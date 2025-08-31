КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям

Классика

За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
Что почитать
отрывок из книги историческое фэнтези

Читаем книгу: Александр Зимовец — «Дуэльный сезон»

Платформа «Литнет»
31 августа 12:00
21
5 минут на чтение
Что будет, если соединить эстетику Российской империи, магию и дуэльный кодекс? Получится «Дуэльный сезон» роман Александра Зимовца, вышедший на платформе независимой литературы «Литнет», в издательствах RUGRAM и «РИПОЛ классик». Книга написана на стыке жанров: tsar-punk, исторического фэнтези и альтернативной истории. Эта история напоминает: в мире магии честь и жизнь зависят от того, что окажется быстрее клинок или заклинание. 
Публикуем отрывок. в котором главная героиня, Дарья Булавина, сходится на дуэли с опасным противником — и, кажется, в этой схватке не обойдётся без магии...
Даша почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок. Она взглянула на Стужева, который на правах секунданта стоял неподалеку от неё.
Быть может, это просто свет фонаря так играл на его лице, но Даше показалось, что на нём появилась знакомая едва заметная улыбка.
Ну разумеется, это точно он! Иначе и быть не может! А она попалась в ловушку, словно глупая мышь! Предупреждал ведь её отец, что в Маринбурге нужно держать ухо востро, что там за каждым углом подстерегает предательство!
Но у неё не было времени, чтобы корить себя за доверчивость. Минц подал сигнал, чтобы противники сходились.
Стольский двинулся в её сторону. В его движениях чувствовалась уверенность в собственных силах. В отличие от большинства присутствующих, он-то точно знал, что Даша не телекинетик, а если так, то и большого эффекта на ход поединка её способности оказать не могут.
Чего он не знал, так это того, что перед ним не кисейная барышня, а человек, не одну сотню часов потративший на уроки фехтования.
Откуда бы ему это знать? Даже давешняя история о том, как «Варвара Ухтомская» застрелила своего же подзащитного на дуэли, вовсе не говорила об этом. Может, потому он и выбрал сабли, что знал: стрелять она умеет.
Так или иначе, Стольский просчитался. И сам он понял это довольно быстро, когда попытался атаковать.
Атака была умелой, но Даша отразила её без труда да ещё сделала выпад, так что её клинок рассек воздух всего в вершке от груди противника.
Тот отскочил, выставил саблю вперёд, лицо его побледнело. Со стороны крыльца послышались одобрительные выкрики.
«Вот это да! Господа, я женюсь, ей-богу!» – прорычал чей-то бас.
Даша постаралась не обращать на всё это внимания. Перед ней было только острие её клинка и такое же острие, обращённое в её сторону.
Стольский стал двигаться боком, стараясь выбрать более удачную позицию. На лице его изобразилось замешательство. Он сделал несколько движений саблей перед собой.
А, Стольский?! Каково?! Не ожидал?! выкрикнул тот же густой бас с крыльца.
А ну, молчать! рявкнул Минц. Кто ещё слово крикнет, того я своими руками за порог выставлю! Отвлекать дерущихся это бесчестно, господа!
После этого компания на крыльце смотрела молча, только изредка оттуда слышался приглушённый ропот. Больше всего Даша сейчас боялась того, что он примется чародействовать. Конечно, победы ему это не даст. Даша сумеет сделать так, что он станет нарушителем дуэльных законов. И трупом.
Вот только сама она после этого окажется в весьма невыгодном положении. Женщина-чародейка это нечто выходящее из ряда вон гораздо дальше, чем женщина-офицер. Она окажется в центре внимания уже всего города. А оказавшись в нём, должна будет навсегда отказаться от своей миссии.
Впрочем, обо всём этом она подумает потом. Сейчас есть более насущная задача не умереть.
Тем временем Стольский быстро оправился от шока. Сделав несколько шагов вбок, он почувствовал, видимо, что сумел зайти в неудобную для Даши позицию, и атаковал снова, нанеся рубящий удар сбоку.
Даша с трудом успела выставить саблю. Два клинка столкнулись, едва не выбив искры. Снова отчаянный удар, затем ещё, затем попытка проткнуть оборону, которую Даша без труда парировала и сама нанесла укол. Стольский увернулся и отступил на пару шагов назад, чтобы сделать короткую передышку.
Мысленно Даша поблагодарила всех Заступников, что противник хотя бы физически не слишком крупный. Будь против неё какой-нибудь здоровяк вроде майора Минца, он сумел бы просто за счёт своей силы продавить её защиту, вымотать до такого состояния, чтобы она и оружие держать толком не могла. Сабли-то у обоих весят одинаково, а сила в руках не равна.
Но Стольский был мужчиной довольно субтильным. Было видно, что поединок даётся ему не так-то легко, и весь расчёт его был на то, что Даша либо быстро сдастся, либо не сумеет сдержать первый натиск.
В следующий раз атаковала уже она, заметив брешь в его защите.
Стольский вскинул саблю, но замешкался буквально на миг. Увернуться не вышло, и единственное, что он смог сделать, это парировать удар второй рукой. Он зашипел от боли, на рубашке расплылось кровавое пятно. Лицо его исказилось от ярости. Казалось, в эту секунду он готов был разорвать Дашу на куски.
Нарушение! тут же выкрикнул Стужев. Господа, предлагаю на этом закончить. Во-первых, по кодексу удары запрещено парировать рукой. Во-вторых, мы видим первую кровь. Это тоже повод к завершению дуэли. Как секундант, я настаиваю.
Опустить клинки! скомандовал Минц. Я согласен со штаб-ротмистром. Вы, поручик, что думаете?
Последний вопрос был обращён к Алисе Лоренц, которая стояла чуть поодаль от распорядителя, сложив руки на груди.
Не возражаю, ответила она равнодушно. И то сказать, у меня ещё партия в штос не доиграна, а здесь довольно холодно.
Тогда я, как распорядитель… начал было Минц, и Даша успела мысленно выдохнуть.
Сейчас он объявит дуэль прекращённой, а конфликт исчерпанным. Стольскому придётся смириться с этим, а назавтра весь Маринбург будет говорить, что он проиграл в поединке с девицей. Что ж, поделом. Нечего было жульничать за карточным столом. Не одного шулера Даше удалось наказать, так хотя бы другого!
Но едва она успела об этом подумать и опустить саблю, как Стольский, который всё это время стоял бледный и нервно жевал ус, вдруг взревел, поднял саблю и бросился на неё.
В воздухе сверкнули зелёные искры. Мир вокруг неё взорвался криками. Краем глаза она успела заметить, как Минц раскрыл рот, чтобы проорать команду, Лоренц закрыла глаза руками в перчатках, и только Стужев, казалось, смотрел на происходящее совершенно безучастно.
Она попыталась защититься, но на это ей не хватило какого-то мгновения. Противник, подключивший свою чародейную силу, действовал проворнее.
Его, конечно, убьют. Но ему было всё равно. Он жаждал мести. И бросился в отчаянную атаку, надеясь, что жертва не успеет защититься.
И Даша, для которой время вдруг словно замедлилось, с ужасом поняла, что не успевает. Смертоносный клинок летел в неё со свистом, целясь в основание шеи и намереваясь рассечь мясо и кости.
Мелькнула в голове мысль, что она ужасная дура, а Стужев добился своего. А секунду спустя Даша почувствовала удар.
Но это был не удар сабли, а что-то более мягкое, но в то же время более сильное. Словно её ударили огромной подушкой, отчего она не удержала равновесия и упала в снег. Голова закружилась, перед глазами потемнело, и Даша провалилась в небытие.

