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    #Star Wars (Звёздные войны) #космическая опера

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    23 апреля 2023
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    23.04.2023
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    2 минуты на чтение
    #Star Wars (Звёздные войны) #космическая опера

    Республиканские силы давят на всех направлениях, но до победы ещё далеко. Могущественный лидер сепаратистов, граф Дуку, вдруг приглашает мастера джедаев Йоду на переговоры. Все подозревают ловушку, но Йода принимает приглашение: если существует хотя бы малейший шанс вернуть бывшего джедая к свету, остановить кровопролитие и спасти миллионы жизней, им стоит воспользоваться. В пути мастера сопровождают двое взрослых рыцарей и парочка крайне колоритных падаванов.

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    Sean Stewart
    Yoda: Dark Rendezvous
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2004
    Переводчик: В. Ткаченко
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023
    Серия: «Fanzon. Звёздные Войны»
    Возрастной рейтинг: 16+
    384 с., 5000 экз.
    Похоже на:
    мультсериал «Войны клонов» (2008–2020)
    Мэтью Стовер «Уязвимая точка»

    Войны клонов, легендарный военный конфликт, в котором рыцари-джедаи сражались бок о бок с солдатами Республики, упоминаются ещё в самых первых «Звёздных войнах». Но долгое время конфликт так и оставался легендой, о которой вспоминали между делом. В какой-то момент фанаты и вовсе думали, что джедаи и клоны бились по разные стороны конфликта.

    Пелена таинственности спала лишь в 2002 году, когда на экраны вышла «Атака клонов». Но тогда же стало понятно, что второй эпизод показал начало войны, а третий продемонстрирует её завершение. Возможность рассказать обо всём, что происходило в середине, Лукас предоставил другим людям — создателям мультсериала «Войны клонов», сценаристам серии комиксов «Республика» и авторам книг.

    Действие романа Шона Стюарта разворачивается за считанные месяцы до событий «Мести ситхов», и это первая книга по «Звёздным войнам», в которой магистру Йоде отводится центральная роль. Стюарт вдохновлялся в первую очередь пятым эпизодом, поэтому мудрый и степенный мастер из приквелов то и дело превращается в проказливого и эксцентричного гоблина из «Империи».

    Блистают в книге и другие персонажи, в частности падаваны Уи Малро и Таллисибет Энвандунг-Эстерхази, известная под кличкой Лазутчик. Уи и Лазутчик — полные противоположности. Если Уи всё и всегда давалось легко, то в Таллисибет Сила проявилась крайне слабо, девочке с юных лет приходилось вкалывать в три раза больше сверстников просто для того, чтобы от них не отстать. Но и Уи не так прост, как кажется. С одной стороны, ему не даёт покоя мысль, что он лишь притворяется идеальным падаваном, а с другой — ему всю жизнь снились вещие сны, и ни в одном из них он не был взрослым…

    Стюарт отлично совмещает юмористические моменты и остроумные диалоги с пронзительными психологическими сценами и серьёзными эмоциональными бурями, бушующими в душах персонажей. Автор не даёт забыть, что Войны клонов подходят к концу и не за горами становление Империи. Республика постепенно превращается в фашистское государство, простые обыватели погружаются в объятия пропаганды и начинают воспринимать джедаев как секретную полицию на зарплате у канцлера, а сами рыцари задаются вопросом, не предают ли они идеалы Ордена фактом своего участия в войне. Ведь первыми гибнут миротворцы, учителя и дипломаты — те, чьи навыки и таланты лучше подходили мирным временам, а сейчас наступило время солдат вроде Мейса Винду.

    «Свидание с тьмой» напоминает, что война — это настоящая трагедия, и от смерти на ней не застрахован даже настоящий супермен, всю жизнь тренировавшийся в стенах Храма. Впечатление от романа портит только финальный рояль в кустах, из которого вылезают Оби-Ван с Энакином и героически спасают зашедшую в тупик ситуацию.

    Итог: Шон Стюарт написал крепкий одиночный роман, который затрагивает очень мрачные и серьёзные темы, но не забывает и о юморе, выводя на первый план мастера Йоду и двух ярких новых персонажей.

    Книжные «Войны клонов»

    В оригинальной книжной серии «Войны клонов» семь романов, в том числе «Уязвимая точка» Мэтью Стовера, «Лабиринт зла» Джеймса Лусено и дилогия «Медстар» Стива Перри и Майкла Ривза. Это книги, заслуженно входящие в число самых лучших — взрослых, мрачных, драматических — произведений во всей Расширенной вселенной. Большая часть цикла уже давно переведена на русский язык фанатами, включая роман Шона Стюарта «Йода: Свидание с тьмой», однако официальный перевод в бумаге выходит впервые.

    Долгий день Республики близился к концу.
    На Корусанте — сумерки.

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите Йоду и эпоху приквелов и верите, что по развлекательной франшизе могут выйти серьёзные психологические книги.
    Удачно
    образ мастера Йоды
    пара юных падаванов
    сочетание юмора, серьёзности и драмы
    Неудачно
    финальный рояль в кустах
    7
    Достойно
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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