Писатель и ученый С. Дж. Морден рассказывает о создании научно-фантастического триллера «Билет в один конец»

Недавно в продажу поступил роман С. Дж. Мордена «Билет в один конец». В центре сюжета — осужденные на пожизненное заключение преступники, которым частная космическая компания делает интересное предложение. Если они согласятся обустроить первую базу на Марсе, подготовив все к прибытию научной экспедиции, то смогут остаться там в качестве обслуживающего персонала, пользуясь относительной свободой.

Главный герой — архитектор Фрэнк Киттридж. Фрэнка осудили за убийство дилера, который продавал наркотики его сыну. Какие преступления совершили другие — неизвестно, это одна из главных интриг книги, которую Фрэнк расследует вместе с читателями. Но вскоре по прибытию на Красную планету один из преступников погибает в результате несчастного случая — по крайней мере, все в этом уверены. Но как много несчастных случаев должно произойти, прежде чем придется признать, что кто-то из членов экспедиции замешан в убийствах?

Автор «Билета в один конец» по образованию астроном, специалист в области геологии, планетарной геофизики и ракетной техники. Научный бэкграунд помог сделать роман достовернее, о чём фантаст рассказывал в интервью Space.com.

Прежде всего, эта работа была необычной для Мордена тем, что ее предложило ему издательство — мол было бы здорово «написать что-нибудь про Марс». Идея показалась автору очень интересной.

Прежде всего, мне интересно исследование Марса — я нахожу бесконечно увлекательной мысль отправиться куда-то и увидеть вещи, которые никто никогда не видел, ходить там, где никогда не ходили раньше. А также увидеть технологические решения, которые вам придётся использовать, чтобы жизнь на Красной планете стала возможной. Всё это лежит в основе истории. Но я считаю, что у вас нет настоящей истории, пока у вас нет персонажей; люди — это то, что делает историю реальной.

Морден привык работать один, но в случае с «Билетом в один конец» уже с момента проработки синопсиса редактор активно принимал участие в создании романа, так что, по словам Саймона, получилось почти что соавторство. Еще до того, как он закончил первую книгу, ему предложили написать продолжение.

Кроме того, Мордену помогал сын, который ныне изучает аэрокосмическую технику. Он проверял всё, что касается науки и математики.

Все в книге — время полета, отработка полезной нагрузки, оборудование самой базы, скафандры, а также то, как они накапливают и производят энергию, — все это в значительной степени основано на современных технологиях. Я почти ничего не придумал. Единственное фантастическое допущение, которое я позволил себе, — это сонные резервуары, в которых герои проводят большую часть полёта к Марсу… остальное мы могли бы сделать сейчас.

Фантаст серьёзно относится к достоверности, поэтому много размышлял о самых разнообразных проблемах межпланетных перелетов.

Главная проблема заключалась в том, смогут ли они вырастить достаточно пищи? Технические аспекты космических путешествий в значительной степени упорядочены. Мы знаем, как очистить атмосферу; мы знаем, как построить сосуд под давлением; мы знаем, как работают скафандры. Сейчас мы вполне можем добывать воду, но можем ли мы выращивать пищу, чтобы прокормить людей? Как это сделать? Перевозим мы живые семена или замороженные, рассчитывая, что сможем их разморозить?

При этом Морден не устает подчеркивать, что множество проблем, с которыми сталкиваются герои романа, — последствия исключительно действий людей. Ведь, в конечном-то счёте, «Билет в один конец» затевался как развлекательная книга с детективным сюжетом. Писатель надеется, что в реальности такого развития событий, как в романе, удастся избежать.

Тем не менее некоторые сложности остаются в силе.

Длительное пребывание на Марсе может вызвать рак кожи, катаракту, ожоги (из-за ионизирущего излучения) и прочие ужасные последствия. На планете нет озонового слоя, а это значит, что, хоть планета и находится дальше от Солнца, чем Земля, нельзя сбрасывать со счетов радиационное излучение. В долгосрочной перспективе людям придется решать и другие проблемы со здоровьем. Например, гравитация на Марсе значительно ниже Земной, а это повлечет ослабление костей и прочие неприятные последствия.

Несмотря на свои обширные познания в космической тематике, Морден часто говорит о том, что во время работы над романом узнал много нового. Некоторые детали вызывали у него удивление, поскольку раньше он не догадывался, насколько они значительны.

Мой сын указывал на то, что лунный договор [договор по космосу 1967 года], который подписали многие страны, возлагает обязательства только на национальные государства, только на подписавшие его страны, а не на корпорации. Это интересный пробел. Потому что тогда, в 1960-е годы, люди не думали ни о чем другом, кроме стран и многонациональных космических путешествий и экспедиций. Тогда никто не мог представить, что частные лица могут быть достаточно богаты, чтобы финансировать успешную космическую программу. Было бы интересно поговорить с космическим юристом о том, как далеко заходят эти обязательства, подписанные государствами. Например, нация не может установить флаг на астероиде и сказать: «это наше», но может ли корпорация сделать это?

И если большая часть описанных Морденом в новом романе технологических возможностей — уже реальность, значит ли это, что люди близки к колонизации Марса? Писатель настроен критически в этом вопросе, несмотря на значительные успехи космической отрасли.

Есть проблема, от которой невозможно избавиться. Она связана с тем, что место, где вещи производятся, удалено от места, где эти вещи используются. Если сломается что-то важное, то вам либо понадобится кто-то на Марсе с запасными деталями и техническим опытом, чтобы приспособить их, либо какой-то способ производства запасной части непосредственно на месте. Да, мы могли бы взять 3D-принтеры на Марс, но нам также понадобится сырье для производства этих 3D-принтеров. Идея о том, чтобы отправиться туда ради науки — это одно. Отправляться туда, чтобы жить постоянно — совсем другое.

Но возвращаясь от темы реального Марса к литературному, Морден говорит про свой роман следующее: