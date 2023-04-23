Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой»

Республиканские силы давят на всех направлениях, но до победы ещё далеко. Могущественный лидер сепаратистов, граф Дуку, вдруг приглашает мастера джедаев Йоду на переговоры. Все подозревают ловушку, но Йода принимает приглашение: если существует хотя бы малейший шанс вернуть бывшего джедая к свету, остановить кровопролитие и спасти миллионы жизней, им стоит воспользоваться. В пути мастера сопровождают двое взрослых рыцарей и парочка крайне колоритных падаванов.

Sean Stewart

Yoda: Dark Rendezvous

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2004

Переводчик: В. Ткаченко

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Звёздные Войны»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 5000 экз.

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мультсериал «Войны клонов» (2008–2020)

Мэтью Стовер «Уязвимая точка»

Войны клонов, легендарный военный конфликт, в котором рыцари-джедаи сражались бок о бок с солдатами Республики, упоминаются ещё в самых первых «Звёздных войнах». Но долгое время конфликт так и оставался легендой, о которой вспоминали между делом. В какой-то момент фанаты и вовсе думали, что джедаи и клоны бились по разные стороны конфликта.

Пелена таинственности спала лишь в 2002 году, когда на экраны вышла «Атака клонов». Но тогда же стало понятно, что второй эпизод показал начало войны, а третий продемонстрирует её завершение. Возможность рассказать обо всём, что происходило в середине, Лукас предоставил другим людям — создателям мультсериала «Войны клонов», сценаристам серии комиксов «Республика» и авторам книг.

Действие романа Шона Стюарта разворачивается за считанные месяцы до событий «Мести ситхов», и это первая книга по «Звёздным войнам», в которой магистру Йоде отводится центральная роль. Стюарт вдохновлялся в первую очередь пятым эпизодом, поэтому мудрый и степенный мастер из приквелов то и дело превращается в проказливого и эксцентричного гоблина из «Империи».

Блистают в книге и другие персонажи, в частности падаваны Уи Малро и Таллисибет Энвандунг-Эстерхази, известная под кличкой Лазутчик. Уи и Лазутчик — полные противоположности. Если Уи всё и всегда давалось легко, то в Таллисибет Сила проявилась крайне слабо, девочке с юных лет приходилось вкалывать в три раза больше сверстников просто для того, чтобы от них не отстать. Но и Уи не так прост, как кажется. С одной стороны, ему не даёт покоя мысль, что он лишь притворяется идеальным падаваном, а с другой — ему всю жизнь снились вещие сны, и ни в одном из них он не был взрослым…

Стюарт отлично совмещает юмористические моменты и остроумные диалоги с пронзительными психологическими сценами и серьёзными эмоциональными бурями, бушующими в душах персонажей. Автор не даёт забыть, что Войны клонов подходят к концу и не за горами становление Империи. Республика постепенно превращается в фашистское государство, простые обыватели погружаются в объятия пропаганды и начинают воспринимать джедаев как секретную полицию на зарплате у канцлера, а сами рыцари задаются вопросом, не предают ли они идеалы Ордена фактом своего участия в войне. Ведь первыми гибнут миротворцы, учителя и дипломаты — те, чьи навыки и таланты лучше подходили мирным временам, а сейчас наступило время солдат вроде Мейса Винду.

«Свидание с тьмой» напоминает, что война — это настоящая трагедия, и от смерти на ней не застрахован даже настоящий супермен, всю жизнь тренировавшийся в стенах Храма. Впечатление от романа портит только финальный рояль в кустах, из которого вылезают Оби-Ван с Энакином и героически спасают зашедшую в тупик ситуацию.

Итог: Шон Стюарт написал крепкий одиночный роман, который затрагивает очень мрачные и серьёзные темы, но не забывает и о юморе, выводя на первый план мастера Йоду и двух ярких новых персонажей.

Книжные «Войны клонов» В оригинальной книжной серии «Войны клонов» семь романов, в том числе «Уязвимая точка» Мэтью Стовера, «Лабиринт зла» Джеймса Лусено и дилогия «Медстар» Стива Перри и Майкла Ривза. Это книги, заслуженно входящие в число самых лучших — взрослых, мрачных, драматических — произведений во всей Расширенной вселенной. Большая часть цикла уже давно переведена на русский язык фанатами, включая роман Шона Стюарта «Йода: Свидание с тьмой», однако официальный перевод в бумаге выходит впервые.

Долгий день Республики близился к концу.

На Корусанте — сумерки.