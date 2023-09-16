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    #историческое фэнтези #тёмное фэнтези

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    16 сентября 2023
    Фото аватара
    16.09.2023
    3232
    3 минуты на чтение
    #историческое фэнтези #тёмное фэнтези

    Михей Железный, верный слуга Архангела, собирает войско, чтобы отвоевать священный город Костани у почитателей нечестивой Лат и отомстить за свою похищенную дочь. Кева — бывший раб, бывший янычар, бывший герой, который когда-то совершил невозможное и убил мага, но после исчезновения жены хочет просто дожить свои дни в мире. Шах просит его повторить подвиг и снова убить мага — а в конечном счете возглавить армию, которой предстоит сопротивляться пятидесяти тысячам крестоносцев.

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    Zamil Akhtar
    Gunmetal Gods
    Роман
    Жанр: тёмное ориентальное фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: Р. Сториков
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 16+
    576 с., 4000 экз.
    «Стальные боги», часть 1
    Похоже на:
    Стивен Эриксон, цикл «Малазанская ”Книга Павших”»
    Роберт М. Вегнер, цикл «Сказания Меекханского пограничья»

    Пожалуй, сильнее всего в «Стальных богах» впечатляет художественный мир — настолько он масштабен и проработан, и настолько хорошо он раскрывается и описывается по ходу сюжета. Роман рассказывает о двух очень разных империях и о различиях между ними, показанных глазами двух главных героев. Сирм — это «исламское» государство, Крестес — западно«христианское», а конфликт между ними сильно напоминает о крестовых походах.

    Плюс немного волшебства, магов и джиннов, активное участие богов в процессе и самая малость хоррор-элементов. Мир этот описан весьма реалистично, пышно, богато — и красиво. Музыка, цвета, одежда, запахи, еда, история, обычаи, стихи — автор не забыл ни о чем.

    В центре внимания два героя, генерал Михей Железный и бывший герой Кева, и повествование ведётся с двух точек зрения, переход между которыми всегда получается довольно плавным. Повествование идет крайне стремительно уже с первых страниц, и временами эта скорость даже кажется чрезмерной: сюжет насыщенный и нескучный, но пара пауз ему бы не помешала. Приятно, что оба главных героя предельно неоднозначны: сочувствовать им то очень легко, то совершенно немыслимо. И Михей, и Кева пережили самое тяжелое из возможных горе, их подстерегает множество неудач и трагедий — но отвечают миру они в основном насилием. Они во многом похожи и многим различаются, оба считают себя правыми, оба полагают, что священный Костани их по праву и что именно на их стороне бог (что в некотором роде правда в пространстве романа). Война у Замиля Ахтара предстает грязной и неприятной, на ней нет героев, но есть много-много случайных жертв.

    Второстепенные персонажи, впрочем, описаны не хуже и порой затмевают главных — возможно, в следующих книгах некоторые линии будут расширены. Убивает героев автор довольно часто, даже самых интересных — что тоже добавляет реалистичности. В романе много интриг, политики, обмана, предательств, фанатизма, пыток, убийств, сумасшествия, мученичества, и все же Замиль Ахтар не только заливает страницы кровью, но и мастерски описывает эмоции. Магических элементов, таинственных богов и темных сил в романе как раз столько, чтобы не превратить конфликт из исторического в сказочный. Пожалуй, разве что комический джинн по имени Кинн может показаться лишним. И наконец, в романе затронуты темы веры и религии, конфликта между ними в одной душе и на государственном уровне, конфликта между разными религиями и их последователями, между верой и церковью. Автор много размышляет об этом, показывает разные точки зрения и отвечает на все вопросы разными способами. Тема для эпического фэнтези нечастая, и раскрывается она здесь очень даже неплохо.

    Пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть дебютный роман Замиля Ахтара, — излишняя простота языка. На уровне фразы он порой кажется и вовсе примитивным.

    Итог: мрачная история о горе, мести, амбициях, религиозном фанатизме и гневе. Атмосфера Османской империи и крестовых походов с лёгким налётом Лавкрафта. Боги, сражения, магия, кровь, насилие, очень интересный мир и много занимательных персонажей, впечатляющие батальные сцены, жуткие твари и жуткие ангелы, а также некоторое количество небезынтересных размышлений.

    На свой страх и риск

    Самое интересное в судьбе «Стальных богов» — то, что автор опубликовал книгу самостоятельно без участия «традиционных» издательств, что совершенно не помешало ей добиться немалого успеха.

    Я отдыхал, ел и пил. Молился и благодарил Архангела. А потом очистил меч от крови, чтобы он мог испить еще. На вершине лестницы, ведущей на Ангельский холм, я смотрел на город. Он был бы прекрасен, если бы не дым, загрязняющий воздух. Но очистительный огонь обладает собственной божественной красотой.

    Михей Железный

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя
    Стоит ли читать?
    Поклонникам проработанных фэнтезийных эпопей с отголосками реальной истории — да.
    Удачно
    Мир
    Религия
    Персонажи
    Неудачно
    Простота языка
    Излишняя стремительность сюжета
    8
    Оценка

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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