Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

Михей Железный, верный слуга Архангела, собирает войско, чтобы отвоевать священный город Костани у почитателей нечестивой Лат и отомстить за свою похищенную дочь. Кева — бывший раб, бывший янычар, бывший герой, который когда-то совершил невозможное и убил мага, но после исчезновения жены хочет просто дожить свои дни в мире. Шах просит его повторить подвиг и снова убить мага — а в конечном счете возглавить армию, которой предстоит сопротивляться пятидесяти тысячам крестоносцев.

Zamil Akhtar

Gunmetal Gods

Роман

Жанр: тёмное ориентальное фэнтези

Выход оригинала: 2020

Переводчик: Р. Сториков

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 4000 экз.

«Стальные боги», часть 1

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Пожалуй, сильнее всего в «Стальных богах» впечатляет художественный мир — настолько он масштабен и проработан, и настолько хорошо он раскрывается и описывается по ходу сюжета. Роман рассказывает о двух очень разных империях и о различиях между ними, показанных глазами двух главных героев. Сирм — это «исламское» государство, Крестес — западно«христианское», а конфликт между ними сильно напоминает о крестовых походах.

Плюс немного волшебства, магов и джиннов, активное участие богов в процессе и самая малость хоррор-элементов. Мир этот описан весьма реалистично, пышно, богато — и красиво. Музыка, цвета, одежда, запахи, еда, история, обычаи, стихи — автор не забыл ни о чем.

В центре внимания два героя, генерал Михей Железный и бывший герой Кева, и повествование ведётся с двух точек зрения, переход между которыми всегда получается довольно плавным. Повествование идет крайне стремительно уже с первых страниц, и временами эта скорость даже кажется чрезмерной: сюжет насыщенный и нескучный, но пара пауз ему бы не помешала. Приятно, что оба главных героя предельно неоднозначны: сочувствовать им то очень легко, то совершенно немыслимо. И Михей, и Кева пережили самое тяжелое из возможных горе, их подстерегает множество неудач и трагедий — но отвечают миру они в основном насилием. Они во многом похожи и многим различаются, оба считают себя правыми, оба полагают, что священный Костани их по праву и что именно на их стороне бог (что в некотором роде правда в пространстве романа). Война у Замиля Ахтара предстает грязной и неприятной, на ней нет героев, но есть много-много случайных жертв.

Второстепенные персонажи, впрочем, описаны не хуже и порой затмевают главных — возможно, в следующих книгах некоторые линии будут расширены. Убивает героев автор довольно часто, даже самых интересных — что тоже добавляет реалистичности. В романе много интриг, политики, обмана, предательств, фанатизма, пыток, убийств, сумасшествия, мученичества, и все же Замиль Ахтар не только заливает страницы кровью, но и мастерски описывает эмоции. Магических элементов, таинственных богов и темных сил в романе как раз столько, чтобы не превратить конфликт из исторического в сказочный. Пожалуй, разве что комический джинн по имени Кинн может показаться лишним. И наконец, в романе затронуты темы веры и религии, конфликта между ними в одной душе и на государственном уровне, конфликта между разными религиями и их последователями, между верой и церковью. Автор много размышляет об этом, показывает разные точки зрения и отвечает на все вопросы разными способами. Тема для эпического фэнтези нечастая, и раскрывается она здесь очень даже неплохо.

Пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть дебютный роман Замиля Ахтара, — излишняя простота языка. На уровне фразы он порой кажется и вовсе примитивным.



Итог: мрачная история о горе, мести, амбициях, религиозном фанатизме и гневе. Атмосфера Османской империи и крестовых походов с лёгким налётом Лавкрафта. Боги, сражения, магия, кровь, насилие, очень интересный мир и много занимательных персонажей, впечатляющие батальные сцены, жуткие твари и жуткие ангелы, а также некоторое количество небезынтересных размышлений.

На свой страх и риск Самое интересное в судьбе «Стальных богов» — то, что автор опубликовал книгу самостоятельно без участия «традиционных» издательств, что совершенно не помешало ей добиться немалого успеха.

Я отдыхал, ел и пил. Молился и благодарил Архангела. А потом очистил меч от крови, чтобы он мог испить еще. На вершине лестницы, ведущей на Ангельский холм, я смотрел на город. Он был бы прекрасен, если бы не дым, загрязняющий воздух. Но очистительный огонь обладает собственной божественной красотой. Михей Железный