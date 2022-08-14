Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“»

1985 год, осталось совсем немного времени до момента, когда Земля попадёт под влияние кометы Галлея, из-за чего, вероятно, погибнет. Чтобы избежать фатального итога, советские учёные разработали секретную космическую программу «Пионер», участвовать в которой по определённым физиологическим и психологическим причинам могут только подростки. После особого отбора в экипаж попали трое — Линар, Инна и Олег, но, успешно выполнив смертельно опасное задание, домой они не вернулись. Точнее, вернулись, только в другое время — и в другую страну, Россию 2021 года…

Роман

Жанр: ностальгическая хроноопера

Художник: В. Лебедева

Издательство: «АСТ», «Редакция Елены Шубиной», 2022

Серия: «Другая реальность»

Возрастной рейтинг: 16+

352 с., 2500 экз.

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На первый взгляд роман Шамиля Идиатуллина предназначен для юношества. Бесстрашные спасители человечества — подростки. Множество мелких деталей быта и психологии юного поколения. Элементы романа взросления. Бодрый и динамичный сюжет про умных детишек и туповатых в массе своей взрослых. Короче, типичный вроде бы young adult. Однако есть нюансы.

Первый из них — здесь просто тонны ностальгии по Советскому Союзу. Причём не столько по реальному, серьёзному, сколько по «детско-подростковому» и книжно-киношному — того времени. И эту ностальгию по-настоящему способны воспринять и прочувствовать лишь те, кто рос в той стране и кому сейчас лет эдак в районе полтинника (плюс-минус).

Второй нюанс — современность в романе показана довольно едко, в духе известного мема, который так часто поминают 12 апреля, в День космонавтики: «Юра, мы всё про…» (ну вы поняли). Юные советские граждане, во многом идеалисты, хоть и далёкие от наивности, смотрят на «дивный новый мир» наших дней и задаются закономерным вопросом — какого?.. Что всё это значит? Да, Союз был не идеален, проблем хватало, но имелись и великие свершения. А главное — мечты о будущем и вера в то, что их можно реализовать. И вот это будущее наступило — с церквями на каждом шагу и «космонавтами» с дубинками наперевес, со складом китайского ширпотреба на месте космодрома, с сословным неравенством, с тотальной алчностью всех и вся. Впрочем, великие свершения тоже имеются, но почему-то практически все с шильдочкой made in. Неудивительно, что пионеры-герои чувствуют себя обманутыми и преданными…

В общем, все эти нюансы делают роман совершенно непохожим на детскую сказочку. Впрочем, до поры до времени. Ведь концовка книги вновь заставляет вспомнить о YA — уж больно легко героям удалось всё разрулить. Правда, не без добрых взрослых, готовых рискнуть жизнью ради мечты о другом будущем. Может, ещё есть шанс?

Написана книга, как всегда у Идиатуллина, качественно и достоверно. И «советские» главы, и современные. Хороши и центральные герои, каждый из которых имеет особые отличительные черты. С второстепенными персонажами похуже. Точнее, обитатели СССР, особенно юные, прописаны очень достойно — а вот наши современники этим особо не блещут. Либо откровенно гротескные, либо излишне правильные. Картонные какие-то.

А ещё несколько непонятна общая идея романа — что, собственно, хотел сказать автор? Ну, кроме того, что «да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя». Уж больно затасканный посыл — без него не были бы так популярны у нас попаданческие истории, в которых каждый второй герой рьяно пытается исправить прошлое, чтобы настоящее так и не наступило.

Итог: увлекательная хроноопера, которая выгодно отличается от большинства попаданческих книг. И по качеству письма, и по проработанности героев, и по знанию автором антуража. Хотя общая идея книги несколько расплывчатая, да и целевую аудиторию определить непросто.

В духе времени Впервые роман «Возвращение „Пионера“» увидел свет в Интернете, причём в довольно необычном формате веб-сериала, да ещё в двух версиях — текстовой и аудио. Его публиковали на сайте и в мобильном приложении сервиса Bookmate в течение нескольких месяцев — с 21 июля по 8 сентября 2021 года.

— Телефон американский? — спросил пацан. — Вот ещё, — рассеянно оскорбился Сергей. — Сроду в секте яблочников не был. Всё родненькое, китайское. Пацан сказал со странной тоской: — Летать учились, в космос хотели, «Костёр» читали, клятвы давали. Могли уже на Луне яблони сажать и по Марсу гулять. А заместо этого — родненькое китайское, лучшее американское, надёжное немецкое. Бочка варенья и корзина печенья вместо неба и космоса. Чего ж вы предатели такие, а, Серый?