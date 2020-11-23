Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

2029 год. В мире бушует эпидемия ужасного вируса «некроз Помпео», уничтожающего человеческие кости. Для выживших единственная возможность вернуться к нормальной жизни — заменить поражённые части тела имплантами и протезами. Из-за этого больше половины человечества становятся киборгами, или «пингерами», которых считают людьми второго сорта. Но есть тот, кто готов сражаться против дискриминации пингеров, — Бенджамин «Орк» Орсон.

Роман

Жанр: антиутопия

Издательство: «Эксмо», 2020

Серия: «Аркада. Антиутопия от Вадима Панова, создателя «Тайного города»»

480 стр, 6000 экз.

«Аркада», часть 3

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Третья арка «Аркады» знакомит нас с ещё одним пессимистичным вариантом 2029 года. Дела в этой версии будущего, как и в других версиях от Вадима Панова, хуже некуда. Непрекращающаяся пандемия вируса, лишающего людей частей тела. Мусульманская Европа, превратившаяся в Тёмные земли и пережившая такие ужасы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ошалевшая на почве политкорректности Америка, граждане которой при этом лишены почти всех прав. Зашкаливающий уровень всеобщей агрессии и безразличия. А ещё всеобщее зонирование по уровням биологической опасности с обязательным ношением масок и перчаток, начиная со второго. Респираторы, как нижнее бельё, используют все. А тут ещё и пингеры, которых некоторые считают неполноценными людьми, порождением технологий. В общем, мрак.

Проблема киборгов позволяет Панову заострить читательское внимание на общественном устройстве. Размышлений, традиционно для цикла поданных через заметки или заявления Орка, здесь в достатке. О стремлении взобраться повыше по социальной лестнице, о тех, кто держит в руках настоящую власть, о борьбе людей за свои права, о неравных шансах и возможностях для разных слоёв общества, о неоднозначной роли новых технологий. И, конечно, об отношении к иным, не таким, как все. О том, что делает человека Человеком. В общем-то, ничего особо оригинального, но в антураже жёсткой антиутопии даже банальные, всем известные идеи смотрятся довольно впечатляюще.

Есть в книге и любопытные моменты, связанные именно с проблемами киборгизации. Биохакеры способны взломать любую искусственную конечность или орган и заставить их делать то, что нужно агрессору. Усиленные бойцы с искусственными конечностями сражаются в гладиаторских боях. Микродроны-камикадзе, летающие мини-бомбы, действуют как ручное оружие. Но в остальном реальность романа недалеко ушла от нашей — может быть, именно поэтому изображённое Пановым общество выглядит настолько пугающим.

Немало внимания снова уделено играм и коварным планам стратегических инвесторов — безжалостных истинных владык Земли. Обращается Панов и к неоднозначной роли религии во время эскалации глобальных мировых кризисов.

Почти все герои первых частей цикла снова с нами. Правда, они изрядно отличаются от себя прежних, но это уже одна из основных фишек «Аркады». Следить за иными версиями персонажей — за Эрной, Феллером, Захаром, Джа — очень любопытно. Но особенный интерес вызывают Карифа и Орк.

Карифа Амин в этот раз играет не на стороне закона — она пингер, член одной из нью-йоркских женских банд. А вот здешний вариант Орка поначалу кажется наиболее осознанно-положительным изо всех трёх ипостасей этого героя — защитник угнетённых, чуть ли не пророк. Однако, как всегда, отыщутся и специфические нюансы.

Атмосфера и антураж в книге прописаны достойно, а вот активного действия недостаёт, да и динамика изрядно провисает. Из-за этого роман больше похож на социологический трактат, чем на фантастический триллер. Впрочем, без неожиданных сюжетных поворотов Панов читателя не оставит, и книга взорвётся во всю мощь ударным финалом.

Итог: наблюдать уже за третьим вариантом конца света в исполнении одних и тех же персонажей одновременно больно, грустно и очень интересно. Хотя иногда кажется, что Вадим Панов всё же несколько пережимает с пессимизмом. Неужели у человечества более не осталось надежды?

Слово творца На 100% описать будущее маловероятно. Но описать, к чему приведут те или иные тенденции, возможно… Я думаю, что и каждое будущее по отдельности может сработать, но может получиться комплекс из возможных вариантов развития.