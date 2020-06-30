Роман Файницкий «Странная ночь в Саммервейле»

Однажды ночью в американском городке случается сразу несколько странных событий — и девушка на телефонной линии оказывается в центре этого хаоса. На этом сходства рассказа с недавним хитом Amazon «Бескрайняя ночь» заканчиваются. Почти.

Добро пожаловать в электронный журнал полицейского управления города Саммервейл, штат Арканзас!

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Дата: 20 мая

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00:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: нет.

00:01 Примечание дежурного: «Босс, это Дэйв. По вине утренней смены Мелоди обречена заснуть на посту. Почини кофемашину!»

00:05 Дежурный Дэвид Коллинз пост сдал. Дежурная Мелоди Янг пост приняла.

00:12 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2. Начало диалога: «Детка, нам нужно поговорить…» Продолжительность: 8 секунд.

00:14 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2. Начало диалога: «Эй, я всего лишь…» Продолжительность: 3 секунды.

00:15 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2. Начало диалога: «Мелоди, хватит». Продолжительность: 10 минут, 22 секунды.

Конец диалога: «…обещаю тебе, мы поедем в этот отпуск. Я знаю, что для тебя это важно. Люблю тебя. Удачного дежурства!»

01:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: нет.

01:12 Звонок из Саутвест, статус «зеленый». Соседи жалуются на женские крики и звуки ссоры.

На вызов отправлена машина 9 (Маккензи-Веттапал).

«— Патрульный Маккензи. Патрульный Маккензи!

— А… что? Да, мэм!

— Вызов по вашему району. Литлрок-аллей, 12. Семейная ссора.

— Опять эти хиппи?

— Выезжайте и разберитесь… патрульный! Что у вас там за шум?

— Эээ, что? Это гангста-рэп, мэм!

— Гангста-рэп?

— Так точно, мэм. Он… он тут, недалеко.

— Вы слушаете ночью в патрульной машине гангста-рэп?

— Никак нет, мэм! Выезжаем на происшествие, мэм! Санджи, тащи сюда…»

01:31 Звонок из Саут, статус «красный». Джаред Харпер, запрос немедленной судебной защиты (запросов от гражданина за последние 50 лет: 81).

«— Алло, полиция? Это полиция? Они летят! Они уже близко! Я чувствую, это прямо как в прошлый раз. Меня снова похитят, как в 69-м! Мне нужны пушки и бойцы, чем больше, тем лучше!

— Пожалуйста, успокойтесь и опишите…

— Нечего! Нечего здесь описывать! Вы понимаете, что происходит? Куда смотрит мэр? Куда смотрит Конгресс?!»

01:32 Статус последнего звонка абонента «Джаред Харпер» и всех последующих с данного адреса переназначен на «зеленый».

01:32 Вызов машины 9.

«— Маккензи! Вы на связи, Маккензи?

— Это Веттапал, мэм. Маккензи пытается разнять пожилых разноцветных людей, мэм. Они нанюха…

— Да хоть поубивали друг друга. Вы ближе всех: заедьте потом к старику Харперу, у него опять весеннее обострение.

— Повинуюсь, мэм.

— Веттапал, хватит этого восточного…

— Повиновения, мэм?»

01:56 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2.

Начало диалога: «Дорогая, я тут подсчитал…»

Продолжительность диалога: 2 минуты, 44 секунды

Конец диалога: «…Ты меня никогда не понимал. А, знаешь что? Иди ты к черту со своей работой! У тебя, похоже, и здесь курорт».

02:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: 2

02:11 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2. ОШИБКА: дежурного нет на месте.

02.14 Вызов от патрульного Веттапала, машина 9. ОШИБКА: дежурного нет на месте.

02:17 Звонок из Саут, от Джареда Харпера, статус «зеленый». ОШИБКА: дежурного нет на месте.

02:47 Звонок из Сентрал-Саммервейл, статус «зеленый». Роберта Голдстейн жалуется на «яркую иллюминацию около ратуши». Продолжительность диалога: 4 минуты 12 секунд.

Конец диалога: «— …Я, конечно, старая ворчливая дама и, может, чего-то не понимаю, но зачем включать такое сильное освещение в ночное время?

— Я… я не знаю.

— Милая, у вас все в порядке?

— Да, всё хорошо, миссис…

— О, перестаньте. Запомните: эти мужчины не стоят ваших слез. Вот увидите, как только прижмет, он сразу встанет на вашу сторону!

— Спасибо. Но как вы…»

03:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: 3

03:22 ТРЕВОГА. Статус «Красный». Срабатывание сигнализации в магазине «Ликеры Джо». Возможное ограбление. Машина 2 (Янг, Симмонс) и машина 5 (Рамирес, Олсен) выехали на место происшествия.

03:27 Вызов от сержанта Рамиреса, машина 5

«— Прибыли на место… Черт!

— Что у вас? По вам ведут огонь?

— Никак нет. Докладываю: у „Ликеров“ куда-то пропал кусок стены. И передний стеллаж с напитками. Осматриваемся, ждем Янга. Отбой»

03:30 Вызов от патрульного Веттапала, машина 9

«— Мэм, докладываю. Я у дома мистера Харпера, мэм. Все закрыто, никаких его следов.

— Веттапал, срочно выезжайте… стоп, а где Маккензи?

— Патрульный Маккензи? Он остался. Курит трубку мира.

— Что?

— Трубку мира, мэм. Это какой-то местный обыча…

— Выдергивай его нахрен и живо сюда!

— Повинуюсь, мэм».

03:36 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2

«— Мелоди, ты здесь?

— Джим, ты уже у „Ликеров“?

— Хм. Никак нет.

— Как нет? Там полмагазина снесли!

— Мелоди, сейчас мы с Симмонсом наблюдаем, как кто-то вскрывает Окружной банк».

03:36 ТРЕВОГА. Статус «Красный». Срабатывание сигнализации внешнего периметра «Окружного банка». Срабатывание сигнализации внутреннего периметра «Окружного банка». Возможное ограбление.

03:37 Машина 2 — продолжение диалога.

«— Мелоди, мы идем внутрь! Буди шефа, буди всех, высылай подкрепления! И свяжись со спецназом!

— Джим, пожалуйста, будь осто…»

03:40 Вызов от патрульного Веттапала, машина 9

«— Мэм, прием. С патрульным Маккензи небольшая неувязка…

— Веттапал, мать твою! У нас без тебя проблем хватает. Тут дохрена работы, бери машину и выезжай на подмогу!

— Пови… Вас понял, мэм. Выезжаю».

03:42 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2

«— Мелоди…

— Джим! Слава богу!

— Все в порядке. Тут никого нет. Поверить не могу. Только что видел, как кто-то пробирается в банк, — и все! Как испарились…

— Джим, что произошло?

— Кто бы это ни был, они забрали с собой добрую половину банковского хранилища. Вместе со стеной».

03:45 Вызов от патрульного Веттапала, машина 6

«— Мэм, я на месте. Тут…

— То есть, где ты?

— Я у ратуши. Занялся текущими делами, как вы и приказали. Проверяю сообщение о «слишком яркой иллюминации» на центральной улице.

(далее пауза: 7 секунд)

— Мэм?

— Веттапал, ты гребаны…

— Мэм, тут что-то странное.

— Так, у меня спецназ на мобильном — разобраться сам сможешь?

— Так точно, мэм! Повину…»

03:58 ТРЕВОГА. Статус «Желтый». Срабатывание сигнализации парадного входа ратуши. Возможен взлом.

04:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: 5.

04:05 Связь с машиной 9. ОШИБКА: рация не отвечает.

04:05 Связь с рацией патрульного Веттапала. ОШИБКА: офицер вне зоны доступа.

04:06 Связь с рацией патрульного Маккензи. Ожидание…

«— Мммхх… Внимательно?

— Маккензи, где вас черти носят?

— Я? Я, ммм, улаживаю семейный спор. Старички просто решили вспомнить молодость, ну и мы…

— Где патрульный Веттапал? Почему машина не отвечает? Что, черт побери, у вас происходит?

— Мэм, расслабьтесь, у нас всё в норме! Санни был где-то рядом — сейчас пойду и найду его…

— Маккензи? Прием, Маккензи!»

04:15 Вызов от лейтенанта Янга, машина 2

«— Мел, следы кончаются у ратуши. Вижу машину 9. Веттапала и Маккензи не наблюдаю. Дверь ратуши открыта.

— Джим, будь осторожнее. Маккензи сейчас в Саут-Весте… был там только что. Веттапал должен быть где-то рядом.

— Я в ратуше! Докладываю: тут полный разгром. Похоже, поработали вандалы. Ох же ж твою…

— Джим, что там?

— Мелоди… если переживем эту ночь, обещаю тебе: мы сразу едем в отпуск.

— Что происходит, Джим?

— Оно большое, круглое… и оно движется».

[Продолжение записи изъято по требованию Главного управления ФБР, форма ФЗ-42]

07:00 Автоматическое сообщение. Происшествий сегодня: 9

* * *

Патрульный Маккензи вышел на улицу, осторожно ступая по земле. Та немного плыла перед глазами, но, в целом, стабильно находилась снизу. Без сомнения, это был хороший знак.

Машины нигде не было, Веттапал тоже куда-то запропастился. Но Маккензи это не смутило — прямо сейчас его вряд ли вообще могло что-то смутить. Бодро насвистывая, он зашагал по сонной Литлрок-аллей, стараясь не падать с расплывчатого, вьющегося дорожного полотна.

Так продолжалось, пока путь ему не преградили две фигуры с человеческий рост.

— Извините, — странным скрипучим голосом сказала одна.

— Простите, — странным скрипучим голосом добавила другая.

— Представляете ли вы здесь силу, различающую и объясняющую правила?

Маккензи немного опешил. Затем попытался повнимательней присмотреться к облику спрашивающих. Увиденное совершенно ему не понравилось, пусть вроде бы и говорило больше не о них, а о состоянии самого патрульного. Хорошее настроение начало быстро куда-то пропадать.

— Ну, я полицейский, — осторожно произнес он, выискивая пути отступления.

— Гармонизатор… регулировщик… прокурор… полицейский, да. Это подойдет. — Сказала первая фигура. Вторая едва заметно кивнула.

Если это вообще был кивок.

— В таком случае, — продолжила вторая, — у нас к вам вопрос юридического характера.

И Маккензи стал напряженно вслушиваться, с четким намерением после ответа убежать отсюда как можно дальше. И проспаться. И больше никогда не брать траву у престарелых хиппи. И пусть хоть поубивают друг друга.

* * *

Из новостей «5 канал — Арканзас» за 25 мая 2020 года.

… За проявленную храбрость, позволившую избежать жертв, сотрудники полицейского управления Саммервейла были премированы внеочередным отпуском.

Как рассказал представитель ФБР мистер Джонс, «по результатам расследования у нас нет оснований полагать, что ограбления ликерного магазина и Окружного банка как-то связаны. Что касается происшествия в ратуше — имел место ординарный взрыв газового баллона, который каким-то образом попал в кабинет мэра».

Между тем управление полиции Саммервейла вместе с окружным представительством ФБР продолжает поиск Санджи Веттапала (22 года) и Джареда Харпера (75 лет). Полиция просит всех, кто видел этих лиц после 19 мая, сообщать любую имеющуюся информацию по контактным телефонам на экране.

И к федеральным новостям. Продолжается расследование беспримерного акта вандализма в Вашингтонском Конгрессе. По предварительным оценкам, зданию был нанесен ущерб в более чем…

* * *

Из аэропорта они сразу отправились в любимый ресторан Джима. Там, на сверкающем, солнечном берегу Тихого океана, они заказали себе устриц и белого вина. Можно было не скупиться — федералы оплачивали всю поездку.

За разговором и ужином напряжение, ещё чувствовавшееся в самолете, быстро спало. Глядя, как Джим пытается справиться с устричным панцирем, Мелоди звонко рассмеялась. А рассмеявшись, поняла: несмотря на все произошедшее, в данный момент она счастлива.

Вдруг Джим, отложив неприступный морепродукт, задумчиво уставился куда-то на стойку бара. Она проследила за его взглядом — но там никого уже не было.

— Знакомого увидел? — поинтересовалась она.

— А ведь знаешь, Мелоди, я только что вспомнил, — пробормотал он в ответ. — Угадай, кто в свое время посоветовал мне этот ресторан?

— Понятия не имею. — Ей было все равно, что конкретно он говорит. Приятно было просто слушать его, здесь и сейчас.

— Старик Харпер! Он лежал тут неподалеку, в госпитале, после Вьетнама… Говорил, что часто любил сюда заходить.

Лицо Мелоди неуловимо поменялось.

— И что? — хмуро уточнила она.

— Да так, я на секунду подумал, что увидел его сейчас. Только не его, а другого — того, молодого Харпера. — Джим хмыкнул. — Чего только не привидится, да?

— Да уж, — процедила Мелоди Янг, — чего только иногда не привидится. Давай больше не будем о работе, ладно?

Он рассеянно кивнул, улыбнулся и подлил ей вина.

В остальном их отдых прошел замечательно.

* * *

Что-то большое и круглое летело в космосе, с равномерным ускорением удаляясь от Солнечной системы, да и всего рукава Галактики, где эта система находилась.

Примерно в то же время, когда приборы зафиксировали выход на сверхсветовую скорость, земные алкалоиды в крови Рахальмадины и Рахальмадора стали распадаться. Впрочем, это не сильно повлияло на их настроение.

Даже лучший лингвист на Земле вряд ли смог бы перевести их язык в достаточном объеме. Неимоверно трудно передать все его аспекты: не только гортанные звуки, пощелкивания и поскрипывания, но и симметричные жесты, повороты сочленениями и движения нательных чешуек. О, сколько любви, сколько эмоций было в их стрекоте сяжек и трепете головных усиков!

Но если на секунду допустить, что такой лингвист нашелся, то понял бы он примерно следующее. Сначала он услышал бы тихий стрекочущий смех Рахальмадины и Рахальмадора, а затем…

— Дорогой, это было великолепно! Всё-таки эти люди… каждый раз что-то новое!

Рахальмадор самодовольно трепетнул.

— Нет, мне так понравилась эта реакция. Когда мы его снова похитили, он даже не злился! Что он там сказал?

— «Теперь-то они у меня попляшут».

И они снова дружно застрекотали, вспоминая забавный момент. Но вдруг, отсмеявшись, Рахальмадина заметила:

— Слушай, но ты всё-таки уверен, что его последнее желание было непорицаемым? Помощь в строительстве, утепление жилища главы под-улья, сеанс омоложения… Но залить улей их со-общности их же экскрементами?

Рахальмадор, не торопясь, обдумал замечание благоверной.

— Мади, это варварская планета. Мы не знаем всех их обычаев. И потом, помнишь, что нам сказал представитель власти?

На панели управления кораблем он включил видеозапись с декодера речи. Множеству их глаз предстало объемное изображение патрульного Маккензи.

«— Ну, полагаю, если вы огромные инопланетные жуки, то вам и не такое сойдет с рук».

— Видишь, все правильно. Он официально одобрил наши действия. Хотя… помнишь, как он потом забавно себя повел?

— О да, это было нечто, — со стрекотом ответила она, — Он так мило врезался в дерево!

Отстрекотав, Рахальмадина покосилась на мужа левой секцией своих чудесных бархатистых глаз. Затем нежно коснулась его левой верхней конечностью.

— Дорогой, я хочу, чтобы ты знал: хорошо, что мы туда вернулись. Это был великолепный отдых. Давай как-нибудь еще заглянем на этот курорт?

Рахальмадор хмыкнул.

— Ну не знаю, — пошуршав сяжками, протянул он, — Галактика большая. Может, где-нибудь оборотов через пятьдесят…

* * *

Все это время в трюме летающего блюдца, скрючившись в уголке, сидел патрульный Веттапал, целый и невредимый. И все это время в нем боролись страх и любопытство. И чем больше этого времени проходило, тем явственнее второе брало верх над первым.

Санджи Веттапал был молод, здоров и очень любил научную фантастику. А еще он всю жизнь мечтал о большом путешествии.

Его отпуск только начинался.

Куратор проекта: Александра Давыдова