    Книги | Обзоры книг
    #героическое фэнтези #рецензии на книги

    Р. Р. Вирди «Первая формула». По стопам Ротфусса

    4 июня 2024
    Мария Лебеденко
    04.06.2024
    6858
    3 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #рецензии на книги

    В маленькую таверну где-то на задворках Империи Мутри заходит чужак в алом плаще. Пришелец умеет рассказывать невероятные истории и знает множество сказок и легенд. Но одну легенду он никогда и никому не поведает полностью — свою собственную. Впрочем, кажется, пришло время это изменить…

    Р. Р. Вирди «Первая формула». По стопам Ротфусса

    R.R. Virdi

    The First Binding

    Роман

    Жанр: героическое фэнтези

    Выход оригинала: 2022

    Художник: Е. Куликова

    Переводчик: В. Тулаев

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    912 с., 3000 экз.

    «Сказания Тремейна», часть 1

    Похоже на:

    Патрик Ротфусс «Имя ветра»

    Кэтрин Валенте «Сказки сироты»

    Начиная читать первый том цикла «Сказания Тремейна», более-менее сведущий любитель фантастики вряд ли сможет отделаться от ощущения, что всё происходящее ему уже знакомо. Судите сами: у нас есть герой-сказитель, который раньше был членом бедной актёрской труппы. Есть сложное магическое искусство, которым он овладевает в совершенстве. Есть демоны, угрожающие всему миру. Наконец, есть таверна — где наш герой, правда, не работает, но проводит значительную часть времени… Уже догадались?

    Параллели с романом «Имя ветра» Патрика Ротфусса напрашиваются сами собой — их слишком много, чтобы списать это на простое совпадение. Разумеется, не Ротфусс изобрёл сюжет о мальчике, который потерял дорогих ему людей при трагических обстоятельствах, а затем ступил на дорогу приключений, — так же, как не Ротфусс придумал приёмы многослойного повествования и «рассказа в рассказе». Однако Вирди и сам отмечал, что «Хроники убийцы короля» послужили для него главным источником вдохновения — более того, в одной из глав внимательный читатель может заметить своеобразную отсылку к циклу о Квоуте.

    Значит ли это, что «Первая формула» вторична? Конечно. Делает ли это её неинтересной? Едва ли. Знакомые сюжетные ходы здесь упакованы в привлекательный южноазиатский сеттинг, напоминающий об Индии и Непале. Мир романа — яркий, многоцветный и шумный, а местные мифы, которые рассказывает посетителям таверны главный герой, ещё больше усиливают ощущение сказки. В немалой степени этому способствует и лёгкая условность происходящего: все женщины, как одна, безумно красивы, мужчины — доблестны, а негодяи — отвратительны.

    Правда, немного жаль, что информация о мироустройстве подаётся фрагментарно, — вылавливать из текста обрывки сведений о важных для государства событиях придётся по вкусу не каждому. Зато особенности местной магической системы — так называемого плетения — раскрыты даже слишком подробно. Кажется, после прочтения глав о мастерстве изменения реальности читатель и сам сможет складывать грани разума и медитировать, представляя перед мысленным взором огонёк свечи.

    Центральный персонаж — загадочный Сказитель по имени Ари, плетельщик, владеющий искусством создавать огонь,— тоже вышел неоднозначным. Большую часть романа мы вынуждены смотреть на происходящее его глазами — и этот молодой человек способен не на шутку взбесить. Временами он бывает чрезмерно самовлюблён, а временами — не совсем честен. Ари много лет скрывал историю своей жизни, искажая её так, чтобы по стране распространялось множество противоречивых версий,— и, даже пообещав певице Элойн поведать чистую правду, он то и дело лукавит.

    «Первая формула» — объёмная книга, однако читается она легко. Динамичная схватка с демонами сменяется поэтической легендой о Солнечном воине, та, в свою очередь,— воспоминаниями Ари о жизни в театре, которые перетекают в сцену опасных приключений певицы на улицах ночного города… Вирди не даёт читателю заскучать, постоянно меняя фокус восприятия. Пожалуй, во второй половине романа этот приём даётся писателю несколько хуже — там ощущается затянутость — однако к тому времени читатель уже наверняка захочет узнать, что со Сказителем случилось дальше.

    Итог: неплохо написанная история становления героя. Очевидную вторичность роману можно простить ради яркого сеттинга и проработанных характеров — особенно если в продолжении автор отыщет наконец свой голос.

    Об авторе

    Дебютный роман Р. Р. Вирди Grave Beginnings, открывший трилогии детективного городского фэнтези, вышел в 2015 году. С тех пор Вирди сочинил ещё семь романов — два романа из трилогии детективов, дилогию о виртуальном мире, космическую оперу и два романа фэнтези, включая «Первую формулу».

    История кроется за чем угодно и за кем угодно и нередко представляет собой важнейшее сказание, хотя на первый взгляд — пустяк пустяком. Жизнь каждого человека — история, а стало быть, каждый из нас несет в себе магию.

    Р. Р. Вирди «Первая формула». По стопам Ротфусса
    Стоит ли читать?
    Если вам понравилось «Имя ветра» и вы хотите прочесть что-нибудь в том же духе — этот роман отлично подойдёт.
    Удачно
    атмосфера мира
    проработанные характеры
    Неудачно
    отрывочные сведения о мироустройстве
    вторичность
    8
    Оценка
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Ричард Морган «Хладные легионы»
    Ричард Морган «Хладные легионы»
    Аластер Рейнольдс «Мстительница»:
    Аластер Рейнольдс «Мстительница»: юные сестры покоряют космические дали
    Ник Перумов «Приключения Молли Блэкуотер. За краем мира» 3
    Ник Перумов «Приключения Молли Блэкуотер. За краем мира»

    Статьи

    Обзор Hellblade 2: каким вышло продолжение инди-чуда? 2
    0
    47625
    Обзор Hellblade 2: каким вышло продолжение инди-чуда?

    Вместо второго инди-чуда — просто нормальная игра на пару вечеров.

    Какие сериалы смотреть в июне 2024? Пацаны, Дом Дракона, Аколит 6
    0
    51026
    Какие сериалы смотреть в июне 2024? Пацаны, Дом Дракона, Аколит

    А ещё — мультсериал про пришельцев, финал истории мальчика с оленьими рогами и антология сюрреализма из Индонезии!

    Художник Алексей Рико: стильный неон, знакомые киногерои и обложки «Мира фантастики» 1
    0
    113060
    Художник Алексей Рико: стильный неон, знакомые киногерои и обложки «Мира фантастики»

    Ижевский художник — об отсутствии выгорания, свободном времени и линогравюре

    Фантастический подкаст 11
    0
    173692
    Уворачиваемся от дохлых бронтозавров Харлана Эллисона в 128 выпуске «Фантастического подкаста»

    Осторожно, в выпуске высочайшая концентрация дохлых бронтозавров и прокисших сусликов!

    Читаем отрывок из романа Яцека Дукая «Старость аксолотля» 1
    0
    99690
    Читаем книгу: Яцек Дукай «Старость аксолотля»

    Роман о мире, в котором неизвестный космический организм убивает на Земле все живое, и лишь немногим людям, которые успевают оцифровать свой разум, удается выжить и положить начало обществу, которое живёт совсем по иным законам.

    Вглядываясь в небо: достижения и будущее наземных оптических телескопов 8
    0
    140142
    Вглядываясь в небо: достижения и будущее наземных оптических телескопов

    Очень Большой Телескоп и Чрезвычайно Большой Телескоп — это разные телескопы!

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2024-го 17
    0
    151583
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2024-го

    Фантастические книги июня: от Яцека Дукая до Джека Вэнса

    Путеводитель по Убежищам вселенной Fallout 23
    0
    233396
    Путеводитель по Убежищам вселенной Fallout

    Добро пожаловать в дом вашего будущего!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить