    Фантастические рассказы
    #эпиграф

    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»

    22 июня 2021
    22.06.2021
    45209
    2 минуты на чтение
    #эпиграф
    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»

    Photo by Fallon Michael on Unsplash

    С долгого перерыва возвращаются утренние миниатюры — эпиграфы, которые мы раньше публиковали в номерах журнала. Вот, например, «Пресс-конференция» Элеоноры Раткевич из МирФ №150 посвящена вечной проблеме четвёртой стены и отношениям с читателями.

    «…Итак, господа журналисты, перед вами наше секретное оружие — гиперболоид».

    Эй, ты! Да, именно ты, кто сейчас читает этот текст! Ты на что уставился?

    Хотя смотри сколько влезет. Сделать ты всё равно ничего не можешь. Четвёртая стена, знаешь ли…

    …Алло! Слушаю. Да. Стоп, а почему северная порция гипербол ещё не отгружена? Что значит — собаки не везут? Вот же… собаки! А вы их хореем, хореем! Ну само собой, что не амфибрахием!…

    …Алло! В чём дело? Ах, журналисты уже ждут? Хорошо, сейчас…

    … Итак, господа журналисты, перед вами наше секретное оружие — гиперболоид. На него были потрачены все имеющиеся в нашем распоряжении гиперболы. Для стабильности аппарат усилен метонимией и синекдохой. Его назначение — раз и навсегда покончить с проблемой нелегальной миграции.

    Нет, речь не о «лишних людях». Расселить их было трудновато, ведь они по определению везде лишние, но сейчас они проживают в воздушных замках, где им и место. К тому же среди них попадаются забавные.

    Нет, речь не о жителях бандитского квартала. Новых поселенцев не пропускают пограничники. А после того, как 90 процентов бандитов и 40 процентов сыщиков перестреляли друг друга, уголовно-демографический кризис был предотвращён. Оставшиеся работают в четыре смены, подменяя друг друга… да они ж почти все на одно лицо, никто ничего не заметит! К тому же среди них попадаются забавные.

    Нет, речь не о попаданцах. К тому же среди них попадаются забавные.

    Дело в том, что раньше мерзости и благоглупости проникали к нам контрабандой в идеологическом багаже новых персонажей. Контрабанду можно пресечь. Но сейчас мерзости и благоглупости проникают к нам как мигранты, торопливо переодеваясь персонажами и даже не давая себе труд обзавестись хотя бы накладным лицом — в лучшем случае усами. Забавных среди них нет. И с этим нашествием псевдожизни надо бороться. Причём по ту сторону четвёртой стены, откуда они приходят.

    Более того, ломка четвёртой стены отвечает желаниям читателей. Им просто невтерпёж вмешаться в нашу жизнь. Нет, речь не о фикрайтерах. Новосёлы, которые поступают к нам от них, — это просто наши тёзки с иной судьбой, причём нередко изувеченной. А иногда — с благоприятной. К тому же среди них попадаются забавные.

    Нет, речь о читателях, которые исходят ядом в интернете и жгут книги, потому что их не устраивает написанное. Кто умер, кто выжил, кто на ком женился и так далее. Они возмущены как потребители и полагают, что им недодали. Значит, надо додать. А потом догнать и ещё раз додать. По их сторону четвёртой стены.

    А теперь, когда последние гиперболы установлены и оружие готово к бою, пресс-конференция закрывается.

    Орудийный расчёт — к бою готовьсь!

    Прицел на одиннадцать часов — да, вот в этих вот, которые на нас сейчас смотрят! По четвёртой стене — огооо-о-оонь!

    Мы ж вам покажем попаданцев!

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