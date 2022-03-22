Старые сказки на новый лад: ретеллинг, на которые стоит обратить внимание

Ретеллингами или антисказками принято называть переосмысление классических сказочных или мифологических сюжетов на новый лад. Что если мы посмотрим, как жила Венди Дарлинг через много лет после своего возвращения из Неверленда? А если взять историю о Красной Шапочке, смешать её с сюжетом «Красавицы и Чудовища» и добавить фэнтезийных элементов? Или пересказать на новый лад славянские сказки? Такой подход помогает не только вдохнуть новую жизнь в знакомые сюжеты. Особое очарование здесь именно в том, что сюжеты — знакомые. Мы уже примерно представляем себе, как будет развиваться история, или хотя бы узнаем образы героев, и благодаря этому погрузиться в такие произведения с головой очень просто.

Битва за Лукоморье

Представим мир, который сконструирован на основе русских сказок и легенд. Как всем известных, так и тех, которые знакомы лишь специалистам по фольклору. Речь не только про персонажей, конечно — необходимо создать фактически с нуля вселенную с атмосферой славянского фэнтези и множеством деталей. Это трудное дело, поскольку сказки весьма разнообразны и подчас не сочетаются между собой. Однако авторам «Битвы за Лукоморье» удалось справится с этой непростой задачей.

Первый том представляет собой межавторский сборник рассказов, которые хоть и не имеют сквозного сюжета, тем не менее явно связаны между собой, в том числе хронологически. Центральным героем выступает Алеша Попович, который разбирается с разной нечистью. Впрочем и многим другим персонажам вселенной, придуманной Романом Папсуевым, например, Садко, Добрыне или Василисе, нашлось место на страницах книги. Второй том, вышедший буквально в этом марте, служит логичным продолжением первой книги, сводит некоторые сюжетные линии вместе и расширяет уже знакомый читателям мир.

«Сердце ведьмы», Женевьева Горничек

Интерпретация одной из многочисленных историй скандинавского эпоса. Речь пойдёт о Локи (куда ж без него, одного из самых ярких персонажей скандинавских легенд) и его жене Ангербоде, могущественной ведьме, которая произвела на свет трех чудовищ — Фенрира, Ёрмунганда и Хель. Основной интерес в том, что эта книга на самом-то деле практически слово в слово пересказывает Эдду и прочие источники.

Как же она попала в список антисказок? Это отличный пример того, что ретеллинг — не только переиначивание старых историй на новый лад. Здесь суть не в адаптации старого сюжета, а в его переосмыслении. Мифы обычно рассказываются от лица основных действующих персонажей, а в «Сердце ведьмы» они подаются как бы со стороны, от персонажа, живущего своей жизнью. Пока масса известных героев совершает не менее известные деяния, на них смотрит Ангербода, которая в мифах в общем-то и рта не раскрывала. В «Сердце ведьмы» мы видим её историю и её взгляд на масштабные события.

«Дочь для волка», Ханна Уиттен

Ещё один необычный пример антисказки — двойная история. Начинается «Дочь для волка» похоже на Красную Шапочку (да и обложка на это намекает). В королевской семье есть две дочери, Рэд и Нив. Старшая Нив будет править, а младшая Рэд по традиции должна отправиться в Лес как жертва Волку, чтобы наружу не вырвались темные магические силы. История щедро разбавлена кровью и политикой, но в ней имеются узнаваемые образы и мотивы.

А вот дальше прослеживается скорее вариация на тему «Красавицы и чудовища». Оказывается, таинственному Волку не нужна жизнь принцессы, образовавшиеся за многие годы легенды врут, а Диколесье совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Рэд не пришлось пожертвовать жизнью ради других — но ей придётся через многое пройти, чтобы разгадать тайну, скрывающуюся в ней самой.

«Иди через темный лес», Джезебел Морган

Была у героини и так нелегкая жизнь — отец умер, мать пытается примириться с реальностью с помощью бутылки, младшую сестру постоянно надо тащить за уши вверх, а ещё приходится учиться и работать одновременно. В общем, не сахар. Но всегда может стать ещё хуже: сестра таинственным образом исчезает из комнаты после того, как её навестила странная птица, и всё, что осталось — соколиные перья. И тогда придется идти её выручать, да не куда-нибудь, а в Царство Мертвых.

Главная героиня, Анна, попадает в мир, который в чистом виде списан из сказок, да только всё хорошее из него вычеркнули (а в худшем случае — вывернули наизнанку). Никаких волшебных животных-помощников, добрых молодцев и мудрых старичков здесь нет, вся поддержка — разве что от Баба-Яги, которая помогла Анне перейти из мира живых в мир мертвых и напутствовала при этом: «Никогда и никому не доверяй». Никакого света в конце туннеля, как во многих сказках, не будет — придется самостоятельно зажечь факел и разогнать тьму.

«За северным ветром», Екатерина Мекачима

Пока что речь шла о книгах, либо пересказывавших классику по-своему, но с сохранением общего направления, либо превращавших положительных персонажей в отрицательных. Это классические приемы антисказки, позволяющие посмотреть на прежние сюжеты под новым углом. А что, если одного из самых одиозных персонажей русских сказок сделать более человечным и живым? Надпись на обложке «Легенда о человеке, который стал бессмертным» отсылает нас именно к такому персонажу — самому Кощею Бессмертному.

Почти во всех сказках он выступает как абсолютное зло, древнее, как само время. «За северным ветром» выступает своего рода приквелом ко всем русским сказкам и предлагает вернуться на много веков назад, когда Кощей, ныне приводящий в ужас жителей страны Сваргореи, еще был юн — а самое главное, еще оставался человеком. Книга погружает читателя в сложную череду событий, которая в итоге привела к тому, что Кощей заключил свою душу в Иглу и стал тем, кем стал.

«Дорогая Венди», Э.К.Уайз

Книги про Питера Пэна — одни из самых известных произведений детской литературы наравне с «Алисой в стране чудес». По сравнению с многими перечисленными выше сказками она, кстати, несколько взрослее: там часто встречаются вставки от автора, который рассуждал на тему бессердечности маленьких детей по отношению к родителям и постоянно указывал на не очень-то приятный характер Питера.

Однако «Дорогая Венди» предлагает ещё более мрачный взгляд на известные события. Представим, скажем так, чуть более реальное развитие событий в финале книги, когда дети вернулись к родителям из волшебной страны. Родители, конечно же, постараются убедить детей, что всё это им приснилось или привиделось, и сами будут убеждать себя в том же самом. А если дети сопротивляются?

Наши герои повзрослели, но за плечами у них теперь такое, что волосы дыбом — Венди за постоянные рассказы о волшебной стране упрятали в психушку, а Майкл прошел ад Первой Мировой войны и оставил на поле битвы свою душу. Питер Пэн, как и финале оригинальной истории, забирает с собой дочь Венди — но, учитывая другие обстоятельства, это выглядит гораздо более мрачно. И Венди придётся последовать за ним и своей дочерью Джейн в то самое место, где всё началось.

«Лунные хроники», Марисса Мейер

Чаще всего ретеллинг сказки — это что-то узнаваемое. При всех изменениях сюжета и персонажей оригинал постоянно просвечивает через новые элементы, давая почву для сравнений и параллелей между старым и новым. Но так бывает не всегда. Серия романов и новелл «Лунные хроники» — хороший пример антисказки, где источник угадывается очень слабо и имеет только самое общее влияние на сюжет книг. При этом все истории соединены сквозным сюжетом, что ещё сильнее отдаляет их от оригинала.

Далёкое будущее. Земля представляет собой типичный мир из классической фантастики, а в небе висит колонизированная Луна. В этом мире живут люди и киборги, которые считаются существами второго сорта. Главная героиня — Линь Зола, киборг, которая живет с мачехой и сестрами. Под таким сложным соусом подается знаменитая история про Золушку. Линь Зола и принц Содружества Кай, противостоящие злой королеве Луны Леване, встречаются с девушкой Скарлетт, которая потеряла бабушку и имеет под рукой бандюгана по имени Волк. Верно, это Красная Шапочка! А вот, знакомьтесь, живущая в одиночестве на космическом спутнике девочка-программист Крессида с шикарной прической. Она мечтает выбраться в большой мир, которого никогда не видела, найти друзей и обрести большую любовь. Узнаете Рапунцель?

Такой сплав персонажей с весьма нетипичным для сказок миром выглядит сюрреалистично, но на самом деле история просто гораздо меньше напоминает оригинал, чем стандартные антисказки, и ближе к самостоятельному произведению.