написанный не просто для юной целевой аудитории, но ещё и её представителем (на момент публикации Кристоферу едва исполнилось двадцать), действительно выглядел особенным. Однако на поверку «Эрагон» оказался обычным, составленным из штампов героическим фэнтези, не примечательным ничем, кроме возраста автора, и вскоре был забыт.

    Сейчас Паолини 37, он уже давно не юное дарование и интересуется совсем другими вещами. Своим отсутствием в медийном пространстве он воспользовался для того, чтобы написать книгу в другом жанре. «По ту сторону звёзд» — это космическая фантастика для взрослой аудитории.

    Многостраничная история Киры Наварес начинается как производственный роман о космосе: команда исследователей готовится завершить миссию на необитаемом спутнике, главная героиня отмечает помолвку с любимым человеком и предвкушает будущую жизнь в новой колонии. А читатель уже понимает, что последнее задание Киры станет решающим и для неё, и для сюжета.

    После знакомства с инопланетным артефактом роман перемещается на территорию, где космический хоррор граничит с супергеройским комиксом: реки крови и ошеломлённая героиня, никакой суперсилы себе не заказывавшая. Впрочем, мы и здесь пробудем недолго: нас ждёт война с инопланетными захватчиками, а протагонистку — встреча с кораблём контрабандистов, экипаж которого мы тоже уже видели в каком-то популярном телесериале. А за углом уже поджидает космическое фэнтези — в сюжете появляется могущественная вымершая раса и созданный ей артефакт, способный покончить с войной. И Кира Наварес — единственная, кто может этот артефакт найти и придумать, как применить его по назначению.

    Кажется, что «По ту сторону звёзд», как и некогда «Эрагон», составлен из тем и мотивов едва ли не всей космической фантастики, о которой читал, которую смотрел и в которую играл автор. Кира, по сути, такая же Избранная, как Эрагон, с той лишь разницей, что она взрослая, и ей в такой роли живётся куда сложнее, чем подростку. Кире приходится воссоздавать свою разрушенную жизнь с нуля, заново находить близких людей и смысл существования. Притом она отдаёт себе отчёт, что в этих поисках не последнюю роль играет сроднившаяся с ней «чужь». Глазами Киры показаны все события и второстепенные персонажи — и отношение читателя к последним будет зависеть от того, какие чувства к ним испытывает Кира.

    Новому роману Паолини недостаёт глубоких проблем и оригинальных идей — это просто бодрая развлекательная фантастика о далёком будущем, где есть странные враждебные инопланетяне, захватывающие сражения и космическая экспансия человечества. Пожалуй, от большинства работающих в жанре авторов Паолини отличает оптимизм: он изображает будущее человечества ярким и увлекательным, полным симпатичных отважных людей и улучшающих их жизнь технологий. В конце для такого человечества всё, несомненно, сложится хорошо. Но сколько книг нам до этого предстоит прочесть — пока неизвестно: «По ту сторону звёзд» заканчивается интригующим клиффхэнгером.

    Итог: Паолини снова не стал изобретать велосипед, а собрал его из готовых деталей. Вышло неплохое развлечение на несколько вечеров, позволяющее скрасить время в ожидании нового сезона «Экспансии».

    Скоро на экранах

    Как и в случае с «Эрагоном», новую книгу Паолини (и, вероятно, её пока не написанное продолжение) ждёт экранизация. По словам писателя, он продал права на неё компаниям Made Up Stories и Snoot Entertainment, а писать сценарий намерен сам вместе с сестрой Андреа. Брат и сестра Паолини также выступят исполнительными продюсерами.

    Экранизация пойдёт против современных трендов и будет не сериалом, а полнометражным фильмом.

    Ее мысли вернулись к первому набору образов, который навязала ей чужь: умирающее солнце, разрушенные планеты, пояс космического мусора. Оттуда ли явилась чужь? Но что-то пошло не так: случился некий катаклизм. До этого момента более-менее понятно, но дальше все расплывалось. Кроткий Клинок был соединен с захватчиком, но были ли захватчики также и создателями этого существа (и Великого Маяка) — неясно.
    Киру пробила дрожь. Сколько всего произошло во Вселенной, о чем люди знать не знали. Катастрофы. Сражения. Цивилизации распространялись вдаль и вширь. Страшно подумать.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 3
    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга первая»
    Стоит ли читать?
    Да, если хотите несложной увлекательной фантастики про космос.
    Удачно
    интересный мир будущего
    симпатичная протагонистка
    оптимизм автора
    Неудачно
    вторичность тем и мотивов
    простой квестовый сюжет
    отсутствие глобальных идей

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    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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