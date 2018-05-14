Вот кто здесь единственный Хан Соло!

На недавней пресс-конференции в рамках рекламной кампании «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» случился презабавный казус. Журналисты портала Entertainment спокойно брали себе интервью у Олдена Эренрайка, исполнителя роли молодого Соло, как в комнату ворвался Харрисон Форд!

«Убирайся из моего кресла! Убирайся из моей жизни!» — выкрикнул в шутку актёр, а потом заботливо пожал Эренрайку руку и приобнял его. И хотя Олден оторопел, всё выглядело довольно забавно, все посмеялись.

То самое интервью с актёром можно почитать здесь.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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