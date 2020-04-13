Давненько мы не писали о музыке! Исправляемся в очередной карантинной подборке. На этот раз у нас пачка «тяжёлых» рекомендаций от главного редактора (лучший метал-альбом 2019-го и симфонический дэткор), новая Apocalyptica, пост-панк Killing Joke, саундтрек Вангелиса к «Бегущему по лезвию», фолк Bjarla, песни с прошлых конкурсов «Евровидение» и многое-многое другое!
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Что слушает МирФ. Выпуск #4
Новая подборка музыкальных впечатлений наших авторов и редакторов.
Альбомы Amorphis с Томи Йоутсеном
Всё-таки Amorphis — одна из лучших метал-групп мира (символично, что в крупнейшей онлайн-базе тяжёлой музыки Metal Archives их id = 1). Хотя я нежно люблю их Am Universum и Tuonela и чуть меньше, но всё равно люблю Tales from Thousand Lakes, настоящего расцвета Amorphis достигли с приходом Томи Йоутсена в 2004 году. Йоутсен — один из крутейших вокалистов на метал-сцене, который умеет и шикарно гроулить, и красиво петь. Именно на альбоме Eclipse 2006 года группа обрела свой узнаваемый стиль — синтез мелодичного дэт-метала с элементами фолка и прогрессива. Хотя песни для проекта пишут разные участники, всем им удаётся создать запоминающиеся мелодии, а следом — блестящие аранжировки, которые раскрываются благодаря шикарному продакшену и записи. Лично мой фаворит этого периода — Silent Waters, чья заглавная композиция до сих пор вызывает массу эмоций; как и почти все лучшие треки группы, она написана клавишником Сантери Каллио. Впрочем, и последние на данный момент альбомы Under the Red Cloud и Queen of Time показывают, что группа не теряет форму.
Альбомы для начала: Under the Red Cloud, Queen of Time, Silent Waters, далее везде
Wilderun — Veil of Imagination
Без преувеличения лучший метал-альбом 2019 года. Очень яркий, кинематографичный и светлый по настроению синтез фолк-метала и прогрессивного метала — представьте, что Turisas записали кавер на Opeth, и вы получите представление о Wilderun (к слову, предыдущие два альбома группы такого впечатления не производят и больше похожи на качественное подражание Agalloch и Ensiferum). Многие композиции, например Far from Where Dreams Unfurl, звучат так, сложно это саундтрек к многомиллионному блокбастеру… ну или к наивному, но всё равно любимому приключенческому сериалу 1990-х. В каждой композиции чувствуется масса вложенных сил и эмоций, приятный голос вокалиста сразу располагает к себе, а от симфонических аранжировок захватывает дух. Это тот случай, когда слова излишни — надо просто слушать.
Лучший трек:
Shadow of Intent — Melancholy
Никогда не был любителем дэткора и производных жанров, а за словосочетание «симфонический дэткор» в некоторых странах могут побить палками. Но Melancholy — блестящая, взрослая работа, в которой яростная буря эмоций в виде пулемётной трели ударных, жёстких гитарных риффов и скрим-вокала облекается в изящные, богатые одежды из красивых мелодий и сложных симфонических аранжировок. Представьте какой-нибудь популярный техничный дэт-метал (Rings of Saturn или The Faceless) с клавишами как у Dimmu Borgir. Да, на словах не слишком интересно (вообще, техничные гитары и оркестровые аранжировки — вещи плохо совместимые, кто-то обязательно перетянет внимание на себя), но этим музыкантам хватило таланта и чувства меры, чтобы создать отличные и интересные песни. В итоге весь альбом пролетает на одном дыхании, и ты не успеваешь вспомнить о своей нелюбви к дэткору даже во время неизбежных брейкдаунов.
Лучшие треки: The Dreaded Mystic Abyss (десятиминутный инструментальный трек), Barren and Breathless Macrocosm
Uada — Cult of a Dying Sun
Про эту группу много не расскажешь — типичный современный блэк-метал, к тому же подозрительно похожий на польскую Mgla. Всё как положено: вокалист ревёт, гитары жужжат, ударные выбивают бластбит. Иногда всю эту ярость сменяет лиричность — тогда мы слышим долгие проигрыши на акустической гитаре и задумчивый плач соло-гитары. В общем, ничего особенного, но за счёт запоминающихся мелодий и хорошего качества записи (да, многие до сих пор думают, что блэк-метал — это что-то записанное в подвале на диктофон, но это уже давно не так) альбом хочется переслушивать снова и снова.
Лучшие треки: The Wanderer (для тех, кому страшно), Mirrors, Snake & Vultures
Native Construct — Quiet World
Ну и в завершение — hidden gem и штучный продукт, американский фьюжн-метал-проект, выпустивший свой первый и последний альбом в 2015 году. Невероятно красивая обложка и название, отдающее докторской по… я даже не знаю, по какой науке, намекают, что содержимое будет не самым простым. Действительно, Quiet World — это блестящий экстремальный фьюжн, заставляющий вспомнить и шедевры прогрессив-рока 1970-х (Genesis, King Crimson), и современные металлизированные прогрессив-проекты (Стив Уилсон, Devin Townsend, Between The Buried and Me). От количества идей на секунду звучания голова пойдёт кругом даже у одного деревенского учителя музыки из Норвегии — сложнейшие структуры и многослойные аранжировки, смены размеров и полиритмия, саксофон и безумные клавиши, чистый вокал и гроулинг. Альбом явно не на одно прослушивание: от такого веса прогрессивности ваш плеер должен сжаться в нейтронную звезду. Но катастрофы пока не произошло — значит, Quiet World слушает незаслуженно мало людей. А ведь 48 минут, которые записали эти музыканты, стоят 48 альбомов иной группы.
Лучшие треки: Chromatic Aberration, The Spark of Archon, Mute, да весь альбом!
Бонус-трек: оперы «Евгений Онегин» с Хворостовским, «Севильский цирюльник» Россини, «Искатели жемчуга» Бизе
Это не минутка рекламы, а рекомендации от души. В период карантина многие театры стримят записи своих лучших постановок через YouTube или собственные сайты. В России стримы The Metropolitan Opera, Shakespeare’s Globe, National Theatre Live и «Большого» можно посмотреть на сайте Theatre HD, проекта, который организует ограниченный прокат этих записей в кино. Сейчас, разумеется, в кино не сходить, но каждый день на сайте проекта можно смотреть онлайн и без регистрации мировые шедевры, которые не найти даже на телеканале «Культура». Правда, стримы доступны всего сутки, поэтому не пропускайте, оно того стоит!
Apocalyptica — Cell-0
Новый альбом гениев виолончели возвращает нас к истокам — тем счастливым временам, когда финны просто играли музыку, не разбавляя божественное звучание инструментов вокалом. И если сравнивать Cell-0 с ранними работами группы вроде Cult или Reflections, с первых же аккордов заметно, какой внушительный путь проделали музыканты за эти годы. Из общего строя сложно вычленить виолончели или ударные: каждый трек вся группа играет словно на одном-единственном инструменте, который звучит всегда по-разному. И каждая композиция — отдельная удивительная история, загадочный мир, уникальный, но при этом, безусловно, апокалиптичный. В том смысле, что не возникает никаких сомнений, кто это придумал и сыграл. Треки переполняют эмоции — то щемящая осенняя грусть, то бешеная индустриальная энергетика, а то какое-то по-рождественски уютное спокойствие. Такое ощущение, что на виолончели натянуты струны твоей души.
Cell-0 может заменить добротный симфонический концерт — при условии, что вы слушаете его в хорошем формате и на добротной акустике. Это тот самый случай, когда потеря качества действительно критична: mp3-формат «съедает» часть плотности звука, а нехватка басов лишает его глубины.
Five Finger Death Punch — F8
«Пальцы» остались верны себе: F8 — смесь лирики и тяжеляка, приятного вокала и мощных риффов, актуальной повестки и легко переводимых текстов. Вообще, делить их творчество на альбомы достаточно проблематично — свою формулу американцы нащупали уже давно, да и качественно им расти уже, похоже, некуда. Если вам нравится два-три их хитовых боевика, то и F8 зайдёт на ура. Это всё тот же предельно плотный и энергичный металл американской школы — бородатый, в косухе и на хромированном чоппере. Но если вы ждёте каких-то откровений или хитов уровня Wrong Side of Heaven, то новый альбом, скорее всего, вас особо не впечатлит.
Ressa Schwarzwald — Higher (2018)
Композитор издателя TinyBiuld и звукорежиссёр Ресса Шварцвальд (работает в геймдеве с 2009-го, писала музыку, например, для Legends of Eisenwald) у себя в твиттере в середине марта черканула, что теперь её альбом Higher теперь можно скачать бесплатно с BandCamp (сайт на время пандемии снял комиссию). А я возьми и перейди.
С тех пор нет-нет да и зависну на час, чтобы переслушать его полностью. Higher звучит так, будто написан для какого-нибудь анимационного фильма в духе кукольных проектов Laika. В альбоме кельтские фолк-мотивы и инструментальные композиции, характерные для каких-нибудь эмбиент-коллективов, сочетаются с яркой электроникой и, ближе к концу, выразительным вокалом. В числе моих фаворитов — Higher, Ice Queen, Under the Hills и Paper Wings.
В последние два года я слушаю по большей части японскую музыку — за редким исключением. И моя любовь к аниме здесь ни при чем. Отечественные исполнители меня никогда не привлекали (они всегда на десяток лет отставали от индустрии), а западные перестали удивлять, независимо от жанра. Даже эксперименты, которые делает Билли Айлиш, быстро приедаются. Я уже не говорю о пресном металкоре и других представителях тяжелой сцены.
У японцев перед ними есть преимущество — другой язык. Мелодичный, звонкий и для большинства из нас незнакомый. К тому же они не стесняются выходить за рамки пресловутого шаблона «куплет, припев, бридж и по кругу». У них всегда есть чем удивить слушателя.
На сегодня Reol, пожалуй, моя любимая поп-певица. Каждый ее трек — заряд бодрости и позитива. Она никогда не повторяется, сохраняя при этом свой энергичный стиль. И даже речитатив, который я обычно не перевариваю, ей удается подать гармонично. Последний альбом Kinjitou — бомба.
С Eve немного другая история. Все его песни похожи, а потому воспринимаются как части одной композиции. Но это не мешает им быть необычайно красивыми — во всем, от инструментала до бархатного голоса. А вкупе с изумительными клипами (читайте — мини-фильмами) его музыка становится волшебной. С ними куда проще проникнуться историей, даже если вы ни слова не понимаете.
А еще я недавно познакомился с группой yonigie, выпустившей новую песню Kenzen na Asa (健全な朝) и потрясающий клип про грустного парня, что бродит по улицам с ножом. Теперь она у меня постоянно крутится на репите. Просто послушайте без лишних слов.
Мюзикл «Гамильтон» (2015)
Я в четверг вечером: о, друг стримит у себя на твиче запись мюзикла, о котором все когда-то говорили, пойду наконец узнаю, из-за чего было столько шума.
Я в воскресенье вечером: в сотый раз включаю песни с каст-альбома, посмотрела несколько десятков видео на ютубе, ищу в сети монографию про Александра Гамильтона.
Что тут сказать, Лин-Мануэль Миранда — чертов гений. Соединил хип-хоп с классическими бродвейскими мелодиями, всыпал джаза и R’n’B и рассказал историю человека с десятидолларовой купюры так, что хочется уже сейчас начать копить на билет (а копить придется долго, потому что «Гамильтон» и спустя пять лет после премьеры бьет все рекорды популярности). Правда, оригинальный состав на сцене уже не увидеть, — зато на него можно посмотреть в этом ролике, где актеры собрались онлайн, чтобы сделать сюрприз девятилетней фанатке. Хоть что-то хорошее есть в этом карантине.
Dynazty — Firesign (а также Renatus и Titanic Mass)
Альбомы с парой-тройкой хороших песен — дело привычное, остальные композиции обычно идут довеском для «хронометража». Даже когда в наушниках играют признанные мастера вроде Avantasia или Arjen Lucassen, моя рука время от времени тянется к кнопке «следующий трек». И именно поэтому альбом Firesign (2018) группы Dynazty стал для меня настоящим открытием: на нём нет лишних песен, каждая из них хороша по-своему и каждая цепляет.
Шведские металлисты постарались на славу, музыканты поиграли со стилями, но не заигрались с ними — никаких экспериментов ради экспериментов. Мелодии, ритмы, аранжировки — всё звучит свежо и всё исполнено на отлично! Здесь не боишься за связки вокалиста, как в раннем Avenged Sevenfold, и не хочешь отправить гитариста на курсы «Как перестать играть гаммы вместо соло и начать попадать в ритм», как в случае Beast in Black. Взрывная, задорная музыка с сумасшедшей энергетикой — вот оно, современное воплощение хеви и павера!
Забавно, что Dynazty начинали с ничем не примечательного хард-рока, словно группу разморозили после тридцатилетней спячки. Однако с выходом альбома Renatus (2014) коллектив резко сменил направление (послушайте разные версии Bring The Thunder — и вы всё поймёте), затем был не менее интересный Titanic Mass (2016), а к Firesign (2018) стиль шведов сформировался окончательно. В начале месяца у Dynazty вышла новинка — The Dark Delight (2020), но по первому впечатлению их последняя работа получилась слабее. Если вы любите тяжёлую, но мелодичную музыку и, как и я, чахнете на карантине, врубайте Firesign на полную громкость и разгоняйте кровь. А если и этого вам покажется мало, кидайте в плейлист Renatus с Titanic Mass.
Лучшие треки: A Divine Comedy (Renatus), The Human Paradox (Titanic Mass), весь Firesign.
Unsane — Occupational Hazard (1998)
Учитывая мою любовь к американской сцене девяностых, удивительно, что я открыл эту группу так поздно, когда они уже распались. Но, быть может, сейчас — самое время. Запредельная агрессия и приличная тяжесть даже сегодня пробирает как следует. Не знаю, чего вам хочется во времена чумы, а мне того же, чего и всегда: чтобы ко мне не подходили и меня не трогали. Если кто-то этого не понимает, врубите ему злющую хардкор-сладж-нойзуху от Unsane и смотрите, как он отходит от вас и сходит с ума.
Killing Joke — Absolute Dissent (2010)
Отцы индастриала в восьмидесятых играли мрачный, но драйвовый пост-панк, а в нулевых стали показывать Мэнсону, Робу Зомби и прочим Раммштайнам, кто здесь папочка. Агрессивная и ритмичная музыка, каркающий вокал Джэза Коулмэна, тексты остросоциальнее некуда. Под это описание подходит любой альбом нового века, но я выбираю Absolute Dissent, потому что до недавнего времени его почти не слушал, и зря. Это музыка бдительности в спокойные времена и музыка недоверия во времена турбулентности. То есть всегда к месту. Убийственно смешно, абсолютно потрясающе. К расширенному изданию прилагается диск с каверами на мэтров от благодарных учеников: Трента Резнора, Fear Factory, Metallica, Foo Fighters и прочих.
Vangelis — Blade Runner Score (Esper Edition) (1982, 2002)
«Бегущий по лезвию» вряд ли стал бы культовым без мистического саундтрека от греческого таланта. Записав несколько альбомов с Aphrodite’s Child, считающихся классикой прогрессив-рока, Вангелис стал успешным кинокомпозитором и удостоился «Оскара» за «Огненные колесницы», но у широкой аудитории он всегда будет ассоциироваться с музыкой к шедевру Ридли Скотта. Вангелис смешал джазовые мотивы, напоминающие о фильмах жанра нуар, с футуристичными синтезаторными мелодиями и неоклассикой. Бутлег-версия 2002 года под названием «Издание Эспер» соединяет музыку с кусочками диалогов, создавая особое настроение. Когда Декард просит Рейчел сказать, как она любит и хочет его, под музыку Вангелиса, хочется… как минимум услышать то же от любимого человека в ту же минуту.
Клипы Red Fang
Я не люблю клипы. В детстве у меня не было музыкальных каналов, и мое воображение зачастую рисовало к песням совсем не тот видеоряд, который я впоследствии видел в клипах. Но иногда клип сделан так забойно, что застревает в голове прочнее музыки, и на одном остановиться нереально. Так случилось с американской группой Red Fang, играющей стоунер-рок. Два их первых альбома вполне бодрые и оригинальные, следующие — более-менее повторение пройденного. Но вот клипы парни всегда делают от души. В Hank is Dead они судят конкурс игры на воздушной гитаре, в Wires проводят краш-тест машины на устойчивость к чайным сервизам, арбузам и пирамидам из пакетов с молоком. В Blood Like Cream группа отбивается от питающихся пивом зомби, в Antidote попадает в компьютерную игру, где, чтобы победить Сатану, надо трясти башкой. В Shadows на парней в лесу охотятся гики, которым они испортили редкий выпуск комикса «Хищник», а в Prehistoric Dog ребята из группы нападают на ролевиков, облачившись в доспехи из пивных банок. Кстати, клип на Dirt Wizard посвящен путешествию веселых реднеков в Москву.
Современные викинги после смерти попадают не в Вальхаллу, а в клипы Red Fang. Открывайте баночку пенного, включайте YouTube, и апокалипсис покажется не таким уж невыносимым!
Родион Лубенской — GALAGA
Часто со стороны так называемых «тру-рокеров» можно услышать, что рэп-всем известная субстанция, а вот панки хой, победа наша. Родиону Лубенскому из шансон-алко-панк-группы «Голос Омерики» подобные взгляды совершенно чужды. Герои песен «Голоса» — милиционеры-алкоголики, наркоманы, хулиганы, продажные женщины и разгульный образ жизни. А еще костюм из Ленина, например. Каждая песня — целая история в обрамлении разудалого аккордеона и дудок. А что же GALAGA?
Это отличный бит, густо приправленный электроникой, ревущими гитарами, нецензурщиной и чернейшим стебом — частично над все тем же тру-панком, но в основном достается многострадальному русскому рэпу: и классике, если так можно назвать «пацанов с Ростова» (обойдемся без имен), и расписным молодежным кумирам, и известному словоблуду — чемпиону батлов. Перепало всем, и пусть у проекта пока всего восемь треков — скрипач, то есть русский рэп, может отдыхать, а GALAGA вваливает, как СуперМарио.
Radioooo
Не знаю, что происходит, но музыка перестала играть важную роль в моей жизни. Точнее, включить её где-то на фоне — это всегда пожалуйста, но целенаправленное прослушивание альбомов осталось где-то далеко в прошлом. В такой ситуации на помощь приходят тематические радиостанции, и Radioooo одна из них. Основная фишка — режим исследования, в котором вам становится доступна карта всего мира с возможностью выбора любой страны. Но национальные предпочтения — это слишком просто, поэтому вся музыка разделена на декады, с начала XX века и до наших дней. Что слушали в царской России? В Китае 1920-х? А на Мадагаскаре в 1960-е? Может, Югославия 1990-х? Выбор поистине огромен. А ещё здесь есть режим островов — вручную отобранные тематические подборки. Мои любимые — Lazy Island, эдакий саундтрек чудесного утра выходного дня, когда светит солнце, а вам никуда не надо торопиться, и его антипод Broken Hearts Island — идеальная музыка для дождливых вечеров.
Bjarla
Прошло то время, когда в поисках новой музыки ты приходил в любимый рок-магазин и долго консультировался с продавцом. Разглядывал обложки дисков, просил порекомендовать что-то похожее на Children of Bodom, Nightwish, Haggard. Слушал на перемотке несколько предложенных альбомов, покупал один, приходил домой и частенько разочаровывался.
Золотое было время!
Особенное было здорово найти что-то стоящее и с гордостью поделиться с друзьями. Как откопать клад. Мой друг, поклонник групп «Ленинград» и Slipknot, так из-за одной только обложки купил Lordi. Ему не понравилось, а мне зашло.
Сейчас, когда в интернете тонны музыки, а сервисы и сайты готовы предложить тысячу рекомендаций, азарт «музыкального кладоискателя» поугас. И тем круче найти что-то эксклюзивное.
Так я открыл для себя московскую группу Bjarla. Ребята делают интересную музыку. Играют в стиле Ambient Folk и Pagan Folk. С чем бы сравнить? Их отдельные композиции могли бы служить саундтреком к сериалу «Викинги». Музыка уносит в снежные леса и горы. Повествует об эпичных средневековых битвах, колдунах и фьордах. Мрачные и мелодичные треки очень подходят для того, чтоб помечтать, вдохновиться, помедитировать. Часто, когда пишу что-то, включаю фоном. Мой фаворит — песня «Лесная». Гоняю ее на репите, в том числе сейчас, когда пишу эти строки. Слушал группу вживую на одном московском фестивале. Специально для них организаторы сделали перерыв в 30 минут, чтобы хорошо настроить звук: много специфических инструментов.
Музыка Bjarla строится на мандолине, гитаре, флейте, йоухикко (это что-то среднее между скрипкой и виолончелью), лире, волынке, варгане, горловом пении и преимущественно женском вокале. А в последнее время они еще начали экспериментировать с балалайкой. Полноценного альбома у них, насколько знаю, нет. Но треков достаточно — на пару альбомов наберется. Выпускают по одной-две композиции в месяц. Послушать их можно на любой площадке: ВК, YouTube, Bandcamp Так что, как говорится, велкам.
За всё время, проведённое на карантине, мой плейлист пережил как минимум три кардинальные трансформации, похожие на стадии переживания горя.
Eurovision Song Contest — 2006, 2007, 2010, 2015.
Первое время было периодом отрицания и оплакивания всех сорванных планов — множества концертов, фестивалей и встреч с друзьями. Самой большой обидой стала, конечно, отмена «Евровидения», которое я очень жду каждый год. Поэтому за первые дни карантина я переслушала все заявки на конкурс этого года, а затем взялась за пересмотр «Евровидения» прошлых лет. Мне очень хотелось пересмотреть конкурсы с самыми «провокационными» выступлениями — с монструозными Lordi (2006), эпичным молдавским саксофонистом (2010) и Веркой Сердючкой (2007). Конкурс, конечно, очень заряжает позитивом — этого настроя хватило на целую неделю, а потом объявили выходные, и погода резко наладилась. Захотелось гулять, но надо было держаться. Наступила следующая фаза: злость.
In This Moment — Mother (2020)
Злость, что очень ожидаемо, лучше всего выражается чем-то потяжелее, чем «Евровидение». Главный мой спутник (а точнее сказать — спутница) в этой фазе — это In This Moment в жанре металкор. Добротный экстрим-вокал Марии Бринк обычно сопровождается «мясным» инструменталом и звучит как ярость в чистом виде. Однако недавно — 27 марта — у группы вышел новый альбом Mother, который звучит более печально и глубоко, чем предыдущие релизы. Женский экстрим-вокал в сопровождении проникновенных текстов сделал пластинку на редкость душевной и даже трогательной. Mother определённо поспособствовала тому, чтобы моя злость сменилась печалью.
The Cure — Greatest Hits (2001)
Отдельно отмечу: The Cure — Desintegration (1989)
Ипохондрия и вселенская печаль приходят непременно в сопровождении готик-рока, поэтому сейчас я последовательно потребляю все альбомы The Cure, начиная с 1970-х. Можно сказать, что внутривенно, потому что последние пару дней я не слушаю заунывный голос Роберта Смита только тогда, когда сплю. Грустные психоделические мелодии и вокал-стенание служат наилучшим саундтреком к каждому дню сурка.
The Cure определённо можно назвать классикой, след которой угадывается в большей части русской рок-музыки. Думаю, всем, кто любит «Кино» или «Агату Кристи», стоит ознакомиться и с дедушкой Смитом. Мрачность и меланхолия, пропитывающие всю дискографию The Cure, — это выражение самоизоляции и интроверсии, с которыми все мы сейчас столкнулись в большей или меньшей степени. В музыке The Cure можно утонуть и хоть немного отвлечься.
Чую, что скоро наступит принятие. Главное — не нарушать карантин!
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