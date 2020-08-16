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    #польская фантастика #рецензии на книги #романтическое фэнтези #славяне

    Марта Краевская «Иди и жди морозов»: гибрид тёмного фэнтези, хоррора и романтики

    16 августа 2020
    Аватар
    16.08.2020
    19175
    2 минуты на чтение
    #польская фантастика #рецензии на книги #романтическое фэнтези #славяне

    Далеко-далеко есть Волчья Долина, где среди людей живут жуткие существа: русалки, стриги, упыри. На страже покоя и здоровья селян стоит один-единственный человек — Хранитель, который и охраняет, и лечит, и выполняет ритуалы. Но вот он погибает, и кто же его заменит? Видимо, придётся это сделать юной Венде, его ученице и приёмной дочери. Правда, ситуация для нового Хранителя не из лучших: жуть и хтонь активизируются, маленькая девочка из деревни пророчествует обо всяком зле, а около Венды начинает наворачивать круги харизматичный человековолк…

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1

    Marta Krajewska
    Idź i czekaj mrozów
    Роман
    Жанр: темное славянское фэнтези с уклоном в романтику
    Выход оригинала: 2016
    Художник: В. Половцев
    Переводчики: И. Шевченко, Е. Шевченко
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Мастера магического реализма»
    448 стр., 2000 экз.
    «Трилогия о Волчьей долине», часть 1
    Похоже на:
    Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    Мария Семенова «Валькирия»

    При изучении аннотации «Иди и жди морозов» кажется, что всё это мы уже где-то читали: роман, словно лоскутное одеяло, собран из покраденных то тут, то там элементов. Отчасти это верно — знакомого очень и очень много. Отчасти нет: не покрадено, а использовано, и не элементы, а классические сказочные темы. Похищение детей монстрами, брак со сверхъестественным существом, преодоление смерти, контакт с демонами (в том числе и сексуальный) и многое другое — Краевская использует эти темы-архетипы ровно в той мере, насколько они ей нужны, свободно перемешивая. Например, главная героиня, за которой по пятам следует волколак, нет-нет да и наденет красный плащ с капюшончиком. Кто сказал Le Petit Chaperon rouge? Или Czerwony Kapturek?

    Первое, что приходит на ум при чтении этой книги, — грамотно. Краевская грамотно сочетает в своём романе элементы тёмного фэнтези, чистого хоррора и вездесущего Young Adult. Что поделать: юная героиня с особыми способностями, важной миссией, таинственным прошлым и крутящимися подле любовными интересами — фактически маркер YA. А потом автор правильно, точно и чётко расставляет фигурки эпизодов на шахматной доске сюжета — ровно так, чтобы хоррор не затмевал собой любовную линию, а юношеская рефлексия Венды не позволяла забыть, что ночи здесь

    темны и полны ужасов. Однако обилие составляющих в итоге играет с текстом дурную шутку. Плотность событий — особенно ужасных — настолько высока, что ближе к последней трети книги они уже попросту приедаются. Читатель погружается в то состояние постоянной опасности, в котором пребывают обитатели Волчьей Долины, и это буквально утомляет. А по-настоящему шокирующий (особенно для тех, кто посчитал, что перед ним всего лишь YA в обёртке тёмного фэнтези) момент, когда один из любовных интересов героини оказывается несколько мёртв, фактически ставит точку в способности читателя поражаться. И становится ясно, что Краевская — достаточно холодный автор, который, всё цинично рассчитав и отмерив, максимально эффектно избавилась от ненужного персонажа, предварительно обманув читателя. Вот это и вправду жестоко.

    «Иди и жди морозов» — первая книга трилогии, но об этом можно догадаться, даже не дочитывая до конца или не заглядывая в аннотацию. Уже первые десять-двадцать страниц явно выглядят как введение в сагу: огромное количество второстепенных героев, названных по имени, со своими горестями и радостями, проблемами и печалями. И, что любопытно, Краевская здесь попадает в типичную ловушку, которую авторы саг сами себе и расставляют: нередко второстепенный персонаж оказывается харизматичнее главного, а его история — пусть и рассказанная скупо — притягивает больше внимания, чем все мытарства Того, На Чьих Плечах Будущее.

    Итог: хорошее, крепкое тёмное фэнтези, ориентированное не только на любителей жанра. Благодаря использованию славянской мифологии смотрится достаточно свежо, а баланс хоррора и романтической составляющей делает книгу интересной даже для тех, кто ненавидит любовные линии.

    Слово творца

    Мои дети любят такие истории, так что я пыталась ориентироваться на них. Да, конечно, это очень индивидуальный вопрос. Есть семилетки, которые обожают острые ощущения, — но другие не любят их, пока не повзрослеют, а некоторые так никогда и не полюбят… Всем не угодишь. Я пишу именно такие эмоциональные сказки, но при этом полные тепла и смысла. Ну, во всяком случае, я так планировала.

    Мать Винне в тишине пересекла границу святой земли. Она хотела посадить немного цветов на могиле сына, чтобы скрасить ему таким образом вечный покой.
    Внезапно она остановилась.
    — Ради Эллениале! Род, береги меня от детей Велеса! — произнесла она на одном дыхании.
    Она быстро развернулась, приподняла край платья и в панике кинулась бежать в сторону деревни.
    В кургане Винне чернела огромная дыра.

    Марта Краевская «Иди и жди морозов»
    Стоит ли читать?
    Тем, кто ценит хоррор, фэнтези и любовные романы, но не знает, что из этого выбрать, — вполне.
    Удачно
    обращение к славянской мифологии
    хоррор-составляющая
    неожиданные сюжетные повороты
    Неудачно
    излишняя плотность событий
    блекловатая главная героиня
    7
    Достойно

    Отрывок из книги

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