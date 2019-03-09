В этом году сразу в двух американских «Диснейлендах» появится Galaxy’s Edge — огромная интерактивная зона развлечений, посвящённая вселенной «Звёздных войн». 31 мая заработает Galaxy’s Edge в Анахайме, штат Калифорния, а 29 августа аналогичная зона откроется в «Walt Disney World в Орландо, Флорида. Galaxy’s Edge — самая масштабная игровая площадка по «Звёздным войнам» в мире. По словам работавших над проектом «воображинёров», перед ними стояла задача создать у посетителей впечатление полного погружения в далёкую-далёкую галактику. И, судя по отзывам журналистов, опубликовавших на прошлой неделе репортажи о трёхдневном пребывании в недостроенном ещё Galaxy’s Edge в Анахайме, инженерам это удалось.

Батуу: планета на краю вселенной

Согласно задумке создателей Galaxy’s Edge, посетители парка, переступая порог развлекательной зоны, не просто попадают в далёкую-далёкую галактику, а переносятся в конкретное место — аванпост Чёрный Шпиль на планете Батуу.

Планета Батуу придумана воображинёрами «Диснея» и Сюжетной группой Lucasfilm специально для Galaxy’s Edge. Действие аттракциона развернётся одновременно с событиями новой трилогии, между восьмым и девятым эпизодами, но история планеты проработана на много лет в прошлое.

Батуу находится во Внешних Территориях на самом краю Дикого Космоса. Некогда эта планета находилась на перекрестье оживлённых торговых маршрутов, но со временем её значимость снизилась. Этот мир стал пристанищем контрабандистов, пиратов, охотников за головами, дельцов чёрного рынка и прочих проходимцев, предпочитающих вершить дела вдали от любопытных глаз.

Когда-то Батуу была покрыта гигантскими деревьями, но от них сохранились только окаменевшие остовы, которые местные называют шпилями. Вокруг одного из таких шпилей, выделяющегося чёрным цветом, возникло поселение Чёрный Шпиль — крупнейшее на Батуу.

Во времена Войн клонов и Восстания планета находилась слишком далеко от конфликтов, чтобы представлять интерес для любой из сторон, хотя пару раз и поучаствовала в общегалактических событиях. Во время Войны клонов здесь познакомились тогда ещё командор Траун и Энакин Скайуокер, прилетавший на планету в поисках пропавшей Падме. А двумя десятилетиями позже на планету по заданию Императора направились Дарт Вейдер и уже гранд-адмирал Траун.

Но в последнее время всё изменилось. Сначала на Батуу в окрестностях Чёрного Шпиля устроили базу бойцы Сопротивления, а следом на улицах аванпоста появились и штурмовики Первого Ордена. По слухам, обе фракции ищут на планете нечто важное.

Батуу уже начинает появляться в произведениях нового канона. В прошлом году на планете орудовали персонажи романа Тимоти Зана «Траун: Союзники», в этом здесь развернутся события стартующей в апреле серии комиксов Galaxy’s Edge от Marvel, а в сентябре Чёрный Шпиль станет местом действия одноимённой книги Делайлы Доусон.

Живой и обжитой мир

«Воображинёры» стремились создать впечатление оживлённого, обжитого и слегка побитого жизнью места, близкого по духу к атмосфере оригинальной трилогии. Поэтому при строительстве в основном использовались материалы не старше 1983 года. Обшарпанные улицы аванпоста выглядят так, словно им уже лет тридцать как не помешал бы ремонт. А граффити и надписи на языке ауребеш на стенах домов способны поведать немало историй.

Galaxy’s Edge спроектирован так, что по улицам Батуу можно просто гулять и глазеть по сторонам. Но куда больше удовольствия посетители получат, если примерят роли искателей приключений, открывающих для себя планету. Здесь мобильные телефоны превращаются в инфопланшеты, полные информации о новом мире. Каждый сотрудник парка отыгрывает свою роль, и даже еда и сувениры выглядят так, будто сделаны в далёкой галактике.

Территория Galaxy’s Edge поделена на три части. В старых руинах в лесистой местности на краю города разбило лагерь Сопротивление. В центре находится оживлённый рынок с космопортом, а на противоположном краю — база Первого Ордена.

В центре находится куча магазинчиков, забегаловок и мастерских. В доках «Транспортных решений Онаки» стоит настоящий полноразмерный «Тысячелетний сокол», а прославленный в прошлом пират Хондо предлагает гостям парка выполнить несложную работёнку, ради которой он одолжил у Чубакки «Сокол».

На борту «Сокола» посетителей парка ждёт первый аттракцион — Millennium Falcon: Smugglers Run. Участников разбивают на команды из шести человек, каждый из которых выполняет одну из трёх функций: пилота, бортинженера или стрелка. Аттракцион интерактивный, и его исход зависит от действий игроков: если стрелок не будет вовремя сбивать СИД-истребители, инженер не успеет справиться с возникшими на борту неисправностями, а пилот разобьёт корабль об астероид… скажем так, Хондо будет очень недоволен. В случае успешного прохождения Хондо даст вам вашу долю. А если вы воспользуетесь мобильным приложением, то сможете узнать, что же вы перевозили. Оказывается, Хондо контрабандой поставляет оружие Сопротивлению. Разумеется, не бесплатно.

Второй аттракцион поджидает посетителей парка на территории базы Сопротивления. В его создании приняли участие несколько основных актёров новой трилогии.

Действие аттракциона Star Wars: Rise of the Resistance начинается неподалёку от базы Сопротивления, где BB-8 показывает посетителям голограмму Рей, вербующей новичков. Новые рекруты Сопротивления поднимаются на борт транспорта под управлением Ниена Намба, а сам По Дэмерон сопровождает транспорт во время полёта.

К несчастью, транспорт попадает в засаду. По улетает за подмогой, а посетителей затягивает в ангар гигантского звёздного разрушителя. Там штурмовики принимают и сортируют пленников по камерам, куда с допросом является Кайло Рен.

После его ухода перед дверями камеры возникает Финн, который и помогает всем бежать. Далее следует головокружительная сцена погони по коридорам звёздного разрушителя, вагонетки лавируют между ног гигантских шагающих танков Первого Ордена, а над головой пролетают «настоящие» бластерные заряды. Затем герои возвращаются на Батуу и расходятся по своим делам с чувством выполненного долга.

Получается, что в двух из трёх территорий Galaxy’s Edge есть свои аттракционы, и только на базе Первого Ордена посетителей ждут лишь сувениры и пропаганда. Возможно, там со временем появится свой, третий, аттракцион, но пока ничего такого не слышно.

Вкус далекой галактики

На территории Galaxy’s Edge не будет никаких массовых товаров с логотипами нашего мира. В здешних лавках, кафе и ресторанах будут исключительно «внутримировые» блюда, напитки и товары, разработанные специально для парка.

Так, на рынке можно будет купить легендарное голубое и зеленое молоко. В кантине Оги можно отведать алкогольные и безалкогольные коктейли под причудливыми названиями The Outer Rim или Bespin Fizz. В Ronto Roasters вам предложат сэндвич с зажаренной ронтятиной (на самом деле португальские колбаски и свинина).

На рынке тойдарианка Забака «сама» делает плюшевые и металлические игрушки. В Droid Depot можно будет собрать собственного дроида, в Savi & Son Salvage помогут сконструировать собственный световой меч. А в Dok-Ondar’s Den of Antiquities посетители смогут приобрести бесценные артефакты из самых разных эпох, включая древние голокроны джедаев и ситхов, световые мечи и многое другое.

Владельцы и обитатели этих мест будут работать над погружением в атмосферу далёкой-далёкой галактики. Док-Ондар будет переругиваться с помощниками, оформлять заказы и заключать сделки, а некоторые предметы его огромной коллекции (далеко не всё из которой выставлено на продажу) — настоящий реквизит со съёмок «Звёздных войн».

В кантине Оги звучит музыка, написанная специально для бара композиторами со всего мира, а бармены могут поприветствовать вас, учитывая ваши результаты на аттракционе Smugglers Run. Например, если вы умудрились потерпеть крушение или потерять груз, бармены поприветствуют вас как тех ребят, что разбили «Сокол», и скажут, что Хондо очень-очень недоволен.

Шеф-повар заведения Docking Bay 7 Food and Cargo Строно «Куки» Таггз поведает, что до того, как обосноваться на Батуу, он служил поваром в замке Маз Канаты на Такодане, пока какие-то клоуны всё не испортили. К слову, заведение его располагается на борту припаркованного на крыше транспортного челнока. А в уже упоминавшемся Ronto Roasters вся еда готовится на подвешенном над потолком двигателе от гоночного кара.

Пожалуй, для полного погружения в далёкую-далёкую галактику здесь не хватает лишь одной детали. Как и на Татуине времён Квай-Гон Джинна, на Батуу не в ходу республиканские кредиты, как и имперские, и любые другие. Принимают здесь исключительно доллары.

Кроме того, в сувенирных лавках и магазинчиках Батуу нельзя будет купить даже игрушечные бластеры. Подобное оружие строго-настрого запрещает политика компании Disney. А вот против алкогольных коктейлей и световых мечей компания ничего не имеет.

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Посещение Galaxy’s Edge будет дорогим удовольствием и наверняка обойдётся фанату не в одну тысячу долларов. Но всё равно от желающих наверняка не будет отбоя, и внутри по крайней мере первое время будет не протолкнуться от посетителей. Если так — значит, воображинёрам Disney удалось сделать невозможное и перенести кусочек далёкой-далёкой галактики в наш мир.

Автор статьи — суровый циник, который крайне скептически относится к диснеевской части «Звёздных войн». Но даже ему захотелось взять отпуск и на недельку сгонять на Батуу разведать тайны Чёрного Шпиля.

А это чего-то да стоит.