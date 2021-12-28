Стефани Майер «Солнце полуночи»

Невзрачная, но добрая старшеклассница переезжает в провинциальный городок, находит там любовь всей жизни с излишне длинными клыками и уйму опасностей на свою голову…

Stephenie Meyer

Midnight Sun

Роман

Жанр: вампирская мелодрама

Выход оригинала: 2020

Переводчик: У. Сапцина

Издательство: «АСТ»: Neoclassic, 2021

Серия: «Стефани Майер: Возвращение»

784 с., 17 000 экз.

«Сумеречная сага», часть 0 (1)

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Пятнадцать лет прошло после выхода бестселлера о дракулоподобном Ромео и его неуклюжей возлюбленной. Волна «кусачих» мелодрам отхлынула, и Стефани Майер, вырастив целое «вампирофильное» поколение, вернулась к своей золотой жиле, решив показать события первой книги цикла глазами Эдварда Каллена.

Понятно, чего ждали поклонники «Сумерек»: объяснения поведения Эдварда, раскрытия секретов из его прошлого, намёков на хронологическое продолжение цикла. И надежды эти не слишком оправдались. Да, из «Солнца полуночи» мы узнаём любопытные детали о жизни вампиров. Например, как они подражают человеческому поведению в мелочах вроде моргания, как следят за модой и меняющимся со временем сленгом. Немного раскрывается прошлое миловидной Элис, «сестры» главного героя. Показаны первые дни Эдварда после обращения в вампира. Однако загадки оригинального сюжета так и остаются загадками.

Не объясняется, почему «младшие» Каллены просто не приписали себе пару лет и не перестали изображать школьников. Почему с помощью врачебных связей отца семейства Карлайла они не открыли поддельный донорский пункт или не купили скотобойню? И вообще, отчего при существовании немалого количества вампиров по миру не бродят толпы обращённых животных и людей? Ведь для «овампиривания» достаточно быть покусанным, но не добитым. Или каждую жертву выпивают до последней капли?

Писательница задним числом пытается очернить альтернативные партии для Беллы и Эдварда, чтобы оправдать их странную любовь: одноклассник девушки Майкл показан развратником, а роскошная вампирша Розали — самовлюблённой эгоисткой. Белла же предстаёт в своём привычном амплуа — откалывает одну глупость за другой, идёт на поводу у эмоций и напрашивается на неприятности.

К тому же от пересмотра романтическая история становится ещё менее поэтичной. Мало того что «великая любовь» начинается с чьего-то чересчур аппетитного запаха (что низводит романтику до уровня влечения оголодавшего к свежей сдобной булочке), всеобщий любимчик Эдвард постоянно противоречит сам себе. Он то клянётся подруге в вечной преданности, то мечтает сбежать; дрожит над избранницей и боится обидеть её хоть словом, но напрочь отказывается «увековечить» и оставить рядом с собой на сотни лет. Действительно, что такого ценного в человеческой жизни во вселенной «Сумерек»? В отличие от классических, кровопийцы Майер ничем не рискуют. Максимум, что им грозит, — напугать толпу своим божественным сиянием (но и толпу вампир способен уничтожить в мгновение ока). В чём же проблема — в слишком строгом следовании заповеди «Не убий», в страхе перед природой зверя? Но ведь и люди тоже хищники — или им следует биться головой об стену из-за потребности в белке?

В итоге вместо того, чтобы жить долго и счастливо — точнее, вечно и счастливо, — Эдвард предпочитает жить недолго и нервно. А ещё пасует, даже когда получает шанс. По сути, всю историю, разросшуюся на четыре части (не считая этой), можно было бы закончить ещё в первом романе — на том самом шансе. Да, все ознакомившиеся с первой частью эпопеи в курсе такого исхода; разочаровывает, что он так и не получил логического обоснования.

Итак, из чаемых секретов поклонникам достаётся лишь парочка свежих деталей да самолюбование Эдварда. Кстати, его финт ушами из канонической второй части также не объясняется, а значит, нас, возможно, ждёт ещё одна перепевка «теперь с точки зрения вампиров». Хотя подождите! Может статься, что они действительно существуют и как раз служат целевой аудиторией этой книги. Ну, кроме завзятых «сумеречных» фанатов…

Итог: затянутый роман, не сообщающий ничего принципиально нового. Типичная попытка выжать все соки — или выпить всю кровь, раз уж речь о вампирах, — из популярной серии.

Кто не курит и не пьёт… Стефани Майер — прихожанка Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (одно из ответвлений мормонизма), а потому придерживается строгих правил морали. В «сумеречной» серии никто не курит и не пьёт, а на предложения вставить в книгу или графический роман по ней откровенную сцену Майер неизменно отвечает категорическим отказом.

Да не напрягайся ты, Эдвард, право слово. Ну убил ты человека. Это еще не конец света. Пора бы уже тебе усвоить правило: пережил — и забыл. Как делаю я. Вечность — слишком долгий срок, чтобы предаваться угрызениям совести.

Эммет, «единоукусный брат» Эдварда Каллена

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