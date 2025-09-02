КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
Кино|Будущие фильмы
#что посмотреть#будущие фильмы

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры

Кот-император
2 сентября 12:00
1257
5 минут на чтение
На Западе в этом сентябре нет громких фантастических новинок. Но стоит упомянуть о нескольких фильмах, прокат которых в России пока не анонсировали. Среди них — продолжение классики ужасов, вариация на тему «Инопланетянина» Спилберга и, пожалуй, самый необычный Бэтмен. А есть ведь ещё и индийское кино!

Читайте также

Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!

Кот-император

30.08.2025

17909

Готика от Бессона, карлик-монстр-супергерой и дорама на большом экране.

Заклятие 4: Последний обряд

The Conjuring: Last Rites
Когда? 5 сентября 2025 в США.
Что? Мистические ужасы. Четвёртая часть серии.
О чём? Ещё одна история о похождениях знаменитых мистификаторов охотников за паранормальным Эда и Лоррейн Уорренов. Как и прежде, сюжет отдалённо основан на реальных событиях — истории дома Смёрлов, считавших, что у них поселился демон (который в фильме, конечно, будет настоящим).
Трейлер
Чего ждём? Последнее (если верить заявлениям) «Заклятие» снимает уже не основатель серии Джеймс Ван, а Майкл Чавес, ответственный за «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 3» — впрочем, Ван продолжает присматривать за своим детищем как продюсер. Фильм позиционируется как финал цикла «Заклятие», хотя в это трудно поверить — наверняка студия найдёт способ выжать ещё что-нибудь из такой популярной серии. Но, скорее всего, на этом мы простимся с героями в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармиги, а продолжения если и будут, то уже без их участия.

Бэтмен-ацтек: Столкновение империй

Batman Azteca: Choque de Imperios
Когда? 18 сентября в Мексике, 19 сентября на HBO Max.
Что? Супергеройское историческое фэнтези, вдохновлённое комиксами DC.
О чём? Вольная фантазия на тему «что, если бы Бэтмен родился в империи ацтеков». Бэтмен становится воином-ягуаром, Джокер — жрецом, приносящим человеческие жертвы, а Двуликий — реальным конкистадором Кортесом.
Трейлер
Чего ждём? Испаноязычный мультфильм для стриминга, связанный с Бэтменом и его миром лишь внешностью персонажей: у одного ушки, у другого грим, третьему пол-лица сожгло. В остальном «Бэтмен-ацтек» выглядит как самостоятельная история, что в принципе даже плюс: про Бэтмена снято много, а вот фантазий про ацтеков — намного меньше.

Большое смелое красивое путешествие

A Big Bold Beautiful Journey
Когда? 19 сентября 2025 в США.
Что? Мелодрама, магический реализм.
О чём? Сара и Дэвид случайно познакомились на свадьбе, и вдруг судьба начала сводить их. Навигатор заговорил с Дэвидом человечьим голосом и велел отправиться с девушкой в фантастическое путешествие — по местам, которые он укажет.
Трейлер
Чего ждём? Романтическую историю про красивых и счастливых людей (в главных ролях — Марго Робби и Колин Фаррелл), которые могут себе позволить махнуть куда глаза глядят. Фантастики тут, судя по трейлеру, самый минимум — маленькие чудеса лишь подталкивают героев к открытиям в реальном мире и приятному совместному времяпрепровождению.

Ксено

Xeno
Когда? 19 сентября 2025 в США.
Что? Семейная научная фантастика.
О чём? Девочка-подросток, обожающая всякую живность, встретила упавшего с неба инопланетного монстра и подружилась с ним. Но плохие взрослые из ФБР хотят отнять у неё любимого зубастого громилу.
Трейлер
Чего ждём? Очередную вариацию на тему «Инопланетянина» Спилберга. Только Ксено — не милый увалень, а довольно грозная на вид зверюга, отчего понять земные власти становится намного легче, чем героиню (которую играет Лулу Уилсон, юная звезда ужастиков).

Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Chainsaw Man Movie: Reze-hen
Когда? 19 сентября 2025 в Японии и 29 октября 2025 США.
Что? Сёнэн-аниме, чёрнокомедийный боевик по манге Тацуки Фудзимото.
О чём? Дэндзи — обыкновенный японский юноша, способный превращаться в полудемона с бензопилой вместо морды. С помощью своих способностей он охотится на демонов в рядах спецотряда в Токио.
Трейлер
Чего ждём? Экранизацию арки Резе — так зовут «девушку-бомбу», в которую Дэндзи влюбится. Но на самом деле эта милая барышня — советская шпионка и хочет украсть сердечко Человека-бензопилы. Нет-нет, буквально — демоническое сердце, дающее ему силы.
Эта полнометражка — продолжение первого сезона. Она заполнит для фанатов паузу между ним и вторым сезоном, который пока далёк от выхода на экраны.

Лемурийский кандидат

The Lemurian Candidate
Когда? 12 сентября 2025 в США.
Что? Фантастическая комедия.
О чём? О троице друзей, отправившихся в горный поход и столкнувшихся с инопланетянами. Впрочем, парни употребляли запрещённые вещества, так что понять, насколько пришельцы реальны, им трудно.
Трейлер
Чего ждём? Малобюджетную комедию про укурков, в которой фантастика может оказаться как глюком, так и реальностью — и юмор именно в том, что до поры до времени это непонятно. Жаль, что к фильму выпущены только коротенькие тизеры, которые не обещают ничего интригующего — в них повторяется одна и та же шутка о том, что герои обдолбались.

Свет мира

Light of the World
Когда? 5 сентября 2025.
Что? Библейская история.
О чём? Об апостоле Иоанне, младшем и любимом ученике Иисуса и будущем авторе Евангелия. Его глазами нам показывают чудеса и последние дни Христа.
Трейлер
Чего ждём? Вам не показалось: в этом году уже выходил очень похожий мультфильм «Царь царей». Но в США религиозное кино — это большой рынок, и двум проектам на нём не тесно. Отличаются они, во-первых, стилем — «Свет мира» сделан в двухмерной анимации; а во-вторых, в отличие от «Царя царей», новый мультфильм не может похвастать мировыми звёздами на озвучке.

Мирай

Mirai
Когда? 12 сентября 2025 в Индии.
Что? Индийское фэнтези на языке телугу.
О чём? О великом воине, который при помощи божественного посоха защищает девять священных писаний, способных превратить смертного в божество.
Трейлер
Чего ждём? Творение Толливуда — кинематографа на языке телугу, который от Болливуда отличается тем, что чаще делает ставку не на песни и танцы, а на фееричные трюки и спецэффекты. Толливуд породил «Бахубали» и «Р.Р.Р.», и «Мирай» вполне может стать пусть не столь же крутым, но хотя бы столь же безумным.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#что посмотреть#будущие фильмы
Рекомендуем
Почему в Голливуде проблемы со сценариями
«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Кино

Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!

Кино

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
Кто с мечом к нам придёт!

Кино

«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Матильда Лутц — украшение фильма, но сценарий и постановка почти не оставляют ей шансов добиться стоящего результата

Кино

Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Сравниваем Суперменов в исполнении Кристофера Рива, Генри Кавилла и Дэвида Коренсвета.

Кино

Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр
Симфония плоти

Кино

Фильмы по Стивену Кингу, которые не стоит пропускать
Шесть разных, но заслуживающих внимания картин.

Кино

«Одно целое»: я — это ты, ты — это я
И никого не надо нам

Кино

«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
За что в своё время полюбили этот добрый домашний киберпанк.

Кино

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
А ещё христианский ответ «Кейпоп-охотницам».

Кино

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Первая семья Marvel возвращается на большие экраны.
Показать ещё
Рекомендуем
«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Как был создан «Чужой»
Как снимали «Терминатор 2: Судный день»
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты