Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры

На Западе в этом сентябре нет громких фантастических новинок. Но стоит упомянуть о нескольких фильмах, прокат которых в России пока не анонсировали. Среди них — продолжение классики ужасов, вариация на тему «Инопланетянина» Спилберга и, пожалуй, самый необычный Бэтмен. А есть ведь ещё и индийское кино!

Заклятие 4: Последний обряд

The Conjuring: Last Rites

Когда? 5 сентября 2025 в США.

Что? Мистические ужасы. Четвёртая часть серии.

О чём? Ещё одна история о похождениях знаменитых мистификаторов охотников за паранормальным Эда и Лоррейн Уорренов. Как и прежде, сюжет отдалённо основан на реальных событиях — истории дома Смёрлов, считавших, что у них поселился демон (который в фильме, конечно, будет настоящим).

Чего ждём? Последнее (если верить заявлениям) «Заклятие» снимает уже не основатель серии Джеймс Ван, а Майкл Чавес, ответственный за «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 3» — впрочем, Ван продолжает присматривать за своим детищем как продюсер. Фильм позиционируется как финал цикла «Заклятие», хотя в это трудно поверить — наверняка студия найдёт способ выжать ещё что-нибудь из такой популярной серии. Но, скорее всего, на этом мы простимся с героями в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармиги, а продолжения если и будут, то уже без их участия.

Бэтмен-ацтек: Столкновение империй

Batman Azteca: Choque de Imperios

Когда? 18 сентября в Мексике, 19 сентября на HBO Max.

Что? Супергеройское историческое фэнтези, вдохновлённое комиксами DC.

О чём? Вольная фантазия на тему «что, если бы Бэтмен родился в империи ацтеков». Бэтмен становится воином-ягуаром, Джокер — жрецом, приносящим человеческие жертвы, а Двуликий — реальным конкистадором Кортесом.

Чего ждём? Испаноязычный мультфильм для стриминга, связанный с Бэтменом и его миром лишь внешностью персонажей: у одного ушки, у другого грим, третьему пол-лица сожгло. В остальном «Бэтмен-ацтек» выглядит как самостоятельная история, что в принципе даже плюс: про Бэтмена снято много, а вот фантазий про ацтеков — намного меньше.

Большое смелое красивое путешествие

A Big Bold Beautiful Journey

Когда? 19 сентября 2025 в США.

Что? Мелодрама, магический реализм.

О чём? Сара и Дэвид случайно познакомились на свадьбе, и вдруг судьба начала сводить их. Навигатор заговорил с Дэвидом человечьим голосом и велел отправиться с девушкой в фантастическое путешествие — по местам, которые он укажет.

Чего ждём? Романтическую историю про красивых и счастливых людей (в главных ролях — Марго Робби и Колин Фаррелл), которые могут себе позволить махнуть куда глаза глядят. Фантастики тут, судя по трейлеру, самый минимум — маленькие чудеса лишь подталкивают героев к открытиям в реальном мире и приятному совместному времяпрепровождению.

Ксено

Xeno

Когда? 19 сентября 2025 в США.

Что? Семейная научная фантастика.

О чём? Девочка-подросток, обожающая всякую живность, встретила упавшего с неба инопланетного монстра и подружилась с ним. Но плохие взрослые из ФБР хотят отнять у неё любимого зубастого громилу.

Чего ждём? Очередную вариацию на тему «Инопланетянина» Спилберга. Только Ксено — не милый увалень, а довольно грозная на вид зверюга, отчего понять земные власти становится намного легче, чем героиню (которую играет Лулу Уилсон, юная звезда ужастиков).

Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Chainsaw Man Movie: Reze-hen

Когда? 19 сентября 2025 в Японии и 29 октября 2025 США.

Что? Сёнэн-аниме, чёрнокомедийный боевик по манге Тацуки Фудзимото.

О чём? Дэндзи — обыкновенный японский юноша, способный превращаться в полудемона с бензопилой вместо морды. С помощью своих способностей он охотится на демонов в рядах спецотряда в Токио.

Чего ждём? Экранизацию арки Резе — так зовут «девушку-бомбу», в которую Дэндзи влюбится. Но на самом деле эта милая барышня — советская шпионка и хочет украсть сердечко Человека-бензопилы. Нет-нет, буквально — демоническое сердце, дающее ему силы.

Эта полнометражка — продолжение первого сезона. Она заполнит для фанатов паузу между ним и вторым сезоном, который пока далёк от выхода на экраны.

Лемурийский кандидат

The Lemurian Candidate

Когда? 12 сентября 2025 в США.

Что? Фантастическая комедия.

О чём? О троице друзей, отправившихся в горный поход и столкнувшихся с инопланетянами. Впрочем, парни употребляли запрещённые вещества, так что понять, насколько пришельцы реальны, им трудно.

Чего ждём? Малобюджетную комедию про укурков, в которой фантастика может оказаться как глюком, так и реальностью — и юмор именно в том, что до поры до времени это непонятно. Жаль, что к фильму выпущены только коротенькие тизеры, которые не обещают ничего интригующего — в них повторяется одна и та же шутка о том, что герои обдолбались.

Свет мира

Light of the World

Когда? 5 сентября 2025.

Что? Библейская история.

О чём? Об апостоле Иоанне, младшем и любимом ученике Иисуса и будущем авторе Евангелия. Его глазами нам показывают чудеса и последние дни Христа.

Чего ждём? Вам не показалось: в этом году уже выходил очень похожий мультфильм «Царь царей». Но в США религиозное кино — это большой рынок, и двум проектам на нём не тесно. Отличаются они, во-первых, стилем — «Свет мира» сделан в двухмерной анимации; а во-вторых, в отличие от «Царя царей», новый мультфильм не может похвастать мировыми звёздами на озвучке.

Мирай

Mirai

Когда? 12 сентября 2025 в Индии.

Что? Индийское фэнтези на языке телугу.

О чём? О великом воине, который при помощи божественного посоха защищает девять священных писаний, способных превратить смертного в божество.

Чего ждём? Творение Толливуда — кинематографа на языке телугу, который от Болливуда отличается тем, что чаще делает ставку не на песни и танцы, а на фееричные трюки и спецэффекты. Толливуд породил «Бахубали» и «Р.Р.Р.», и «Мирай» вполне может стать пусть не столь же крутым, но хотя бы столь же безумным.

