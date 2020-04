Давненько мы не писали о музыке! Исправляемся в очередной карантинной подборке. На этот раз у нас пачка «тяжёлых» рекомендаций от главного редактора (лучший метал-альбом 2019-го и симфонический дэткор), новая Apocalyptica, пост-панк Killing Joke, саундтрек Вангелиса к «Бегущему по лезвию», фолк Bjarla, песни с прошлых конкурсов «Евровидение» и многое-многое другое!

Сергей Серебрянский

Главный редактор «Мира фантастики»

Альбомы Amorphis с Томи Йоутсеном

Всё-таки Amorphis — одна из лучших метал-групп мира (символично, что в крупнейшей онлайн-базе тяжёлой музыки Metal Archives их id = 1). Хотя я нежно люблю их Am Universum и Tuonela и чуть меньше, но всё равно люблю Tales from Thousand Lakes, настоящего расцвета Amorphis достигли с приходом Томи Йоутсена в 2004 году. Йоутсен — один из крутейших вокалистов на метал-сцене, который умеет и шикарно гроулить, и красиво петь. Именно на альбоме Eclipse 2006 года группа обрела свой узнаваемый стиль — синтез мелодичного дэт-метала с элементами фолка и прогрессива. Хотя песни для проекта пишут разные участники, всем им удаётся создать запоминающиеся мелодии, а следом — блестящие аранжировки, которые раскрываются благодаря шикарному продакшену и записи. Лично мой фаворит этого периода — Silent Waters, чья заглавная композиция до сих пор вызывает массу эмоций; как и почти все лучшие треки группы, она написана клавишником Сантери Каллио. Впрочем, и последние на данный момент альбомы Under the Red Cloud и Queen of Time показывают, что группа не теряет форму.

Альбомы для начала: Under the Red Cloud, Queen of Time, Silent Waters, далее везде

Wilderun — Veil of Imagination

Без преувеличения лучший метал-альбом 2019 года. Очень яркий, кинематографичный и светлый по настроению синтез фолк-метала и прогрессивного метала — представьте, что Turisas записали кавер на Opeth, и вы получите представление о Wilderun (к слову, предыдущие два альбома группы такого впечатления не производят и больше похожи на качественное подражание Agalloch и Ensiferum). Многие композиции, например Far from Where Dreams Unfurl, звучат так, сложно это саундтрек к многомиллионному блокбастеру… ну или к наивному, но всё равно любимому приключенческому сериалу 1990-х. В каждой композиции чувствуется масса вложенных сил и эмоций, приятный голос вокалиста сразу располагает к себе, а от симфонических аранжировок захватывает дух. Это тот случай, когда слова излишни — надо просто слушать.

Лучший трек:

Shadow of Intent — Melancholy

Никогда не был любителем дэткора и производных жанров, а за словосочетание «симфонический дэткор» в некоторых странах могут побить палками. Но Melancholy — блестящая, взрослая работа, в которой яростная буря эмоций в виде пулемётной трели ударных, жёстких гитарных риффов и скрим-вокала облекается в изящные, богатые одежды из красивых мелодий и сложных симфонических аранжировок. Представьте какой-нибудь популярный техничный дэт-метал (Rings of Saturn или The Faceless) с клавишами как у Dimmu Borgir. Да, на словах не слишком интересно (вообще, техничные гитары и оркестровые аранжировки — вещи плохо совместимые, кто-то обязательно перетянет внимание на себя), но этим музыкантам хватило таланта и чувства меры, чтобы создать отличные и интересные песни. В итоге весь альбом пролетает на одном дыхании, и ты не успеваешь вспомнить о своей нелюбви к дэткору даже во время неизбежных брейкдаунов.

Лучшие треки: The Dreaded Mystic Abyss (десятиминутный инструментальный трек), Barren and Breathless Macrocosm

Uada — Cult of a Dying Sun

Про эту группу много не расскажешь — типичный современный блэк-метал, к тому же подозрительно похожий на польскую Mgla. Всё как положено: вокалист ревёт, гитары жужжат, ударные выбивают бластбит. Иногда всю эту ярость сменяет лиричность — тогда мы слышим долгие проигрыши на акустической гитаре и задумчивый плач соло-гитары. В общем, ничего особенного, но за счёт запоминающихся мелодий и хорошего качества записи (да, многие до сих пор думают, что блэк-метал — это что-то записанное в подвале на диктофон, но это уже давно не так) альбом хочется переслушивать снова и снова.

Лучшие треки: The Wanderer (для тех, кому страшно), Mirrors, Snake & Vultures

Native Construct — Quiet World

Ну и в завершение — hidden gem и штучный продукт, американский фьюжн-метал-проект, выпустивший свой первый и последний альбом в 2015 году. Невероятно красивая обложка и название, отдающее докторской по… я даже не знаю, по какой науке, намекают, что содержимое будет не самым простым. Действительно, Quiet World — это блестящий экстремальный фьюжн, заставляющий вспомнить и шедевры прогрессив-рока 1970-х (Genesis, King Crimson), и современные металлизированные прогрессив-проекты (Стив Уилсон, Devin Townsend, Between The Buried and Me). От количества идей на секунду звучания голова пойдёт кругом даже у одного деревенского учителя музыки из Норвегии — сложнейшие структуры и многослойные аранжировки, смены размеров и полиритмия, саксофон и безумные клавиши, чистый вокал и гроулинг. Альбом явно не на одно прослушивание: от такого веса прогрессивности ваш плеер должен сжаться в нейтронную звезду. Но катастрофы пока не произошло — значит, Quiet World слушает незаслуженно мало людей. А ведь 48 минут, которые записали эти музыканты, стоят 48 альбомов иной группы.

Лучшие треки: Chromatic Aberration, The Spark of Archon, Mute, да весь альбом!

Бонус-трек: оперы «Евгений Онегин» с Хворостовским, «Севильский цирюльник» Россини, «Искатели жемчуга» Бизе

Это не минутка рекламы, а рекомендации от души. В период карантина многие театры стримят записи своих лучших постановок через YouTube или собственные сайты. В России стримы The Metropolitan Opera, Shakespeare’s Globe, National Theatre Live и «Большого» можно посмотреть на сайте Theatre HD, проекта, который организует ограниченный прокат этих записей в кино. Сейчас, разумеется, в кино не сходить, но каждый день на сайте проекта можно смотреть онлайн и без регистрации мировые шедевры, которые не найти даже на телеканале «Культура». Правда, стримы доступны всего сутки, поэтому не пропускайте, оно того стоит!

Евгений Пекло

Выпускающий редактор журнала

Apocalyptica — Cell-0

Новый альбом гениев виолончели возвращает нас к истокам — тем счастливым временам, когда финны просто играли музыку, не разбавляя божественное звучание инструментов вокалом. И если сравнивать Cell-0 с ранними работами группы вроде Cult или Reflections, с первых же аккордов заметно, какой внушительный путь проделали музыканты за эти годы. Из общего строя сложно вычленить виолончели или ударные: каждый трек вся группа играет словно на одном-единственном инструменте, который звучит всегда по-разному. И каждая композиция — отдельная удивительная история, загадочный мир, уникальный, но при этом, безусловно, апокалиптичный. В том смысле, что не возникает никаких сомнений, кто это придумал и сыграл. Треки переполняют эмоции — то щемящая осенняя грусть, то бешеная индустриальная энергетика, а то какое-то по-рождественски уютное спокойствие. Такое ощущение, что на виолончели натянуты струны твоей души.

Cell-0 может заменить добротный симфонический концерт — при условии, что вы слушаете его в хорошем формате и на добротной акустике. Это тот самый случай, когда потеря качества действительно критична: mp3-формат «съедает» часть плотности звука, а нехватка басов лишает его глубины.

Five Finger Death Punch — F8

«Пальцы» остались верны себе: F8 — смесь лирики и тяжеляка, приятного вокала и мощных риффов, актуальной повестки и легко переводимых текстов. Вообще, делить их творчество на альбомы достаточно проблематично — свою формулу американцы нащупали уже давно, да и качественно им расти уже, похоже, некуда. Если вам нравится два-три их хитовых боевика, то и F8 зайдёт на ура. Это всё тот же предельно плотный и энергичный металл американской школы — бородатый, в косухе и на хромированном чоппере. Но если вы ждёте каких-то откровений или хитов уровня Wrong Side of Heaven, то новый альбом, скорее всего, вас особо не впечатлит.

Александр Стрепетилов

Главный редактор сайта

Ressa Schwarzwald — Higher (2018)

Композитор издателя TinyBiuld и звукорежиссёр Ресса Шварцвальд (работает в геймдеве с 2009-го, писала музыку, например, для Legends of Eisenwald) у себя в твиттере в середине марта черканула, что теперь её альбом Higher теперь можно скачать бесплатно с BandCamp (сайт на время пандемии снял комиссию). А я возьми и перейди.

С тех пор нет-нет да и зависну на час, чтобы переслушать его полностью. Higher звучит так, будто написан для какого-нибудь анимационного фильма в духе кукольных проектов Laika. В альбоме кельтские фолк-мотивы и инструментальные композиции, характерные для каких-нибудь эмбиент-коллективов, сочетаются с яркой электроникой и, ближе к концу, выразительным вокалом. В числе моих фаворитов — Higher, Ice Queen, Under the Hills и Paper Wings.

Дмитрий Кинский

Редактор новостей

В последние два года я слушаю по большей части японскую музыку — за редким исключением. И моя любовь к аниме здесь ни при чем. Отечественные исполнители меня никогда не привлекали (они всегда на десяток лет отставали от индустрии), а западные перестали удивлять, независимо от жанра. Даже эксперименты, которые делает Билли Айлиш, быстро приедаются. Я уже не говорю о пресном металкоре и других представителях тяжелой сцены.

У японцев перед ними есть преимущество — другой язык. Мелодичный, звонкий и для большинства из нас незнакомый. К тому же они не стесняются выходить за рамки пресловутого шаблона «куплет, припев, бридж и по кругу». У них всегда есть чем удивить слушателя.

На сегодня Reol, пожалуй, моя любимая поп-певица. Каждый ее трек — заряд бодрости и позитива. Она никогда не повторяется, сохраняя при этом свой энергичный стиль. И даже речитатив, который я обычно не перевариваю, ей удается подать гармонично. Последний альбом Kinjitou — бомба.

С Eve немного другая история. Все его песни похожи, а потому воспринимаются как части одной композиции. Но это не мешает им быть необычайно красивыми — во всем, от инструментала до бархатного голоса. А вкупе с изумительными клипами (читайте — мини-фильмами) его музыка становится волшебной. С ними куда проще проникнуться историей, даже если вы ни слова не понимаете.

А еще я недавно познакомился с группой yonigie, выпустившей новую песню Kenzen na Asa (健全な朝) и потрясающий клип про грустного парня, что бродит по улицам с ножом. Теперь она у меня постоянно крутится на репите. Просто послушайте без лишних слов.

Екатерина Пташкина

Литературный редактор

Мюзикл «Гамильтон» (2015)

Я в четверг вечером: о, друг стримит у себя на твиче запись мюзикла, о котором все когда-то говорили, пойду наконец узнаю, из-за чего было столько шума.

Я в воскресенье вечером: в сотый раз включаю песни с каст-альбома, посмотрела несколько десятков видео на ютубе, ищу в сети монографию про Александра Гамильтона.

Что тут сказать, Лин-Мануэль Миранда — чертов гений. Соединил хип-хоп с классическими бродвейскими мелодиями, всыпал джаза и R’n’B и рассказал историю человека с десятидолларовой купюры так, что хочется уже сейчас начать копить на билет (а копить придется долго, потому что «Гамильтон» и спустя пять лет после премьеры бьет все рекорды популярности). Правда, оригинальный состав на сцене уже не увидеть, — зато на него можно посмотреть в этом ролике, где актеры собрались онлайн, чтобы сделать сюрприз девятилетней фанатке. Хоть что-то хорошее есть в этом карантине.

Александр Ляпустин

Автор

Dynazty — Firesign (а также Renatus и Titanic Mass)

Альбомы с парой-тройкой хороших песен — дело привычное, остальные композиции обычно идут довеском для «хронометража». Даже когда в наушниках играют признанные мастера вроде Avantasia или Arjen Lucassen, моя рука время от времени тянется к кнопке «следующий трек». И именно поэтому альбом Firesign (2018) группы Dynazty стал для меня настоящим открытием: на нём нет лишних песен, каждая из них хороша по-своему и каждая цепляет.

Шведские металлисты постарались на славу, музыканты поиграли со стилями, но не заигрались с ними — никаких экспериментов ради экспериментов. Мелодии, ритмы, аранжировки — всё звучит свежо и всё исполнено на отлично! Здесь не боишься за связки вокалиста, как в раннем Avenged Sevenfold, и не хочешь отправить гитариста на курсы «Как перестать играть гаммы вместо соло и начать попадать в ритм», как в случае Beast in Black. Взрывная, задорная музыка с сумасшедшей энергетикой — вот оно, современное воплощение хеви и павера!

Забавно, что Dynazty начинали с ничем не примечательного хард-рока, словно группу разморозили после тридцатилетней спячки. Однако с выходом альбома Renatus (2014) коллектив резко сменил направление (послушайте разные версии Bring The Thunder — и вы всё поймёте), затем был не менее интересный Titanic Mass (2016), а к Firesign (2018) стиль шведов сформировался окончательно. В начале месяца у Dynazty вышла новинка — The Dark Delight (2020), но по первому впечатлению их последняя работа получилась слабее. Если вы любите тяжёлую, но мелодичную музыку и, как и я, чахнете на карантине, врубайте Firesign на полную громкость и разгоняйте кровь. А если и этого вам покажется мало, кидайте в плейлист Renatus с Titanic Mass.

Лучшие треки: A Divine Comedy (Renatus), The Human Paradox (Titanic Mass), весь Firesign.

Игорь Хованский

Правая рука своего торса

Unsane — Occupational Hazard (1998)

Учитывая мою любовь к американской сцене девяностых, удивительно, что я открыл эту группу так поздно, когда они уже распались. Но, быть может, сейчас — самое время. Запредельная агрессия и приличная тяжесть даже сегодня пробирает как следует. Не знаю, чего вам хочется во времена чумы, а мне того же, чего и всегда: чтобы ко мне не подходили и меня не трогали. Если кто-то этого не понимает, врубите ему злющую хардкор-сладж-нойзуху от Unsane и смотрите, как он отходит от вас и сходит с ума.

Killing Joke — Absolute Dissent (2010)

Отцы индастриала в восьмидесятых играли мрачный, но драйвовый пост-панк, а в нулевых стали показывать Мэнсону, Робу Зомби и прочим Раммштайнам, кто здесь папочка. Агрессивная и ритмичная музыка, каркающий вокал Джэза Коулмэна, тексты остросоциальнее некуда. Под это описание подходит любой альбом нового века, но я выбираю Absolute Dissent, потому что до недавнего времени его почти не слушал, и зря. Это музыка бдительности в спокойные времена и музыка недоверия во времена турбулентности. То есть всегда к месту. Убийственно смешно, абсолютно потрясающе. К расширенному изданию прилагается диск с каверами на мэтров от благодарных учеников: Трента Резнора, Fear Factory, Metallica, Foo Fighters и прочих.

Vangelis — Blade Runner Score (Esper Edition) (1982, 2002)

«Бегущий по лезвию» вряд ли стал бы культовым без мистического саундтрека от греческого таланта. Записав несколько альбомов с Aphrodite’s Child, считающихся классикой прогрессив-рока, Вангелис стал успешным кинокомпозитором и удостоился «Оскара» за «Огненные колесницы», но у широкой аудитории он всегда будет ассоциироваться с музыкой к шедевру Ридли Скотта. Вангелис смешал джазовые мотивы, напоминающие о фильмах жанра нуар, с футуристичными синтезаторными мелодиями и неоклассикой. Бутлег-версия 2002 года под названием «Издание Эспер» соединяет музыку с кусочками диалогов, создавая особое настроение. Когда Декард просит Рейчел сказать, как она любит и хочет его, под музыку Вангелиса, хочется… как минимум услышать то же от любимого человека в ту же минуту.

Клипы Red Fang

Я не люблю клипы. В детстве у меня не было музыкальных каналов, и мое воображение зачастую рисовало к песням совсем не тот видеоряд, который я впоследствии видел в клипах. Но иногда клип сделан так забойно, что застревает в голове прочнее музыки, и на одном остановиться нереально. Так случилось с американской группой Red Fang, играющей стоунер-рок. Два их первых альбома вполне бодрые и оригинальные, следующие — более-менее повторение пройденного. Но вот клипы парни всегда делают от души. В Hank is Dead они судят конкурс игры на воздушной гитаре, в Wires проводят краш-тест машины на устойчивость к чайным сервизам, арбузам и пирамидам из пакетов с молоком. В Blood Like Cream группа отбивается от питающихся пивом зомби, в Antidote попадает в компьютерную игру, где, чтобы победить Сатану, надо трясти башкой. В Shadows на парней в лесу охотятся гики, которым они испортили редкий выпуск комикса «Хищник», а в Prehistoric Dog ребята из группы нападают на ролевиков, облачившись в доспехи из пивных банок. Кстати, клип на Dirt Wizard посвящен путешествию веселых реднеков в Москву.

Современные викинги после смерти попадают не в Вальхаллу, а в клипы Red Fang. Открывайте баночку пенного, включайте YouTube, и апокалипсис покажется не таким уж невыносимым!

Кирилл Шайдуров

Автор

Родион Лубенской — GALAGA

Часто со стороны так называемых «тру-рокеров» можно услышать, что рэп-всем известная субстанция, а вот панки хой, победа наша. Родиону Лубенскому из шансон-алко-панк-группы «Голос Омерики» подобные взгляды совершенно чужды. Герои песен «Голоса» — милиционеры-алкоголики, наркоманы, хулиганы, продажные женщины и разгульный образ жизни. А еще костюм из Ленина, например. Каждая песня — целая история в обрамлении разудалого аккордеона и дудок. А что же GALAGA?

Это отличный бит, густо приправленный электроникой, ревущими гитарами, нецензурщиной и чернейшим стебом — частично над все тем же тру-панком, но в основном достается многострадальному русскому рэпу: и классике, если так можно назвать «пацанов с Ростова» (обойдемся без имен), и расписным молодежным кумирам, и известному словоблуду — чемпиону батлов. Перепало всем, и пусть у проекта пока всего восемь треков — скрипач, то есть русский рэп, может отдыхать, а GALAGA вваливает, как СуперМарио.

Дмитрий Карнов

Автор

Radioooo

Не знаю, что происходит, но музыка перестала играть важную роль в моей жизни. Точнее, включить её где-то на фоне — это всегда пожалуйста, но целенаправленное прослушивание альбомов осталось где-то далеко в прошлом. В такой ситуации на помощь приходят тематические радиостанции, и Radioooo одна из них. Основная фишка — режим исследования, в котором вам становится доступна карта всего мира с возможностью выбора любой страны. Но национальные предпочтения — это слишком просто, поэтому вся музыка разделена на декады, с начала XX века и до наших дней. Что слушали в царской России? В Китае 1920-х? А на Мадагаскаре в 1960-е? Может, Югославия 1990-х? Выбор поистине огромен. А ещё здесь есть режим островов — вручную отобранные тематические подборки. Мои любимые — Lazy Island, эдакий саундтрек чудесного утра выходного дня, когда светит солнце, а вам никуда не надо торопиться, и его антипод Broken Hearts Island — идеальная музыка для дождливых вечеров.

Евгений Власов

Автор

Bjarla

Прошло то время, когда в поисках новой музыки ты приходил в любимый рок-магазин и долго консультировался с продавцом. Разглядывал обложки дисков, просил порекомендовать что-то похожее на Children of Bodom, Nightwish, Haggard. Слушал на перемотке несколько предложенных альбомов, покупал один, приходил домой и частенько разочаровывался.

Золотое было время!

Особенное было здорово найти что-то стоящее и с гордостью поделиться с друзьями. Как откопать клад. Мой друг, поклонник групп «Ленинград» и Slipknot, так из-за одной только обложки купил Lordi. Ему не понравилось, а мне зашло.

Сейчас, когда в интернете тонны музыки, а сервисы и сайты готовы предложить тысячу рекомендаций, азарт «музыкального кладоискателя» поугас. И тем круче найти что-то эксклюзивное.

Так я открыл для себя московскую группу Bjarla. Ребята делают интересную музыку. Играют в стиле Ambient Folk и Pagan Folk. С чем бы сравнить? Их отдельные композиции могли бы служить саундтреком к сериалу «Викинги». Музыка уносит в снежные леса и горы. Повествует об эпичных средневековых битвах, колдунах и фьордах. Мрачные и мелодичные треки очень подходят для того, чтоб помечтать, вдохновиться, помедитировать. Часто, когда пишу что-то, включаю фоном. Мой фаворит — песня «Лесная». Гоняю ее на репите, в том числе сейчас, когда пишу эти строки. Слушал группу вживую на одном московском фестивале. Специально для них организаторы сделали перерыв в 30 минут, чтобы хорошо настроить звук: много специфических инструментов.

Музыка Bjarla строится на мандолине, гитаре, флейте, йоухикко (это что-то среднее между скрипкой и виолончелью), лире, волынке, варгане, горловом пении и преимущественно женском вокале. А в последнее время они еще начали экспериментировать с балалайкой. Полноценного альбома у них, насколько знаю, нет. Но треков достаточно — на пару альбомов наберется. Выпускают по одной-две композиции в месяц. Послушать их можно на любой площадке: ВК, YouTube, Bandcamp Так что, как говорится, велкам.

Лиза Худайбердиева

Автор

За всё время, проведённое на карантине, мой плейлист пережил как минимум три кардинальные трансформации, похожие на стадии переживания горя.

Eurovision Song Contest — 2006, 2007, 2010, 2015.

Первое время было периодом отрицания и оплакивания всех сорванных планов — множества концертов, фестивалей и встреч с друзьями. Самой большой обидой стала, конечно, отмена «Евровидения», которое я очень жду каждый год. Поэтому за первые дни карантина я переслушала все заявки на конкурс этого года, а затем взялась за пересмотр «Евровидения» прошлых лет. Мне очень хотелось пересмотреть конкурсы с самыми «провокационными» выступлениями — с монструозными Lordi (2006), эпичным молдавским саксофонистом (2010) и Веркой Сердючкой (2007). Конкурс, конечно, очень заряжает позитивом — этого настроя хватило на целую неделю, а потом объявили выходные, и погода резко наладилась. Захотелось гулять, но надо было держаться. Наступила следующая фаза: злость.

In This Moment — Mother (2020)

Злость, что очень ожидаемо, лучше всего выражается чем-то потяжелее, чем «Евровидение». Главный мой спутник (а точнее сказать — спутница) в этой фазе — это In This Moment в жанре металкор. Добротный экстрим-вокал Марии Бринк обычно сопровождается «мясным» инструменталом и звучит как ярость в чистом виде. Однако недавно — 27 марта — у группы вышел новый альбом Mother, который звучит более печально и глубоко, чем предыдущие релизы. Женский экстрим-вокал в сопровождении проникновенных текстов сделал пластинку на редкость душевной и даже трогательной. Mother определённо поспособствовала тому, чтобы моя злость сменилась печалью.

The Cure — Greatest Hits (2001)

Отдельно отмечу: The Cure — Desintegration (1989)

Ипохондрия и вселенская печаль приходят непременно в сопровождении готик-рока, поэтому сейчас я последовательно потребляю все альбомы The Cure, начиная с 1970-х. Можно сказать, что внутривенно, потому что последние пару дней я не слушаю заунывный голос Роберта Смита только тогда, когда сплю. Грустные психоделические мелодии и вокал-стенание служат наилучшим саундтреком к каждому дню сурка.

The Cure определённо можно назвать классикой, след которой угадывается в большей части русской рок-музыки. Думаю, всем, кто любит «Кино» или «Агату Кристи», стоит ознакомиться и с дедушкой Смитом. Мрачность и меланхолия, пропитывающие всю дискографию The Cure, — это выражение самоизоляции и интроверсии, с которыми все мы сейчас столкнулись в большей или меньшей степени. В музыке The Cure можно утонуть и хоть немного отвлечься.

Чую, что скоро наступит принятие. Главное — не нарушать карантин!