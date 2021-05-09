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    #магический реализм #религия #рецензии на книги #русская фантастика

    Михаил Харит «Рыбари и виноградари. Книга II. В начале перемен»: магический реализм про несбывшийся Апокалипсис 

    9 мая 2021
    Борис Невский
    09.05.2021
    7395
    3 минуты на чтение
    #магический реализм #религия #рецензии на книги #русская фантастика

    Барон Анри Вальмонт добился своей цели — действия направляемых им четырёх супергероев привели к встрече с самим Господом, которого вроде бы удалось убедить дать человечеству отсрочку от Апокалипсиса. Однако вскоре стало понятно, что на Небесах и в Преисподней существуют силы, у которых свои мысли на сей счёт…

    Рецензия на первый том

    Михаил Харит «Рыбари и виноградари» — роман, окутанный тайной

    Михаил Харит «Рыбари и виноградари». Загадочный роман загадочного писателя

     Борис Невский |  12.12.2016

    Увлекательная и весьма умная книга, подталкивающая к довольно невесёлым выводам о нашей жизни.

    Боги уничтожают мир: 10 книг эсхатологической фантастики 9

    Жанр: магический реализм, мистика
    Художник: Е. Хачатурян
    Издательство: «РИПОЛ классик», 2021
    736 стр., 500 экз.
    Похоже на:
    Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
    Паоло Коэльо «Дневник мага»

    Из первого тома романа-эпопеи «Рыбари и виноградари» мы узнали, что в 2013 году должен был наступить конец света, потому что человеческая тупость переполнила чашу терпения Господа. Однако загадочный и невероятно могущественный барон Анри решает мир спасти, для чего объединяет в команду четырёх людей со сверхъестественными способностями. Первый том давал возможность познакомиться с этой четвёркой поближе. Невероятный везунчик Максим, циничная ведьма Ольга, монах-киллер Вадим, пророчица София — у каждого из них была очень насыщенная биография. На фоне рассказа о героях история о спасении мира выглядела как-то плосковато — особенно с учётом того, что логика в ней просматривалась вяло.

    Второй том построен по аналогичной схеме. Есть сквозной сюжет — правда, ещё более мутный. Апокалипсис удалось если не предотвратить, но отсрочить — ура, ура… Однако барон Анри, который одновременно работает и на Рай, и на Ад, получает противоречивые приказы, а потому его агенты вновь вынуждены рыскать по планете в поисках некоего могущественного артефакта. Но самые интересные моменты книги связаны с жизнью трёх персонажей — уже знакомой нам Ольги, её бойфренда Андрея и самого барона Анри, благодаря которому мы заглянем в разные периоды истории человечества. 

    И вот здесь, пожалуй, кроется главная проблема и второго тома, и романа-эпопеи в целом. Михаил Харит умеет писать занимательно и красиво. Богатейший словарный запас, энциклопедические знания (с учётом биографии автора — ничего удивительного), ироничный стиль, множество умных мыслей и метких наблюдений… И вообще, читая роман, получаешь искреннее удовольствие от процесса. Однако, закрыв последнюю страницу, невольно задаёшься вопросом: ну и что? Стоило ли писать два толстенных тома ради довольно-таки банальных выводов о грешности человеческой природы, о том, что каждый может ошибиться и получить второй шанс, о том, что Бог — это ты, и так далее, и тому подобное? 

    Смерть — главное условие жизни. В природе все убивают друг друга. Лиса терзает мышей. Чайки охотятся за рыбой. Корова жрёт траву. Даже растения душат друг друга. А уж человек сокрушает все, до чего может дотянуться. Рубит лес, охотится на зверей, воюет с собственным братом. Кому это не нравиться, может предъявить претензии Богу, который это установил — сильный поедает слабого. И первый в этой цепочке всемогущий Господь. Он самый могучий и творит с остальными, что душе угодно. 

    И выходит, что самые интересные моменты книги связаны как раз с жизнью её героев. Да про одного Анри, невежественного солдата-крестоносца, который столкнулся с потусторонним и обрёл после множества испытаний бессмертие, знания, прозрение и могущество, можно было сочинить отдельный роман или даже целую трилогию. Другие персонажи тоже заслуживают сольных книг. Герои здесь колоритные, с проработанными характерами, а их приключения пусть локальные, но увлекательные. А вот основной сюжет так и не складывается в единое целое. Хотя, весьма вероятно, Михаил Харит даже не ставил себе задачу написать «Рыбарей и виноградарей» именно как жанровый роман, а с самого начала сочинял своеобразную притчу, которую каждый читатель волен воспринимать как душе угодно. Это всё объяснило бы.

    Итог: странная книга с множеством интересных «рассказов в романе», которые толком не складываются воедино. Впрочем, если рассматривать книгу Харита как философский роман, суть которого — сподвигнуть читателя к размышлениям о жизни, вере и Боге, восприятие «Рыбарей и виноградарей» выйдет на совсем иной уровень.  

    Не фантазией единой 

    Археолог и архитектор Михаил Харит написал более двух сотен научных и научно-популярных статей, трёхтомную энциклопедию архитектуры, а также монографии по каббале, христианству и иудаизму. 

    Боги уничтожают мир: 10 книг эсхатологической фантастики 9
    Михаил Харит «Рыбари и виноградари. Книга II. В начале перемен»
    Стоит ли читать?
    Поклонники магического реализма, философских фантазий и книг Пелевина вполне могут попробовать. 
    Удачно
    хорошо проработанные персонажи
    ироничный стиль
    интересные вставные рассказы
    авторские мысли
    Неудачно
    несколько банальные выводы
    многословность
    невнятный сквозной сюжет
    7
    Достойно

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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