Вот кто здесь единственный Хан Соло!

На недавней пресс-конференции в рамках рекламной кампании «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» случился презабавный казус. Журналисты портала Entertainment спокойно брали себе интервью у Олдена Эренрайка, исполнителя роли молодого Соло, как в комнату ворвался Харрисон Форд!

Watch Harrison Ford surprise Alden Ehrenreich during his interview with @ETNow at the Solo: A Star Wars Story junket. #HanSolo pic.twitter.com/Dn5QxCsuwk

— Star Wars (@starwars) May 13, 2018