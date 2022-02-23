«Сага»: за что любят и ненавидят один из главных фантастических комиксов

«Сага» — комикс необычный. С одной стороны, это космоопера — жанр не то чтобы избитый, но и удивить им опытного читателя непросто. С другой стороны, «Сага» — комикс уникальный и в чём-то даже революционный. Это один из главных хитов издательства Image. Это серия, которая пользуется заслуженной любовью своих поклонников. Это мастерски написанное произведение, которое не стыдно взять любому писателю как настольную книгу по сценарному и нарративному мастерству. А ещё это любимый комикс автора строк, которые вы сейчас читаете.

Целых три года сценарист Брайан Вон и художница Фиона Стэплз хранили молчание. Поклонников их творчества мучили вопросы: когда выйдет продолжение? Сколько ещё осталось до конца? Захочет ли творческий тандем вообще продолжать историю? И вот в начале 2022 года «Сага» вернулась.

В честь возвращения такого именитого произведения мы решили напомнить, почему же все так любят «Сагу». За что её так сильно превозносят? И все ли её на самом деле любят? Давайте разбираться. Но для начала необходимо вспомнить, о чём сам комикс.

Галактическая опера

Сюжет «Саги» — вариация космооперы с жирной отсылкой к пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». В галактике идёт непрекращающаяся война между планетой Лендфолл и её спутником под названием Венец. Когда началась война, никто уже не помнит. Почему она началась, никого уже не волнует. Всё идёт как идёт, статус-кво воюющих сторон давно определён. В общем, война — уже часть жизни, и все к ней привыкли. И хотя гибнут миллиарды, обитатели галактики уже и не знают, как это — жить иначе.

Но вот посреди неутихающих битв два солдата — Алана с Лендфолла и Марко с Венца — влюбляются друг в друга. Более того, плодом их любви становится дочь Хейзел. Обе воюющие стороны заинтересованы в том, чтобы влюблённой пары и тем более их общего ребёнка не существовало на свете.

С самого начала комикса за молодой семьёй открывается беспощадная охота. Каждый из охотников преследует свои цели: пытается реализовать амбиции, угодить начальству, заработать деньги или достичь некой личной выгоды. Согласитесь, звучит весьма просто: Алана и Марко своим существованием ставят под угрозу интересы сильных мира сего, тогда как героям всего лишь хочется найти какое-то тихое место, где они могли бы растить свою дочь в любви. И была бы эта история простой и заурядной, если бы не авторский состав комикса.

Сценарист

Брайан К. Вон — персона значительная, один из сильнейших современных сценаристов комиксов. Если его фамилия красуется на обложке какого-то комикса, это верный знак, что произведение заслуживает внимания. Немало работ Вона обосновалось в различных топах и списках лучшего (в том числе и в нашем). Он удачно структурирует свои произведения, метко и в нужный момент вводит персонажей, постепенно и увлекательно раскрывает историю. Но главное — Вон очень верно ощущает комикс как отдельный вид повествовательного искусства и умело пользуется его инструментарием.

Первое, что сильно выделяет «Сагу» на фоне многих других произведений, — она просто хорошо написана. Каждый выпуск, каждая сюжетная арка, каждый персонаж — все эти элементы работают как швейцарские часы. В комиксе, например, очень много персонажей, но среди них нет пустых болванок. Каждый введён в историю, чтобы выполнить какую-то функцию. Допустим, кто-то проверяет любовь Аланы и Марко на прочность, как Джинни с планеты Гардения. Кто-то необходим для раскрытия характера персонажей. Здесь ярким примером будет наёмник Воля и его долгое путешествие в не самой обычной компании.

Проиллюстрировать то, какую удачную и кропотливую работу провёл сценарист над образами героев, можно огромным количеством примеров. Но главное, что все персонажи, будучи диковинными пришельцами, при этом кажутся живыми и знакомыми. Они говорят о понятных вещах, боятся того, что действительно страшно, мечтают о том, о чём и мы мечтаем. И такой уровень проработки, разумеется, приковывает внимание читателя. Не чувствуется перекоса характеров в какую-либо сторону; персонажи совершают неоднозначные поступки, меняют стороны в конфликте и терпят постоянные потери. Они противостоят бывшим союзникам, предают, убивают.

Вон также великолепно владеет мастерством создания клиффхэнгеров и различных сюжетных зацепок. В первый раз я прочитал «Сагу» буквально за два дня, потому что просто не мог оторваться. А на тот момент это было 54 выпуска. История обрывалась на самых тревожных и любопытных местах, и, казалось, в каждом следующем выпуске накал страстей должен был спадать, но нет! Вон продолжал держать высокую планку. На обложках его комиксов пора вешать предупреждающие плашки об опасности привыкания, такой сильный у его работ аддиктивный эффект.

Сама по себе история тоже весьма интересна. Нам показывают массу разнообразных сюжетных конфликтов, опасных столкновений и трогательных моментов. В комиксе много жестокого экшена и немало трагичных событий, часто фатальных для героев. Сюжет очень динамичен, и в нём нет бесящих филлеров. Вон пишет всё строго и по делу, не отклоняясь от своей центральной линии.

В «Саге» вы не найдёте некогда популярных в комиксах постмодернистских приёмов. Здесь нет сложных сюжетных конструкций, которые в неумелых руках автора скорее запутывают читателя. Вместо них стройный сюжетный каркас, который от выпуска к выпуску сбалансированно обогащается автором.

Рассказчиком всей истории выступает дочка главных героев. Это рискованный ход, поскольку читатель с самого старта уже примерно понимает финал: главная героиня выживет. Перед автором стоит задача наполнить сюжет событиями, которые увлекут читателя и уведут его внимание в сторону от уже известного финала. И с этим Вон справляется хорошо.

Художественный стиль

Всё это сюжетное великолепие не получилось бы таким, если бы не Фиона Стэплз. Ни одно интервью с Брайаном К. Воном о «Саге» не обходится без упоминания о том, как ему повезло работать с такой талантливой художницей. Один раз можно списать на простую вежливость, но после целого каскада признаний в творческой любви Вона к Фионе начинаешь понимать, что такие рабочие тандемы и правда большая редкость. Навскидку могу назвать только дуэт Брубейкера и Филлипса. И чем реже такое встречается, тем ценнее творческий результат. Между Воном и Стэплз весь комикс чувствуется настоящая творческая химия.

В «Саге» читатель проносится по калейдоскопу различных миров. И каждый из них уникален, а дизайн их обитателей удивляет и поражает. Причем Стэплз всегда отмечает, что в её руках только реализация задумок, а все идеи генерирует сам Вон. И сценарист серии даёт своей фантазии всю полноту свободы. Милые прямоходящие тюлени с секирами; космические корабли в виде деревьев; хтонические младенцы размером с планету, пожирающие целые миры; роботы-аристократы с мониторами, транслирующими эмоции, вместо голов; проститутки на планете наслаждений, у которых есть только ноги, а вместо торса — огромные лица. Каждая страница поражает и заставляет в очередной раз удивиться креативности Вона.

Но тут важно сказать, что есть альтернативное мнение, согласно которому Вон за эпатажем прячет отсутствие смыслов и идей. Будто бы автор стремится больше шокировать и развлекать, нежели за счёт образов рассказывать историю. Например, зачем изображать гигантского голого мужика, мошонку которого рисуют на целую страницу? Или огромного дракона, который орально удовлетворяет сам себя? Да, я считаю, что грешок эпатажности за Воном водится, поскольку в такие моменты очень сложно разобраться, написал это он для вау-эффекта или всё-таки здесь есть какой-то смысл. Тут пусть каждый уже решит сам в процессе чтения.

Сам рисунок Фионы отлично подходит комиксу. Выбранный ей стиль и цветовые решения гармонично резонируют с духом «Саги». И пусть здесь нет высокой детализации, зато мимику художница рисует на достойном уровне. А когда мы говорим о работе, в которой поднимаются темы семьи и любви, а во главу угла всё же поставлены различные аспекты взаимоотношений, то отражению мыслей, чувств, эмоций и реакций на ситуации нужно уделять очень много внимания. И с этим комикс справляется на ура. Такой стиль очень хорошо подходит другим камерным историям, похожим на «Сагу». А вот масштабные развороты у Стэплз получаются уже не так хорошо, но для «Саги» это не критично.

Отдельно стоит упомянуть и о подходе к созданию образов, который был заложен художницей ещё на старте. Фиона с самого начала хотела отбросить стандартные архетипы космооперы с главным героем — белым мужчиной, поэтому в комиксе процветает расовое разнообразие, что касается и главных героев, и второстепенных персонажей. Но об этом мы поговорим чуть ниже, когда коснёмся тематики комикса.

Темы «Саги»

Важно добавить, что «Сага» — комикс очень взрослый. И речь сейчас не о тематике. Ублажающий себя дракон, детально изображённые сцены секса как традиционного, так и межвидового. Картины кровавых и беспощадных схваток и убийств: в общем, всё, за что мы любим современные развлекательные медиумы. Но кто-то воспринимает это как сознательный эпатаж, а кому-то это нравится.

Тут не стоит забывать, что комикс выходит в издательстве Image, которое даёт своим авторам определённую творческую свободу. Взять хотя бы флагманский комикс издательства — «Ходячие мертвецы». А сценаристам и художникам в радость, когда их работе не мешает редакторская политика издательства со своими ограничениями, как в Marvel и DC.

Комикс, его общий дизайн и атмосфера держат читателя в напряжении и в постоянном предвкушении всё новых и новых событий. Но за повествованием о масштабной галактической войне и за дерзким дизайном кроется понятная история о простых людях и простых проблемах. Так о чём же «Сага»?

Вон рассуждает о тривиальных и вполне понятных человеку вещах. Разумеется, во главе угла тема семьи. Герои проходят через настоящий ад, лишь бы сохранить свои отношения. Они молодые родители, а с этим статусом приходит целый ворох проблем, начиная со смены подгузников и заканчивая естественным родительским желанием обеспечить своему чаду безопасность.

Создавая ситуации, в которые попадают герои, Вон рассуждает на тему разрушения отношений. Что ставит любовь и преданность под угрозу? Что держит семью вместе? Что делает пару хорошими родителями? Можно ли приводить детей в жестокий мир, и не цинично ли это со стороны взрослых? Уверен, такие вопросы возникают у всех нас в голове и в раннем возрасте, когда мы видим отношения в семье с позиции ребёнка, и в поздние годы, когда, став родителями, мы обрастаем обязанностями и сталкиваемся с проблемами, которые кажутся нерешаемыми. Приключения Аланы, Марко и Хейзел — это отражение страхов людей, воспринимающих окружающий мир как угрозу, а членов семьи как своих единственных союзников. Комикс нередко заставляет героев отвечать на вопросы: кто свой, а кто чужой? Проблемы доверия здесь играют не последнюю роль.

Вон старается, чтобы «Сага» соответствовала духу времени, и придерживается новой этики и расового и полового разнообразия. Вводя огромное количество непохожих друг на друга персонажей и придумывая различных существ, сценарист рассуждает на темы расизма и принятия окружающих. Война в комиксе идёт под лозунгами «убьём этих крылатых уродов» или «смерть этим рогатым тварям».

В то же время Вон создаёт многогранные личности, которые через свои поступки и мысли говорят о любви, пацифизме и сочувствии. Персонажи готовы принимать добро в людях и отдавать его другим. Они отвергают насилие и жестокость. И это не перманентное состояние героев в комиксе — в течение истории они проходят длительный путь трансформации, который приводит их к таким выводам. Алана и Марко в комиксе подтверждают, что движущие войну предрассудки и страхи были ложью, что любовь всё равно одержит верх. Но эта победа может даться только очень большой жертвой, а путь к ней будет устлан болью и лишениями.

Самое приятное, что все эти популярные мысли благодаря таланту автора и художницы не выглядят как агитка, а органично вплетены в повествование и мир комикса. Никто не будет спорить, что такие темы важны и их стоит поднимать. Но нередко за ширмой обращения к актуальному скрывается творческая бездарность и отсутствие идей. Для «Саги» это не характерно — она отличный пример того, как нужно работать со сложными темами.

За что ругают?

У комикса есть и противники, считающие «Сагу» весьма переоценённой, и с их критикой не всегда легко спорить. Например, кто-то считает, что Вон очень зацикливается на шок-контенте, тиражирует избитые клише, повторяя их из выпуска в выпуск, и слишком быстро скачет по сюжету, из-за чего теряется структура истории и, как следствие, усложняется процесс чтения.

Здесь есть здравое зерно. Несмотря на структурную целостность комикса, его очень непросто читать в онгоинге. Высокая динамика повествования может запутать, если между чтением отдельных выпусков делать длительные паузы. В течение первых 54 выпусков (это только половина истории, как говорит Вон) декорации несколько раз становятся кардинально иными — и речь не только о визуальной составляющей. Меняется временной отрезок истории, местоположение персонажей, их статус. Там, где один читатель заметит плавную трансформацию взглядов героев, другие увидят беспричинное переобувание в воздухе. Персонажи резко меняют своё мнение или сторону в конфликте, и читатель не понимает, почему.

Рисунок тоже иногда критикуют, приводя в пример другие значимые комиксы, например «Блэксед» или работы Шона Филлипса, которые отличаются узнаваемым стилем и запредельным уровнем детализации. Стиль Фионы Стэплз ругают за «обычность» и отсутствие глубокой проработки деталей.

Тут стоит отметить, что Фиона не типичный комиксист — её стиль напоминает то, как рисуют художники в Интернете в цифровую эру. Стэплз работает не карандашом, а сразу в цифре. Из-за этого в её рисунках просматриваются знакомые атрибуты цифровых комиксов, что иногда режет глаз поклонникам классических рисованных историй. Перспектива рисунка часто повторяется, создавая очень похожие изображения, а задним планам художница порой уделяет слишком мало внимания.

Напоследок, «Сагу» порой называют комиксом для тех, кто никогда не читал комиксы. Дайте неискушённому читателю секс, кровищу, смелые темы, и вы купите его душу. Такой подход считают дешёвым не только в мире комиксов. Хотя для меня эпатажность Вона — скорее развлекательный элемент, который просто вносит некое разнообразие.

Тем не менее «Сага» из года в год получает престижные награды, и, конечно же, несмотря на критику, чаще можно услышать похвалы в адрес Вона и Стэплз.

Экранизация?

Удивительно, что «Сагу» так до сих пор никто и не пытался экранизировать. Особенно в наше время, когда популярностью пользуются дерзкие работы для зрелой аудитории, вроде «Неуязвимого» или «Сладкоежки». Но я помню годы, когда выход таких картин казался чем-то невероятным. Да тот же «Дэдпул» поверг фанатов комиксов в шок: казалось безумием поверить в экранизацию историй о таком персонаже. Темы «Саги» тоже могут быть как никогда кстати, поскольку найдут отклик у весьма обширной аудитории.

Но я считаю, что «Сагу» стоит экранизировать исключительно в мультипликационном формате. И следует делать именно так по ряду причин. Во-первых, дизайн мира, пришельцы, технологии — всё это будет очень дорого стоить. А учитывая то, что фантастика среднестатистическому зрителю как жанр непонятна (не берём в расчёт известные франшизы), дороговизна проекта просто отпугнёт потенциальных создателей. Во-вторых, поклонники того же «Неуязвимого» увидели, как заиграла новыми красками их любимая серия благодаря использованию того же визуального стиля, что и на страницах комикса. Такой подход выглядит куда более выигрышным.

Пока сами создатели «Саги» не питают надежд насчёт экранизации. Нам же остается только ждать.

***

В России «Сагу» выпускает издательство XL Media. В свет вышло уже семь томов и два тома делюкс-издания комикса, вмещающие сразу несколько сюжетных арок. Оба формата выпускаются в твёрдом переплёте, хотя ранние тома сейчас трудно найти в магазинах. Сам автор этих строк отказался от оригинального иностранного издания в пользу локализованного — оно не сильно уступает в качестве. Издание на русском ещё не закончено и остановилось где-то на сороковых выпусках. Очень надеюсь, что XL Media доведут эту шикарную серию до логического финала, и коллекционеры комиксов смогут поставить на полку её всю целиком.

Часто говорят, что в истории комиксов есть время до и после «Саги». Я не верю, что отдельные произведения своим появлением могут поменять целый вид искусства. Сколько уже было комиксов, что ломали привычные стандарты и открывали читателю новый мир, о котором он и думать не мог! Но «Сага», без преувеличения, произведение выдающееся. Оно показывает высокую планку качества, которую смогут взять далеко не все. Это комикс, который останется в истории и с которым вам точно стоит ознакомиться.